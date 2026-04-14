Xếp hàng check-in 'cây cô đơn' trên đảo Phú Quý

Du khách đứng thành từng tốp, thay phiên nhau chụp ảnh cùng "cây cô đơn" nổi tiếng ở Phú Quý. Từ giữa tháng 3, hòn đảo đã đông đúc khách ngay khi vừa hết mùa gió bấc, biển động.

Khách xếp hàng trước "cây cô đơn" vào sáng 12/4. Ảnh: Đảo Phú Quý.

Khoảng 7h sáng 12/4, từng nhóm du khách đứng xếp hàng chờ chụp ảnh trước "cây cô đơn" bên bờ kè đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng). Người phía trước tạo dáng, nhanh chóng di chuyển để người phía sau đến lượt.

Theo Đỗ Thành Luân (36 tuổi), khung cảnh này liên tục diễn ra trong những ngày gần đây. Ngày 11/4, khi đi qua địa điểm này, anh cũng bắt gặp hàng chục người đang xếp hàng chờ chụp ảnh dù trời nắng to.

Sau 17 năm sinh sống tại Phú Quý, Luân nhận xét lượng khách đến đảo năm nay tăng rõ rệt, "có lẽ gấp 2-3 lần năm ngoái". Những ngày cuối tuần, khu vực quanh "cây cô đơn" gần đông đúc gần như cả ngày. Đến khoảng 19-20h, vẫn còn du khách tìm đến đây để chụp ảnh.

"'Cây cô đơn' giờ giống như một điểm phải ghé khi đến đảo", Luân nói với Tri Thức - Znews.

Hình ảnh khách xếp hàng quanh khu vực "cây cô đơn" vào ngày 6/4 được một hướng dẫn viên du lịch ghi lại. Ảnh: Năm Khâu.

"Cây cô đơn" là tên gọi một cây xanh mọc đơn độc trên đoạn bờ kè thuộc xã Tam Thanh (cũ), nay thuộc đặc khu Phú Quý. Ngày càng đông du khách ghé tới, khu vực này cũng xuất hiện thêm nhiều quán nước, hàng ăn phục vụ khách dừng chân.

Đầu tháng 4, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều du khách đăng lại cảnh "hậu trường" tại đây với một người đứng dưới gốc cây chụp ảnh, xung quanh nhiều nhóm khác đứng chờ.

Trước đó, cây xanh với tán lá đổ nghiêng như ô che này đã thành một "biểu tượng" cho du lịch địa phương. Từng đến Phú Quý vào tháng 3/2025, Nguyễn Thái Hải (36 tuổi, ngụ Hà Nội) cũng phải xếp hàng sau 2-3 nhóm mới đến lượt chụp ảnh.

"Cây đứng một mình sát biển, lên hình nhìn đẹp, ai đứng vào cũng có ảnh mang về", cô kể.

Du khách chụp ảnh cùng "cây cô đơn" nổi tiếng trên đảo Phú Quý, tháng 4/2023. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phú Quý, còn gọi là Cù Lao Thu, cách TP Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam, diện tích khoảng 18 km2. Ngoài đảo chính, đặc khu này còn có các đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải. Trên đảo, nhịp sinh hoạt diễn ra chậm, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy.

Đầu năm nay, đảo Phú Quý xuất hiện trong danh sách 10 điểm đến nổi bật Đông Nam Á 2026 do Khaosod English (Thái Lan) công bố. Tờ báo mô tả nơi này như lựa chọn khác cho những người muốn tìm một hòn đảo vắng vẻ, hoang sơ thay vì các điểm quen thuộc. Du khách thường đi tàu từ Phan Thiết, mất vài giờ để ra đảo.

Theo UBND đặc khu Phú Quý, đến tháng 2, toàn đảo có gần 70 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 giường.

Lê Lanh, chủ một homestay trên đảo, cho biết lượng khách bắt đầu tăng từ đầu tháng 3. "Tháng 4-5, cuối tuần kín khoảng 70-80%, ngày thường đạt 40-50% và đang được đặt dần. Khách thường chốt phòng trước 7-10 ngày để theo dõi thời tiết", cô nói.

Cảng Phú Quý nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ 30/4/2023. Ảnh: Quỳnh Danh.