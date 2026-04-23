Khách Tây 'không ngờ bánh ngon đến thế' tại Lễ hội Bánh mì ở TP.HCM

  • Thứ năm, 23/4/2026 18:10 (GMT+7)
Dưới thời tiết nắng nóng, thực khách vẫn xếp hàng chờ đợi mua bánh tại Lễ hội Bánh mì (TP.HCM). Các gian hàng của bánh mì Huynh Hoa, Chấn Nghiệp... đông khách.

Sáng 23/4, Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM) nhộn nhịp với dòng người liên tục đổ về. Nơi đây khai mạc Lễ hội Bánh mì lần thứ 4, kéo dài đến ngày 26/4. Càng về trưa, lượng khách tăng nhanh khiến nhiều gian hàng trở nên đông đúc. Dưới thời tiết nắng nóng, thực khách vẫn không ngại xếp hàng, chờ đợi đến lượt thưởng thức loại bánh yêu thích.
Lễ hội năm nay quy tụ hơn 150 gian hàng ẩm thực, trong đó hầu hết là bánh mì từ nhiều thương hiệu như bánh mì Huynh Hoa, bánh mì Tăng, bánh mì Cụ Lý, bánh mì Tuấn Bảy Kẹo...
Như mọi năm, lễ hội không chỉ có thực khách nội địa, mà còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều khách đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… tỏ ra hào hứng khi lần đầu trải nghiệm không gian ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Tại các gian hàng nổi tiếng như bánh mì Huynh Hoa, dòng người xếp hàng kéo dài chờ đến lượt. Nhiều thực khách cho biết họ phải chờ 15-30 phút mới mua được bánh.
Bên trong quầy, nhân viên làm việc liên tục, bánh mì được chuẩn bị không ngừng nghỉ nhưng vẫn khó đáp ứng kịp nhu cầu tăng cao.

Tháp Effiel tạo hình từ bánh mì gây ấn tượng với du khách, trở thành điểm nhấn nổi bật tại sự kiện. Lễ hội năm nay mang chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu" cũng là không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp, với nhiều hoạt động như tọa đàm, cuộc thi tay nghề và chương trình thiện nguyện.
Du khách quốc tế, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng tham gia lễ hội. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ chọn đây là điểm đến để vừa thưởng thức ẩm thực, vừa trải nghiệm không khí lễ hội ngay giữa lòng thành phố.
"Lần đầu đến với lễ hội, chúng tôi khá bất ngờ vì không gian rộng được đầu tư chỉn chu và hoành tráng. Dù trời nắng gắt, tôi thấy khách vẫn đổ về đông kín, không khí lúc nào cũng rộn ràng, vui tươi", Thùy Tiên và Ngọc Tuyền (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) chia sẻ

Bên cạnh các loại bánh mì truyền thống, lễ hội còn giới thiệu nhiều phiên bản biến tấu sáng tạo, thu hút sự tò mò của thực khách. Các khu vực check-in, trưng bày và trải nghiệm cũng luôn trong tình trạng đông người, tạo nên bức tranh lễ hội đa sắc màu.

"Đây là lần đầu tôi thử bánh mì Việt Nam và tôi thật sự ấn tượng. Vỏ bánh giòn, bên trong có thịt, dưa leo, rau mùi... và nước xốt rất đậm đà. Tôi không nghĩ một món ăn đường phố lại có thể ngon đến vậy", David Miller, du khách Mỹ, chia sẻ
Dù thời tiết nắng nóng kéo dài trong ngày, sức hút của lễ hội vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các khu vực ăn uống luôn kín chỗ, nhiều người phải đứng hoặc tìm bóng râm để thưởng thức bánh mì.
Sự kết hợp giữa không khí nhộn nhịp, hương vị đặc trưng và sự tham gia đông đảo của cả người dân lẫn du khách quốc tế đã giúp lễ hội bánh mì trở thành điểm nhấn nổi bật của TP.HCM dịp này. Không chỉ là một sự kiện ẩm thực, đây còn là nơi kết nối văn hóa, góp phần đưa hình ảnh bánh mì Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

lễ hội bánh mì Bánh mì lễ hội TP.HCM 2026

