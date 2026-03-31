Gắn lại biển Giếng Tiên sau ồn ào Juky San ngâm mình chụp ảnh

Chính quyền địa phương đã sửa chữa, lắp lại biển thông tin và vệ sinh khu vực Giếng Tiên sau vụ việc ca sĩ Juky San chụp ảnh trong lòng giếng gây tranh cãi.

Chính quyền địa phương dựng lại tấm biển giới thiệu Giếng Tiên ngày 31/3. Ảnh: Đan Châu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương đã sửa chữa và gắn lại tấm biển thông tin tại khu vực Giếng Tiên, thuộc thắng cảnh Eo Gió (xã Nhơn Lý, Bình Định cũ), sau vụ việc ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình tại đây. Khu vực Giếng Tiên cũng đã được hoàn tất vệ sinh.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra, xử lý sự việc. Sở cũng sẽ làm việc với các tài khoản đăng tải thông tin có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo Sở, mục đích của nữ ca sĩ chụp ảnh lưu niệm và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến du khách. Tuy nhiên, ê-kíp và ca sĩ đã không biết khu vực này mang ý nghĩa trang trọng đối với người dân địa phương. Sau sự việc, ê-kíp và ca sĩ đã nhận thức thiếu sót và lên tiếng xin rút kinh nghiệm.

Theo chính quyền, Giếng Tiên là địa danh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Khu vực có mạch nước ngọt chảy liên tục, được đắp bờ tạo thành dạng "giếng" tự nhiên.

"Trước đây địa phương không có quy định cấm tắm tại Giếng Tiên, chỉ đặt một tấm biển giới thiệu. Tuy nhiên, sau một trận bão năm ngoái, tấm biển đã bị cuốn trôi", đại diện địa phương cho biết.

Tấm biển giới thiệu Giếng Tiên bị hư hỏng năm 2025 và được sửa chữa vào ngày 31/3. Ảnh: Võ Ngọc Triển, Đan Châu.

Giếng Tiên không phải là giếng thiêng thuộc di tích văn hóa, lịch sử theo quy định chính thức, mà chỉ là cách gọi mang tính truyền miệng trong dân gian. Nguồn nước tại đây có kích thước nhỏ, thường được người đi biển và du khách dùng để tắm tráng sau khi lên bờ, không sử dụng cho ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày.

Nhờ dòng nước luôn lưu thông, khu vực không xảy ra tình trạng ứ đọng hay mất vệ sinh. Tuy nhiên, đây không phải điểm tắm chuyên biệt, không phù hợp cho hoạt động bơi lội, du khách chủ yếu đến tham quan và chụp ảnh.

"Sau sự việc này, chúng tôi sẽ lắp biển cảnh báo, khuyến cáo du khách tham quan Eo Gió và Giếng Tiên đảm bảo an toàn, giữ gìn cảnh quan và trải nghiệm chung", đại diện UBND phường Quy Nhơn Đông nói.

Sáng 30/3, Juky San đăng tải loạt ảnh diện trang phục áo tắm, chụp ảnh trong lòng Giếng Tiên gây bức xúc trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này thiếu ý thức cộng đồng, ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa, đồng thời có thể tác động đến vệ sinh nguồn nước và trải nghiệm của du khách. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã xóa toàn bộ hình ảnh và chính thức lên tiếng xin lỗi vào trưa cùng ngày.

Juky San chụp ảnh trong Giếng Tiên gây tranh cãi ngày 30/3. Ảnh: FBNV.

Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong 34 tỉnh, thành sau sắp xếp, sáp nhập được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia, trong bối cảnh địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ kéo dài trong tháng 11/2025.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, năm 2025 du lịch Gia Lai ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với năm trước, trong đó có 125.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng , tăng 10%.

Đáng chú ý, Quy Nhơn được tạp chí Lonely Planet bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương trên trường quốc tế.

Khung cảnh làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn) một ngày cuối tháng 4/2025. Ảnh: Phạm Văn Phong.

Từ ngày 1/7/2025, Gia Lai và Bình Định chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh Gia Lai mới với trung tâm hành chính đặt tại Quy Nhơn. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích hơn 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, nằm ở vị trí kết nối Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo bà Hạnh, không gian địa lý mở rộng giúp kết hợp cảnh quan núi rừng Tây Nguyên với biển miền Trung, tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng. Địa phương sở hữu đường bờ biển dài 134 km với nhiều danh thắng như vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh và Đầm Thị Nại.

"Các yếu tố này tạo nên hệ sinh thái du lịch tổng hợp gồm biển, núi, văn hóa, lịch sử, khoa học, ẩm thực và lễ hội, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách", bà Hạnh nói.