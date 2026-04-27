TikToker lại xin lỗi khi bị tẩy chay vì chê 'đói khổ mới ăn' bánh mì

Sau loạt video gây tranh cãi về bánh mì, nữ TikToker H.L. lại lên tiếng xin lỗi, thừa nhận phát ngôn thiếu suy nghĩ, hi vọng được cho cơ hội thay đổi, hoàn thiện bản thân.

Trong video mới đăng tải, H.L. thừa nhận lời nói trước đó về bánh mì "có phần thiếu suy nghĩ", cách diễn đạt khiến nhiều người khó chịu. Cô cho biết việc lên tiếng không nhằm thanh minh hay giải thích, mà để gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Những ngày qua, nữ TikToker cho hay đã đọc nhiều bình luận, trong đó có những ý kiến thẳng thắn. Theo cô, đây là những góp ý thể hiện sự quan tâm và chỉ ra sai sót. Do đó, cô xem đây là bài học lớn, nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng hơn trong lời nói, nhất là khi là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

H.L. đăng video xin lỗi sau phát ngôn "đói khổ mới ăn" bánh mì. Ảnh: Cắt từ video.

H.L. thừa nhận đã vô tình nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn hạn hẹp, chưa đặt mình vào trải nghiệm và suy nghĩ của người khác. Cô cho rằng một lời xin lỗi là chưa đủ, nhưng hi vọng được cho cơ hội thay đổi, hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

Đầu tháng 4, tài khoản hơn 3 triệu người theo dõi của H.L. gây tranh cãi khi đưa ra quan điểm về bánh mì, cho rằng "bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn". Trong video, cô nói không ăn bánh mì vì coi đây là món ăn gắn với sự thiếu thốn, thậm chí "ngồi nhà hàng mà ăn bánh mì thì nhìn vẫn khổ".

Ở một video khác, TikToker này tiếp tục bị chỉ trích khi đăng video review (đánh giá) bánh mì nhưng cắn rồi nhả phần đầu ổ bánh với lý do "không thích ăn bánh mì giòn".

Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn đạt của cô thiếu tôn trọng một món ăn phổ biến, gắn liền với đời sống người Việt. Không ít người bày tỏ bức xúc, cho rằng bánh mì không chỉ là món ăn bình dân mà còn là niềm tự hào ẩm thực Việt Nam. Nhiều người đã hủy theo dõi, kêu gọi tẩy chay nữ TikToker.

Trước làn sóng phản ứng từ cộng đồng, H.L. từng lên tiếng xin lỗi, cho biết nội dung được thực hiện với tâm thế hời hợt, chưa suy nghĩ thấu đáo, dẫn đến phát ngôn kém duyên và thiếu tinh tế. Cô nói đã xem xét lại và chủ động ẩn video sau khi đọc các góp ý.

Nữ TikToker thừa nhận những phát ngôn này không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và khiến nhiều người khó chịu. Cô bày tỏ hối lỗi, mong nhận được sự cảm thông và xem đây là bài học đắt giá để rút kinh nghiệm.

Bánh mì được chế biến tại Lễ hội Bánh mì (TP.HCM) ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên quan sự việc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan sẽ xem xét kỹ lưỡng việc mời các KOL, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia quảng bá các lễ hội của địa phương trong thời gian tới.

Theo đại diện này, dù cơ quan quản lý nhà nước không trực tiếp quản lý hoạt động của các TikToker, các đơn vị tổ chức vẫn cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn người có sức ảnh hưởng tham gia truyền thông cho sự kiện.

"Những cá nhân tham gia truyền thông cho lễ hội cần có hình ảnh, phát ngôn phù hợp, tránh gây tranh cãi hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh chung của địa phương", vị này cho biết.