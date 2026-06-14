Nhà nghỉ Mỹ hét giá 'trên trời' mùa World Cup 2026

Nhiều cơ sở lưu trú gần sân chung kết World Cup 2026 đồng loạt nâng giá phòng lên mức cao chưa từng có, dù lượng khách thực tế vẫn khá thưa thớt.

Cổ động viên Mexico cuồng nhiệt tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Cách sân vận động MetLife (New Jersey) - nơi tổ chức chung kết World Cup 2026 - một con đường cao tốc, khách sạn World of Blue đang đưa ra những mức giá khiến nhiều người hâm mộ phải cân nhắc.

Theo bảng giá trên website của khách sạn, một phòng nghỉ vào đêm chung kết ngày 19/7 có giá khoảng 2.300 USD , cao gấp gần 7 lần so với thời điểm một tháng sau đó. Khách lưu trú được giảm phí dừng đỗ xe, nhưng vẫn phải trả tới 383 USD cho một chỗ đậu. Nếu không thuê phòng, mức phí gửi xe riêng trong đêm chung kết là 450 USD .

Sự xuất hiện của World Cup từng khiến các chủ khách sạn quanh khu vực New Jersey kỳ vọng vào một làn sóng du khách khổng lồ. Vị trí nằm sát sân MetLife giúp nhiều cơ sở lưu trú tự tin nâng giá mạnh trước giải đấu.

Sảnh lễ tân của nhà nghỉ bình dân Super 8 by Wyndham tại Carlstadt, bang New Jersey (Mỹ), ngày 8/6/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra không như mong đợi.

Alexandra Sanchez, nhân viên lễ tân tại World of Blue, cho biết tỷ lệ lấp đầy của khách sạn trong các trận vòng bảng chỉ dao động 8-30%. Đáng chú ý, tính đến đầu tuần này, mới chỉ có khoảng 4% số phòng được đặt cho đêm chung kết và chỉ duy nhất một chỗ đậu xe được khách đặt trước.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều cơ sở lưu trú khác trong khu vực.

Một phòng tại nhà nghỉ bình dân Super 8 có giá khoảng 500 USD vào đêm diễn ra trận chung kết. Tại Extended Stay America, chuỗi khách sạn hướng đến nhóm khách tiết kiệm, giá phòng đã vượt 900 USD mỗi đêm.

Theo khảo sát của Reuters, một số khách sạn bắt đầu điều chỉnh giảm giá cho các trận đấu vòng bảng nhằm kích cầu, trong khi nhiều cơ sở cao cấp vẫn giữ nguyên mức giá cao.

Chỗ đậu xe có giá 450 USD cho đêm chung kết.

Chuyên gia du lịch cho rằng sự kết hợp giữa giá vé trận đấu đắt đỏ, chi phí hàng không tăng mạnh và thiếu lựa chọn lưu trú giá rẻ đang khiến lượng khách quốc tế chưa đạt như kỳ vọng ban đầu.

Chris Andraka, 36 tuổi, một giám đốc điều hành trong lĩnh vực sản xuất, là một trong những người thay đổi kế hoạch sau khi chứng kiến giá khách sạn tăng vọt.

Anh cho biết khách sạn quen thuộc của mình là SpringHill Suites thuộc Marriott đã nâng giá từ khoảng 300 USD mỗi đêm lên tới 5.300 USD trong tuần diễn ra trận chung kết.

"Tôi sẽ không làm việc vào tuần đó", Andraka nói.

Khi được hỏi liệu có giới thiệu khách sạn này cho người hâm mộ World Cup hay không, anh cười và trả lời: "Có một bể bơi, một phòng tập nhỏ và bữa sáng miễn phí. Không có gì đặc biệt để kể cả".

Khu vực phía trước nhà nghỉ bình dân Super 8 by Wyndham tại Carlstadt, bang New Jersey (Mỹ).

Ngoài ra, ngay cả việc lưu trú gần sân vận động cũng không mang lại nhiều thuận tiện như du khách mong đợi. Những người trả phí đỗ xe vẫn phải sử dụng xe trung chuyển hoặc dịch vụ gọi xe để đến sân. Việc đi bộ bị khuyến cáo là nguy hiểm.

Tại quầy lễ tân của một khách sạn trong khu vực, tấm biển mang logo cảnh sát New Jersey ghi rõ việc đi bộ trên các tuyến đường xung quanh sân vận động là "bất hợp pháp và nguy hiểm", hai từ này được in đậm và gạch chân.

Trong khi đó, nhiều cổ động viên được cho là đang lựa chọn lưu trú tại New York thay vì New Jersey để tận hưởng hệ thống nhà hàng, quán bar và các hoạt động giải trí giữa những ngày theo dõi World Cup.

Tuy nhiên, thị trường khách sạn New York cũng chưa ghi nhận mức tăng trưởng như mong đợi. Dữ liệu từ công ty phân tích CoStar cho thấy đến ngày 1/6, mới có 28% số phòng khách sạn tại thành phố được đặt cho đêm chung kết World Cup, thấp hơn đáng kể so với mức 40% cùng kỳ năm ngoái.

Ông Jan Freitag, Giám đốc bộ phận khách sạn khu vực Mỹ của CoStar, cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về sức hút của giải đấu.

Theo ông, nhu cầu lưu trú có thể tăng mạnh hơn ở giai đoạn sau khi các cặp đấu vòng loại trực tiếp được xác định và những đội bóng lớn tiếp tục tiến sâu tại World Cup, kéo theo lượng cổ động viên đông đảo đổ về các thành phố đăng cai.