Chơi gì nếu 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 không rời TP.HCM?

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới là thời gian lý tưởng để tạm gác lại công việc, tìm niềm vui tại những điểm đến năng động, ý nghĩa và thưởng thức ẩm thực đa dạng giữa lòng thành phố.

Không lên kế hoạch đi chơi xa trong dịp lễ 30/4-1/5 dài 4 ngày sắp tới, giới trẻ TP.HCM vẫn có thể tận hưởng những ngày thảnh thơi của riêng mình từ sáng đến đêm.

Với nhịp sống không ngừng đổi mới, TP.HCM (cũ) không thiếu quán xá, điểm vui chơi đa phong cách để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Ngày 1

▸ 10h: Thảnh thơi với bữa sáng muộn

Nhàn Eatery - đường Hàn Thuyên, phường Sài Gòn Mức giá: Từ 55.000 đồng/món

Ngày đầu kỳ nghỉ nên ngủ nướng và dùng bữa sáng chậm rãi. Với tầm nhìn ra công viên 30/4, Nhàn có không gian rộng thoáng, phục vụ bữa brunch ấn tượng. Nổi bật là các món kết hợp cùng bánh mì sourdough như tomato garden (cà chua), mushroom mozzarella (nấm và phô mai), smoked salmon (cá hồi).

Ngoài ra, eggs benedict, croissant sandwich hay bữa sáng kiểu Anh cũng thú vị. Đồ uống nên thử gồm các loại cà phê và trà pha từ trái cây tươi.

▸ 13h: Đi cà phê, chụp photobooth 30/4

Ngâm Cafe - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa Mức giá: Từ 52.000 đồng/món

Hưởng ứng không khí lễ 30/4, Ngâm Cafe bố trí photobooth, những bức ảnh của thực khách được thiết kế như một trang báo giấy khổ A3, với tiêu đề "Tuần lễ đặc biệt 30/4". Điều này đã thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh.

Quán có không gian thiên về hệ gỗ với nhiều kệ sách và đĩa than. Ánh sáng trầm ấm, mùi cà phê rang thoảng nhẹ. Menu gồm matcha, cacao, trà sữa, trà trái cây, cold brew và các món uống pha chế riêng cho dòng hạt cà phê arabica, robusta. Đi kèm là một số loại bánh ngọt.

▸ 16h: Thử pizza thủ công

Pizza 100 - đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định Mức giá: Từ 79.000 đồng/món

Không gian Pizza 100 được đánh giá thoáng, phù hợp để ngồi ăn tại chỗ hoặc gặp gỡ bạn bè. Chỗ ngồi chủ yếu bố trí trước hiên, để thực khách ngửi rõ mùi pizza nướng chín. Pizza tại đây được làm thủ công, đế bánh tươi mới mỗi ngày. Menu gồm margherita (phô mai mozzarella), cinque formaggi (5 loại phô mai), carbonara (má heo muối) và chicken and bacon (ức gà, thịt xông khói). Mỗi loại pizza được phết loại sốt riêng như carbonara, petso.

▸ 21h: Ngắm pháo hoa

Địa điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn vào 21h-21h15 ngày 30/4. Các điểm lý tưởng ngắm pháo hoa có thể kể đến bến Bạch Đằng, chân cầu Ba Son.

Ngày 2

▸ 8h30: Check-in quán cà phê mới mở

Xào Xạc Cafe - đường Nhà Khách, phường Linh Xuân Mức giá: Từ 79.000 đồng/món

Xào Xạc Cafe nằm ở gần ngoại ô, tách khỏi sự ồn ào của trung tâm. Không gian mộc mạc và nhiều mảng xanh, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nội thất gỗ, không có sự trau chuốt cầu kỳ, nhưng mọi chi tiết đều vừa đủ, để thiên nhiên trở thành yếu tố chủ đạo. Menu chưa phong phú, chỉ có một số món cơ bản như cà phê, trà thanh mát, tắc muối, matcha latte...

▸ 12h30: Ăn trưa kiểu Hàn Quốc ở Thảo Điền

I Hate Monday - đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Khánh Mức giá: Từ 79.000 đồng/món

I Hate Monday gây chú ý với không gian tái hiện sự năng động của Seoul (Hàn Quốc). Tiên phong xu hướng all day dining (ăn uống cả ngày), thực đơn gồm các món từ sandwich, fusion kết hợp nguyên liệu từ Tây Âu, nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi của ẩm thực Hàn Quốc. Đi kèm nhiều bánh tráng miệng như ugly choco, carrot cake...

Món bán chạy nhất là squid game pasta (mì Ý bạch tuộc) và bộ 3 naked sandwiches (nấm, rau chân vịt kèm cà chua và cá hồi). Các set soda để thực khách tự tay pha chế cũng ghi điểm.

▸ 14h: Tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa Giá vé: 40.000 đồng/người

Bảo tàng không chỉ là địa điểm tham quan, mà còn là nơi lưu giữ hàng nghìn bức ảnh "biết nói" về chứng tích và hậu quả của chiến tranh. Các phòng trưng bày lần lượt đưa người tham quan qua từng giai đoạn của cuộc chiến tranh, từ đời sống thường ngày, khoảnh khắc chiến đấu đến những hậu quả tàn khốc. Đặc biệt, phòng trưng bày về hậu quả của chất độc hóa học luôn khiến người Việt lẫn quốc tế phải suy ngẫm.

▸ 17h: Trải nghiệm ẩm thực Trung Đông

Lumiere Byblos - đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất Mức giá: Từ 69.000 đồng/món

Không gian Lumiere Byblos thiết kế hiện đại, sang trọng, pha hoa văn và kiến trúc Trung Đông. Tại đây, thực khách có thể ngắm thành phố từ trên cao. Điểm đặc trưng trong menu là các món được chế biến chuẩn Halal, hương vị cân bằng, không quá nồng gia vị nhưng vẫn giữ nét riêng của ẩm thực Trung Đông. Thực khách có thể gọi hummus (đậu hồi), tzatziki (sữa chua)...

▸ 20h: Cụng cocktails trong bar

Mámi Cocktails - đường Xuân Thủy, phường An Khánh Mức giá: Từ 90.000 đồng/món

Mámi Cocktails theo phong cách warm minimalism (ấm và tối giản), lý tưởng cho những ai khao khát cảm giác thân thiện, có âm nhạc du dương. Menu đa dạng với cocktails, nước ép và các món đặc trưng như "Ổi ơi", "Khổ qua trời ơi", "Cà phê sữa đã ghê"... Cocktails được pha chế với tinh thần rượu nền rõ nhưng không gắt để dư vị kéo dài chậm rãi.

Ngày 3

▸ 10h: Dạo tổ hợp thời trang

Địa điểm gợi ý: 11 Garmentory - đường Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu

Tổng thể 11 Garmentory mang lại cảm giác đặt chân vào một khu mua sắm có "gu". Không gian 3 tầng với kính trong suốt, có thể nhìn rõ toàn bộ gian hàng bên trong. Tổ hợp này quy tụ gần 50 thương hiệu Việt Nam, có những thương hiệu online lần đầu tiên cho phép khách trực tiếp sờ chất liệu và phối đồ tại chỗ. Ngoài ra, người mua có thể vừa chọn đồ, vừa nhâm nhi các loại đồ uống.

▸ 12h: Ăn trưa món Việt

HOME Saigon - đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa Mức giá: Từ 300.000 đồng/món

Thực đơn tại HOME Saigon thiên về món Việt quen thuộc, mang phong vị miền Tây như gỏi bưởi, tôm càng, cá kho, canh chua hay các món cuốn thanh nhẹ. Dù được chế biến mới mẻ, hương vị vẫn truyền thống. Không gian ngồi lại bố trí ánh sáng dịu, nội thất kết hợp giữa chất liệu truyền thống và cách sắp đặt hiện đại.

▸ 15h: Thư giãn tại spa

Kim's Healing - đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ Mức giá: Từ 130.000 đồng/dịch vụ

Spa hoạt động thuận theo làm đẹp, "chữa lành" tự nhiên, không gian có tone màu trung tính, ánh sáng dịu. Chất liệu gỗ, đá, vải thô được ưu tiên. Tại đây có những dịch vụ chăm sóc da mặt, gội đầu, ngâm chân, massage body được thực hiện bởi chuyên viên tay nghề vững. Mỹ phẩm được sử dụng thiên về tự nhiên, lành tính.

▸ 19h: Nướng BBQ đêm

Midam - đường Thi Sách, phường Sài Gòn Mức giá: Từ 170.000 đồng/món

Midam là nhà hàng BBQ Hàn Quốc theo phong cách tối giản với cửa kính lớn ngắm thành phố. Nhà hàng tập trung vào các loại thịt bò cao cấp như diềm thăn, sườn, lõi nạc… Thịt bảo quản theo phương pháp dry-aged, hạn chế tẩm ướp đậm để giữ độ tươi và vị tự nhiên. Quầy panchan đa dạng, lấp đầy liên tục để trải nghiệm ẩm thực liền mạch.

Ngày 4

▸ 8h: Một ngày nghỉ dưỡng riêng tư

Địa điểm gợi ý: KiN Hotel (nhiều chi nhánh)

Ngày cuối kỳ nghỉ thường dành để nghỉ lại một nhịp trước khi quay về công việc. Một khách sạn boutique đủ gọn gàng và tiện nghi là lựa chọn hợp lý. KiN Hotel theo hướng hiện đại, tiết chế: phòng rộng vừa phải, giường lớn, ánh sáng dịu, bảng màu trung tính. Ngoài lưu trú, có góc cà phê nhỏ và lounge để đọc sách hoặc ngồi yên một lúc. Thiết kế thiên về cảm giác sử dụng hơn là chụp ảnh.

Ở cơ sở đường Hai Bà Trưng có thêm khu onsen. Không gian yên, bồn tắm khoáng ấm, ánh sáng thấp và mùi hương nhẹ giúp cơ thể thả lỏng sau những ngày di chuyển. Mọi thứ giữ ở mức tối giản, đủ để “reset” trước khi trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày.