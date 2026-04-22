Gọi 10 cuộc không đặt được khách sạn ở Phú Quý dịp 30/4

Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) ghi nhận công suất phòng gần như tối đa trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay. Các tuyến tàu cao tốc cũng không còn vé các ngày chính lễ.

Phú Quý nổi lên như một lựa chọn vừa túi tiền nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Sĩ Phú Quý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về công suất lưu trú dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, ông Đỗ Thái Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết gần như 100% phòng đã được đặt trước. Hiện chỉ còn lác đác phòng ở xa trung tâm, khả năng đến cận ngày sẽ kín.

Toàn đặc khu có 69 khách sạn, nhà nghỉ với 850 phòng và hơn 100 homestay. Dự báo lượng khách đến đặc khu dịp lễ tăng mạnh.

Trước kỳ nghỉ 2 tuần, việc đặt phòng, mua vé tàu đã trở nên khó khăn. Thậm chí, một số cơ sở lưu trú phải tạm ngưng nhận khách từ sớm để tránh quá tải. Hiện trên các hội, nhóm du lịch Phú Quý, du khách tìm vé tàu, phòng nghỉ sát ngày phải chờ những du khách hủy lịch trình sang nhượng lại.

Hồng Cúc (ngụ TP.HCM) cho biết không ngờ năm nay "cháy" phòng từ sớm. Do số lượng cơ sở lưu trú tại đặc khu ngày càng nhiều nên đến ngày 18/4 cô mới bắt đầu tìm phòng.

"Tôi gọi hơn 10 khách sạn đều báo kín phòng, vé tàu đã đặt tháng trước. May mắn, một du khách ở miền Bắc hủy lịch trình nên chuyển lại phòng vào ngày 30/4-2/5", cô nói.

Tháng 4-5 là lúc khách ồ ạt đến Phú Quý, kéo dài đến tháng 6-7. Ảnh: Sĩ Phú Quý.

Tại Thùy Dương Homestay của Lê Lanh, ngày 25/4-3/5 đã đạt công suất phòng 100% cho 3 phòng thường và 4 phòng view biển. Những ngày cận kỳ nghỉ, nhiều du khách gọi hỏi phòng trống, cô tiếc nuối khi phải liên tục từ chối, vì đã kín chỗ từ khoảng đầu tháng 4. Riêng phòng view biển kín sớm hơn.

Theo cô, không chỉ có thời gian nghỉ lễ dài, đây là lúc Phú Quý vào mùa đẹp, nước trong nên đông đảo du khách quan tâm. Lượng khách lưu trú tại khách sạn chủ yếu đến từ miền Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Dữ liệu đặt phòng từ ChanKy Hotel cũng ghi nhận tình trạng kín phòng ngày 25/4-1/5, riêng ngày 2-3/5 chỉ còn phòng gia đình 2 giường đôi. Phòng view biển bán chạy và hết sớm.

Theo Phạm Kiệt, đại diện Nhà Mer Homestay, do vị trí homestay gần trung tâm, tiện đi Bãi Nhỏ, Gành Hang, dốc phượt nên lượng khách đã lấp đầy vào ngày 25/4-3/5. Homestay bắt đầu có phòng trống và nhận khách lại từ ngày 4/5.

Dịp lễ năm nay, giá phòng tại đặc khu tăng khoảng 10% so với ngày thường, dao động từ 800.000 đến 2,3 triệu đồng/đêm.

Điểm lặn mới tại Hòn Tranh hút khách mùa nước trong. Ảnh: Thượng Hy.

Về phía tàu cao tốc, đại diện Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express), đơn vị vận hành tàu Trưng Trắc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý, cho biết hiện tuyến tàu ngày 25-27/4 và 30/4-1/5 đã kín chỗ. Ngày 29/4 chỉ còn trống 25/598 ghế. Các ngày còn lại trong kỳ nghỉ lễ chỉ đạt công suất khoảng 50% do lẻ ngày.

Tàu Phú Quý Express tuyến Phan Thiết - Phú Quý không còn chỗ trống vào các ngày chính lễ. Ngày 1/5 đã chạm mức công suất 85%. Từ những ngày đầu tháng 3, đơn vị đã ghi nhận lượng khách bắt đầu tăng lên khi biển êm, thời tiết đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi. Mức giá áp dụng dịp lễ là 395.000 đồng/vé.

Ngoài vé tàu, phòng nghỉ, các tour du lịch, lặn biển tại đặc khu cũng kín chỗ, không thể nhận thêm khách. Các tour trọn gói 2N1Đ, 4N3Đ có giá khoảng 2-3,2 triệu đồng, bao gồm vé tàu khứ hồi, phòng nghỉ, ăn sáng, chèo SUP, lặn ngắm san hô… Hoạt động lặn biển có giá phổ biến khoảng 250.000 đồng/người/buổi.

Đặc khu Phú Quý nằm cách Phan Thiết khoảng 120 km, nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh. Trong quý I/2026, Phú Quý đã đón 41.700 lượt khách du lịch. Năm 2025, tổng khách du lịch đạt gần 155.000 lượt, tăng khoảng 3% so với năm 2024. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 3.900 lượt, tăng 24%.