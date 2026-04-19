Không còn phòng trống ở đảo Cô Tô dịp lễ 30/4

Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) ghi nhận công suất phòng gần như đạt tối đa trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, với khả năng phục vụ khoảng 12.500-13.000 khách.

Du khách check-in đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Ảnh: @tetminhduky.

Ngày 19/4, bà Ngô Thị Minh Sao, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, công suất phòng tại Cô Tô cơ bản đạt 100%. Tổng số buồng lưu trú trên địa bàn ước đạt khả năng phục vụ khoảng 12.500-13.000 khách.

Theo bà Sao, đảo Thanh Lân cũng được truyền thông quảng bá, thu hút sự quan tâm của du khách đến trải nghiệm trong thời gian qua. Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm, đặc khu đã chủ trì các cuộc họp triển khai tới các ngành liên quan nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ khách.

Hiện tuyến vận chuyển khách ra đảo được tăng cường với tổng cộng 42 phương tiện tuyến Cô Tô - Ao Tiên/Cái Rồng/Vũng Đục, gồm 39 tàu cao tốc và 3 tàu thường. Tuyến Cô Tô - Thanh Lân có 4 phương tiện hoạt động, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm. Năm nay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng mở rộng quy mô, tăng thêm khoảng 300 phòng.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ hướng dẫn viên và cơ sở kinh doanh dịch vụ được đề nghị chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, sẵn sàng đón khách. Các bãi tắm được đưa vào vận hành, trong khi hệ thống điện, nước được đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú và dịch vụ cần thực hiện niêm yết giá công khai, nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong tuần tới, các đoàn liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch trước kỳ nghỉ lễ và công khai đường dây nóng hỗ trợ du khách. Năm nay, đặc khu Cô Tô kỳ vọng đón 392.000 lượt khách; trong đó, dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và các tháng cao điểm du lịch hè dự báo lượng khách đến địa bàn tăng mạnh.

Du khách khám phá biển Hồng Vàn, đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, tháng 7/2025. Ảnh: Trần Doãn Hiệp.

Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa trên nền tảng Agoda, du lịch trong nước ghi nhận mức tăng trưởng 81% cho kỳ nghỉ dài cuối tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng cao phản ánh nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ, khi du khách tận dụng kỳ nghỉ dài để đến các điểm đến quen thuộc.

Các điểm đến ven biển tiếp tục dẫn dắt xu hướng, trong đó 4/5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, gồm: Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96%), Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (tăng 72%).

Đà Lạt (tăng 45%) là điểm đến không có biển duy nhất trong nhóm, nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp với nhu cầu "trốn nắng". Du khách cũng ưu tiên những địa điểm nổi tiếng, dễ di chuyển, nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Trong khi đó, du lịch nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Bangkok và Singapore, Tokyo và Seoul có mức tăng trưởng lượt tìm kiếm lần lượt 49% và 20%. Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tiếp tục nằm trong top 5 điểm đến quốc tế được quan tâm.

"Du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu chi phí và phù hợp với lối sống cá nhân. Trước kỳ nghỉ lễ dài, xu hướng nổi bật là lựa chọn các hành trình ngắn, điểm đến quen thuộc để đảm bảo sự thuận tiện và thoải mái", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, nhận định.

Bãi biển Ba Châu thuộc đảo Thanh Lân, Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, có những vòng cung biển với những dải cát uốn lượn. Ảnh: Quốc Nam.