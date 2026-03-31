Hoàn tất vệ sinh khu vực Giếng Tiên sau vụ Juky San ngâm mình chụp ảnh

  • Thứ ba, 31/3/2026 15:00 (GMT+7)
Vụ việc nữ ca sĩ tắm trong Giếng Tiên gây tranh luận trên mạng xã hội. Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường Quy Nhơn Đông cho hay đã vệ sinh xong khu vực Giếng Tiên.

Trao đổi với phóng viên Tri Thức - Znews, ông Đỗ Xuân Nhất - Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã hoàn tất việc vệ sinh khu vực Giếng Tiên. Trước câu hỏi về việc Giếng Tiên có thực sự gắn với các yếu tố tín ngưỡng, tâm linh của dân bản địa như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Nhất từ chối trả lời.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết Giếng Tiên là địa danh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Khu vực có mạch nước ngọt chảy liên tục, được người dân đắp bờ tạo thành dạng "giếng" tự nhiên.

Khu vực Giếng Tiên đã được vệ sinh sau vụ ồn ào. Ảnh: FBNV.

Trước đây, có tấm biển đặt tại khu vực Giếng Tiên, giới thiệu: "Tương truyền hàng nghìn năm trước xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt quanh năm. Trong quan niệm dân gian, đây là nước được trời đất ban tặng nên người địa phương đặt tên là Giếng Tiên. Các bô lão tin rằng uống nước giếng có thể cầu con cái, trẻ sơ sinh tắm nước để được phù hộ, phụ nữ mang thai uống nước để mẹ tròn con vuông, người đi thuyền lấy nước để thuận buồm xuôi gió".

Tuy nhiên sau trận bão năm ngoái, tấm biển này đã bị cuốn trôi. Ông Quang cũng cho biết địa phương không ra thông báo cấm tắm tại Giếng Tiên.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cũng cho biết đây không phải giếng thiêng thuộc di tích văn hóa, lịch sử theo quy định chính thức, mà chỉ là cách gọi mang tính truyền miệng trong dân gian.

Giếng nước ngọt không lớn, thường được người đi biển và du khách dùng can múc nước để tắm tráng sau khi lên bờ. Ngoài mục đích này, người dân địa phương không sử dụng nguồn nước tại đây cho ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông, nhờ nguồn nước luôn lưu thông nên không xảy ra tình trạng ứ đọng hay mất vệ sinh. Tuy nhiên, khu vực này không phải điểm tắm chuyên biệt, không phù hợp cho hoạt động bơi lội, du khách chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh.

Trước đó, sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ca sĩ Juky San mặc bikini, ngâm mình trong Giếng Tiên. Bộ ảnh khiến người đẹp vướng tranh luận khi nhiều ý kiến cho rằng Giếng Tiên là nơi người dân, du khách uống nước, chưa kể đến yếu tố văn hóa.

Sau đó, Juky San xóa toàn bộ ảnh khỏi trang cá nhân. Đến trưa 30/3, ca sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi về bộ hình gây xôn xao dư luận.

Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo.

Cô từng gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất, MV Phải chăng em đã yêu. Năm 2025, ca sĩ tham gia Em xinh say hi, vào đến chung kết. Đầu năm, Juky San phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề.

Tống Khang

Juky San Thái Bình Quy Nhơn Giếng Tiên

    Cấm ca sĩ Việt lạm dụng hát nhép

    Theo văn bản mới được ban hành của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, lạm dụng hát nhép là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trên địa bàn thành phố.

    Mỹ nhân bị tố 'ăn cháo đá bát' lại lao đao

    Khi những lùm xùm với công ty quản lý cũ chưa lắng xuống, Cúc Tịnh Y tiếp tục bị đệ đơn tố trốn thuế, với tỷ lệ giấu thu nhập được cho là lên tới hơn 85%.

    Taylor Swift bị kiện

    Maren Wade cho rằng album mới nhất của Taylor Swift là "The Life of a Showgirl" đã làm lu mờ thương hiệu mà nghệ sĩ này xây dựng suốt nhiều năm.

