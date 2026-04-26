Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Quảng Ninh 'bội thu' ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 160.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 500 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những con số ấn tượng với 160.000 lượt khách ghé thăm, doanh thu du lịch đạt 496 tỷ đồng, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm và sự sẵn sàng cho cao điểm du lịch Hè.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong ngày 25/4, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 160.000 lượt. Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với ước tính khoảng 146.620 lượt, khách quốc tế khoảng 13.380 lượt, khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách đã mang lại doanh thu du lịch ấn tượng, ước đạt 496 tỷ đồng chỉ trong ngày khởi đầu kỳ nghỉ lễ.

Du lịch biển đảo vẫn "hút" khách trong kỳ nghỉ lễ lần này. Điển hình tại khu vực đặc khu Vân Đồn, Cảng cao cấp Ao Tiên đã ghi nhận lượng lớn du khách thông qua các tuyến đảo.

Trong ngày 25/4, có 102 chuyến tàu xuất bến, đưa khoảng 13.000 lượt khách tham quan các đảo. Cụ thể, tuyến Ao Tiên đi đặc khu Cô Tô tiếp tục là tâm điểm khi thu hút trên 6.700 lượt khách với 30 chuyến tàu; Tuyến Ao Tiên đi đảo Quan Lạn - Minh Châu duy trì sức hút ổn định với hơn 6.000 lượt khách phân bổ cho cả hai tuyến; Ao Tiên đi đảo Thanh Lân (Cô Tô) đón gần 200 lượt khách.

Trong sáng 26/4, không khí sôi động tiếp tục được duy trì khi cảng Ao Tiên cấp phép thêm 30 chuyến tàu cho hơn 3.000 khách ra các tuyến đảo.

Bên cạnh du lịch biển đảo, các điểm tham quan truyền thống của Quảng Ninh cũng ghi nhận lượng khách lớn. Trong ngày 25/4, vịnh Hạ Long đón 14.726 lượt khách, phường Uông Bí đón 22.100 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón 4.867 lượt khách; quần thể Yên Tử đón 5.989 lượt; Khu di tích Nhà Trần đạt 2.869 lượt, phường Móng Cái 1 đón 11.000 lượt khách tham quan các điểm du lịch như Trà Cổ, mũi Sa Vỹ... đặc khu Vân Đồn ghi nhận tổng cộng 26.000 lượt khách.

Để phục vụ lượng khách tăng đột biến, tại các điểm, nút giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng, điều tiết hành khách và kiểm soát chặt chẽ an toàn đường thủy, đường bộ.

Công tác niêm yết giá vé, kiểm soát tải trọng và đảm bảo an ninh trật tự đường thủy được thực hiện nghiêm túc. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài hay các tình huống bất ngờ về an ninh.

Những tín hiệu tích cực từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ là tiền đề quan trọng để du lịch Quảng Ninh kỳ vọng vào một mùa Hè rực rỡ, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước.

https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-don-160000-luot-khach-thu-ve-gan-500-ty-dong-ngay-dau-ky-nghi-le-post1107136.vnp

Vân Đức/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Ninh Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ ngày đầu nghỉ lễ lượng khách

    Đọc tiếp

    0

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý