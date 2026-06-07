Tuyển Đức 'kẹp díp' 300 khách tới World Cup

Thay vì chuyên cơ riêng như nhiều đội tuyển khác, tuyển Đức tới Mỹ dự World Cup 2026 trên một chuyến bay thương mại cùng khoảng 300 hành khách.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức đã khiến người hâm mộ bất ngờ trước thềm World Cup 2026. Họ lựa chọn di chuyển đến Mỹ bằng một chuyến bay thương mại thông thường, thay vì sử dụng chuyên cơ riêng, theo Idman.Biz.

Tuyển Đức bay cùng 300 hành khách

Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu LH434 cất cánh từ sân bay Frankfurt vào khoảng 14h30 chiều 2/6 (theo giờ địa phương). Toàn đội đáp chuyến bay tới Chicago với thời gian hành trình khoảng 9 giờ, cùng gần 300 hành khách khác trên khoang.

Tuyển Đức di chuyển đến Mỹ bằng một chuyến bay thương mại thông thường. Ảnh: Frankfurt Airport.

Thực hiện hành trình xuyên Đại Tây Dương kéo dài khoảng 9 giờ là chiếc Airbus A350-900 thân rộng, một trong những dòng máy bay hiện đại nhất của Lufthansa. Nhằm giúp các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất trước giải đấu, máy bay được trang bị khoang hạng sang thế hệ mới Lufthansa Allegris.

Quyết định di chuyển bằng máy bay thương mại cùng hành khách nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và đánh giá cao hình ảnh gần gũi của tuyển Đức, trái ngược với những chuyến đi xa hoa thường thấy của các đội tuyển hàng đầu trước các giải đấu lớn.

Không chỉ vậy, các hành khách có mặt tại khu vực chờ lên máy bay còn nhận được món quà bất ngờ trước giờ cất cánh khi một số cổ động viên may mắn được thành viên đoàn đội tuyển tặng áo đấu chính thức của tuyển Đức.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đội tuyển Đức tới Mỹ, chiếc Airbus A350 ngay lập tức quay trở lại khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ tại trung tâm trung chuyển Frankfurt.

Đội tuyển Thụy Sĩ cũng lên đường cùng ngày với tuyển Đức. Người phát ngôn của hãng Swiss xác nhận chuyến bay LX40 từ Zurich đến Los Angeles được khai thác bằng máy bay Boeing 777. Sau khi hạ cánh tại Los Angeles, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến đại bản doanh.

Đội tuyển Áo khởi hành ngày 4/6. Liên đoàn Bóng đá Áo (ÖFB) xác nhận trên trang web chính thức rằng toàn đội sẽ bay đến Los Angeles trên chuyến bay thương mại của đối tác Austrian Airlines, trước khi tiếp tục hành trình bằng xe buýt đến Santa Barbara.

Austrian Airlines hiện khai thác đường bay Vienna - Los Angeles với số hiệu OS51 bằng máy bay Boeing 777. Đại diện hãng cho biết chuyến bay ngày 4/6 chở đội tuyển Áo cũng sẽ sử dụng dòng máy bay này.

Máy bay của Brazil được rửa tội trước World Cup

Đội tuyển Brazil lên đường chinh phục giải bóng đá lớn nhất hành tinh bằng chuyên cơ hạng sang có thiết kế đặc biệt.

Theo Aeroflap, chiếc Boeing 767-300ER VIP mang số đăng ký ZS-NEX của công ty Nam Phi Aeronexus đã được ghi nhận tại sân bay quốc tế Galeão (Rio de Janeiro) vào ngày 1/6. Chiếc máy bay được dán bộ nhận diện đặc biệt với logo của hãng hàng không Azul Linhas Aéreas và Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF).

Máy bay này sẽ được sử dụng để vận chuyển đoàn đội tuyển Brazil trong thời gian tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trước khi cất cánh tại sân bay ở Rio de Janeiro, nghi thức rửa tội truyền thống đã được thực hiện với chiếc Boeing 767-300ER VIP. Hai xe cứu hỏa tạo thành vòm nước để máy bay đi qua khi lăn ra đường băng. Nước tượng trưng cho sự chúc phúc, giúp "khai mở" hành trình bay suôn sẻ và mang lại may mắn cho đội tuyển tại World Cup.

Nội thất bên trong chiếc máy bay vừa được "rửa tội" của đội tuyển Brazil. Ảnh: Aeroflap.

Azul trở thành hãng hàng không chính thức của các đội tuyển quốc gia Brazil, bao gồm đội tuyển nam, nữ, các cấp độ trẻ, futsal, bóng đá bãi biển và thể thao điện tử. Ngoài việc quảng bá thương hiệu, hãng còn đảm nhận hỗ trợ hậu cần cho các chuyến đi trong nước và quốc tế của các đội tuyển.

Khác với những máy bay thương mại thông thường khai thác các chuyến bay định kỳ, chiếc ZS-NEX được cấu hình theo tiêu chuẩn chuyên cơ hạng sang với mật độ ghế thấp. Boeing 767-300ER được bố trí khoảng 96 ghế ngồi theo cấu hình cao cấp, mang lại không gian cá nhân rộng rãi và sự thoải mái hơn trên các hành trình đường dài.

Máy bay được sản xuất năm 1990 và thuộc sở hữu của Aeronexus - doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thuê chuyến cho chính phủ, các đội thể thao, nghệ sĩ và khách hàng doanh nghiệp.

Trước khi được lựa chọn phục vụ đội tuyển Brazil, chiếc ZS-NEX từng được biết đến trên thị trường hàng không quốc tế nhờ tham gia nhiều chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ trong hợp đồng thuê chuyến đặc biệt.

Sau nhiều năm khai thác thương mại cho các hãng hàng không khác nhau, máy bay đã được nâng cấp và cải tạo để phục vụ phân khúc khách hàng VIP, đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho những chuyến bay thuê riêng cao cấp.

Chiều 4/6, đội tuyển Hà Lan rời sân bay Amsterdam Airport Schiphol trên một chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của KLM. Đáng chú ý, chiếc máy bay được đặt tên là Orange Blossom.

Đội tuyển quốc gia Hà Lan trên máy bay đến Mỹ trước thềm World Cup. Ảnh: Ons Oranje.

Liên đoàn bóng đá Hà Lan quyết định không sử dụng chiếc máy bay sơn màu cam nổi tiếng của KLM mà lựa chọn Boeing 787-10 Dreamliner nhờ khoang hành khách thoải mái hơn. Máy bay được trang bị số lượng lớn ghế hạng thương gia và phổ thông cao cấp, phù hợp với hành trình đường dài đến Bắc Mỹ.

Chuyến bay có gần 70 người, bao gồm 26 cầu thủ cùng toàn bộ ban huấn luyện, đội ngũ kỹ thuật và nhân viên y tế.