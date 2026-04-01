Vì sao Phú Quý khiến du khách 'quay lại nhiều lần mỗi năm'?

Không có đường bay thẳng, di chuyển nhiều chặng, song Phú Quý vẫn khiến du khách quay lại 2-3 lần/năm, nhờ chi phí hợp lý, thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm "hiếm nơi nào có được".

Việt Anh đến Phú Quý đầu tháng 3, vào mùa biển êm, nước trong.

Đầu tháng 3, Việt Anh trở lại Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) trong chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Đây là lần thứ 5 anh đặt chân lên hòn đảo này, một tần suất mà theo lời anh, "năm nào cũng phải đi ít nhất 3 lần".

Từ tháng 3, hòn đảo bước vào mùa biển êm, nước trong, tàu thuyền nhộn nhịp đưa đón khách. Phú Quý được xem là đẹp nhất từ tháng 1 đến tháng 6, cao điểm rơi vào tháng 3-5 khi biển lặng, màu nước xanh trong.

Gần đây, Phú Quý được báo Thái Lan Khaosod đưa vào danh sách 10 điểm đến đáng tới nhất Đông Nam Á năm 2026, với vẻ đẹp hoang sơ được ví như "thước phim điện ảnh".

"Tôi thích Phú Quý nhất trong tất cả hòn đảo từng đi ở Việt Nam. Đồ ăn ngon, người dân thân thiện, biển đẹp, chi phí lại không quá cao", Việt Anh nói với Tri Thức - Znews.

Việt Anh đi xe máy dọc đường bờ biển trên đảo Phú Quý.

Tăng nhiệt từng ngày

Phú Quý còn được gọi là Cù Lao Thu, nằm cách Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam, diện tích khoảng 18 km2. Ngoài đảo chính, khu vực này còn có các đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải. Khí hậu trên đảo trong lành, mát mẻ quanh năm.

Do chưa có đường bay thẳng, Việt Anh bay từ Hà Nội vào TP.HCM, sau đó tiếp tục đi xe limousine tuyến đêm đến Phan Thiết. Anh thường chọn chuyến 1-2h sáng để kịp ra cảng vào rạng sáng, tránh thời gian chờ đợi.

Từ cảng Phan Thiết, du khách có thể chọn các hãng tàu như: Trưng Trắc, SuperDong, Chấn Kha hay Phú Quý Express. Theo anh, trải nghiệm giữa các hãng không khác biệt đáng kể, chủ yếu chọn theo giờ phù hợp. Đại diện một hãng tàu cho biết lượng khách bắt đầu tăng từ cuối tháng 3, giá vé khoảng 370.000 đồng mỗi lượt.

Cuộc sống bình yên của người dân trên đảo Phú Quý vào đầu tháng 3.

Trong chuyến đi lần này, Việt Anh chọn homestay gần biển, cách bờ khoảng 30 m, có thể đi bộ vài phút là tới. Chủ nhà thân thiện, không gian sạch sẽ, có bếp cho khách tự nấu ăn. Ngoài ra, đảo có nhiều lựa chọn lưu trú từ homestay giá rẻ đến các cơ sở cao cấp hơn "có view biển".

Theo UBND đặc khu Phú Quý, tính đến tháng 2, toàn đảo có gần 70 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 giường. Lê Lanh, chủ một homestay, cho biết lượng khách bắt đầu tăng từ đầu tháng 3. Cơ sở của cô có 3 phòng thường và 4 phòng view biển, tháng 3 đạt khoảng 60% công suất.

"Tháng 4-5, cuối tuần kín 70-80%, ngày thường đạt 40-50% và đang lấp nhanh, khách chủ yếu chọn phòng view biển", cô nói. So với trước, du khách có xu hướng đặt phòng sát ngày, thường trước 7-10 ngày để theo dõi thời tiết.

Du khách ngắm hoàng hôn, tham gia nhiều hoạt động khám phá trên đảo Phú Quý.

Lý giải

Việt Anh cho biết ẩm thực là một trong những lý do khiến anh quay lại Phú Quý nhiều lần. Ngay từ lần đầu tiên, du khách đã ấn tượng với đồ ăn trên đảo bởi giá hợp lý, hải sản tươi và đa dạng món địa phương.

Các quán hải sản phục vụ cả ngày, trong khi bữa sáng có thể chọn bánh căn, mì mực, hủ tiếu hoặc ăn tại chợ. Đồ ăn vặt và thức uống cũng phong phú, từ chè, bánh tráng mắm ruốc đến trà trái cây, cà phê ven biển. Tổng chi phí ăn uống cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm khoảng 1 triệu đồng mỗi người.

Việt Anh trải nghiệm lặn tự do tại Phú Quý.

Theo Việt Anh, Phú Quý có nhiều điểm dừng chân quen thuộc như dốc Phượt, Gành Hang, Bãi Nhỏ, Hòn Tranh, làng chài hay các cung đường ven biển. Phần lớn không thu phí, du khách chỉ cần chi trả cho dịch vụ phát sinh.

Một trong những trải nghiệm nổi bật là lặn tự do (freediving). Anh cho rằng đây là hoạt động đáng thử khi có thể quan sát hệ sinh thái biển trong làn nước trong.

Theo một đơn vị tổ chức tour lặn, công suất bán tour trong giai đoạn tháng 3-5 đạt khoảng 70%, riêng tháng 4 lên tới 85%, với điểm lặn chủ yếu tại Bãi Cạn. Tại đơn vị Yosea cũng cho thấy sức nóng của tour lặn tự do. Sau nửa đầu tháng 3 bị ảnh hưởng gió, lượng khách bắt đầu lấp kín các ngày. Trong thời gian 21-27/3, đơn vị dẫn 6-15 khách/ngày.

"Cảm giác như bước vào một đại dương mênh mông với rất nhiều sinh vật dưới đáy biển", Việt Anh kể.