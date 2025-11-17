Hòn đảo chỉ có 13 hộ dân ở Quảng Ninh

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đảo Trần, thuộc Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), được ví như hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Nơi đây vẫn giữ vẻ hoang sơ hiếm có với núi non hùng vĩ và những bãi biển trong xanh cuốn hút.

Nằm ẩn mình giữa biển khơi bao la, Đảo Trần là một trong những địa điểm tham quan du lịch đẹp nhất tại đảo Cô Tô thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Đảo có diện tích khoảng 4,4 km2, tọa lạc ở vị trí đặc biệt phía Đông Bắc quần đảo Cô Tô, là đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh và được ví như là cột mốc phía Đông Bắc của Tổ quốc khi chỉ cách đường phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ chưa đầy 10 hải lý.
Đảo Trần có tuyến tàu cao tốc kết nối từ bến cảng Cái Rồng, cảng tàu Ao Tiên thuộc Đặc khu Vân Đồn và từ đảo Cô Tô lớn, đảo Thanh Lân.
Đảo Trần vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều du khách, bởi nơi đây chưa được đưa vào khai thác du lịch một cách đại trà. Chính điều này đã giúp hòn đảo giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy hiếm có.
Bước chân lên đảo, người dân và khách du lịch sẽ được đắm chìm trong thiên nhiên giữa những cánh rừng nguyên sinh.
Đảo Trần hiện lên như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên sống động, với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển trong xanh tạo nên một khung cảnh bình dị mà cuốn hút.
Cảnh tượng sóng biển dạt vào bờ đá mang đến những bức ảnh ấn tượng và cảm xúc mạnh mẽ.
Trên đảo có 13 hộ dân sinh sống và tập trung ở khu vực gần bến cảng.
Người dân sinh sống trên đảo chủ yếu làm nghề đi biển, đánh bắt thủy hải sản.
Khi ra thăm đảo, người dân có thể theo những thuyền đánh cá ra khơi để trải nghiệm cuộc sống của ngư dân.
Một hoạt động ý nghĩa và ấm áp là ghé thăm, giao lưu với các chiến sĩ bộ đội và biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ đảo. Việc chia sẻ những món quà nhỏ hay đơn giản là trò chuyện cũng sẽ để lại những kỷ niệm khó quên.
Các địa điểm người dân và khách du lịch có thể đến tham quan gồm: Cột cờ Tổ quốc, ngọn đèn hải đăng; chùa Trúc Lâm đảo Trần và Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Đảo Trần mang đến những trải nghiệm chân thực và gần gũi với thiên nhiên, là lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm sự bình yên và khám phá.

Sức hút của hòn đảo chỉ có 13 hộ dân sinh sống ở Quảng Ninh Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được ví như là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc khi nằm sát với đường biên giới trên biển với Trung Quốc. Hòn đảo giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy hiếm có với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển trong xanh tạo nên một khung cảnh cuốn hút.

Quốc Nam/Tiền Phong

