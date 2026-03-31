Linh vật ngựa mặt cọc, cầm iPhone 17 'đi lạc' ra bãi biển Nhơn Lý

Linh vật ngựa "mặt cọc" cầm iPhone 17 từng gây sốt dịp Tết bất ngờ xuất hiện tại bãi biển Nhơn Lý (tỉnh Gia Lai) thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Pháp Văn, chuyên tour du lịch tại Quy Nhơn, cho biết anh bất ngờ phát hiện linh vật ngựa "mặt cọc", tay cầm iPhone 17 khi đi dọc bãi biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) ngày 29/3.

Anh không rõ thời điểm linh vật được di chuyển từ quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) ra bãi biển. Mô hình được đặt trước một nhà hàng, hướng ra Bãi Bấc - một trong những bãi biển đẹp tại Nhơn Lý, nổi bật với nước trong xanh, cát trắng mịn. Đây được xem là bãi biển cạn và êm nhất khu vực, cũng là điểm xuất phát của các chuyến cano đi Hòn Khô và Kỳ Co.

"Nhiều du khách không để ý vì nghĩ linh vật vẫn ở quảng trường, số khác tỏ ra thích thú, bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh từng gây sốt dịp Tết Nguyên đán", anh nói.

Linh vật ngựa "mặt cọc", tay cầm iPhone 17 tại bãi biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, ngày 29/3. Ảnh: Pháp Văn.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết sau khi kết thúc thời gian trưng bày cụm linh vật xuân Bính Ngọ, ngành văn hóa đã lựa chọn một số biểu tượng linh vật ngựa để đưa về trưng bày tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Việc này nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách. Trong đó, linh vật ngựa "mặt cọc" được đưa ra bãi biển Nhơn Lý để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh.

Mô hình này thuộc cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ được đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Phần lớn linh vật được tạo hình theo phong cách hài hước, dễ thương, trong đó hình ảnh ngựa "mặt cọc" cầm iPhone 17 Pro Max trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Linh vật hướng ra Bãi Bấc - một trong những bãi biển đẹp tại Nhơn Lý, ngày 29/3. Ảnh: Pháp Văn.

Tối 28/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Gia Lai khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 34 tỉnh, thành sau sắp xếp, sáp nhập được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia, trong bối cảnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 13 và mưa lũ kéo dài vào tháng 11/2025.

Năm 2025, du lịch Gia Lai ghi nhận tăng trưởng tích cực với 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với năm trước, trong đó có 125.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng , tăng 10%.

Đáng chú ý, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương trên trường quốc tế.

Linh vật ngựa "mặt cọc" được trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Xuân Sang.