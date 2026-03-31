Sân bay tỷ USD 'tham vọng nhất' Ấn Độ

Người dân địa phương tham dự lễ khai trương sân bay quốc tế Noida, ngày 28/3. Ảnh: Sunil Ghosh/Hindustan Times.

Một trong những dự án hàng không tham vọng nhất Ấn Độ, được quảng bá là thuộc nhóm lớn nhất Nam Á, đã chính thức khánh thành sau hơn 4 năm kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi đặt nền móng.

"Tôi vui khi có vinh dự đặt viên đá đầu tiên và cũng trực tiếp khánh thành sân bay này", ông Modi phát biểu tại lễ tổ chức ngày 28/3.

Thông báo này mang lại cú hích truyền thông cho ngành hàng không Ấn Độ, trong bối cảnh lĩnh vực này đang gặp khó khăn, nhất khi thế giới đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu do xung đột Trung Đông.

Sân bay quốc tế Noida (mã DXN) nằm trong Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi. Với dự án này, bang Uttar Pradesh trở thành địa phương đầu tiên của Ấn Độ có tới 5 sân bay quốc tế. Đây được xem là bước tiến đáng kể nhất của ngành hàng không nước này kể từ khi sân bay quốc tế Navi Mumbai đi vào hoạt động hồi tháng 10/2025, phục vụ trung tâm tài chính Mumbai.

CNN nhận định quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời là thị trường hàng không lớn thứ 3 toàn cầu, đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Vị trí sân bay quốc tế Noida và sân bay quốc tế Indira Gandhi. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, sân bay Noida chưa thể vận hành ngay. Các chuyến bay dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 4 và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Mục tiêu ban đầu là phục vụ 12 triệu hành khách mỗi năm, tăng dần lên 70 triệu vào năm 2050, mức có thể vượt lượng khách trước chiến sự tại sân bay Dubai hiện là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới.

Tổng vốn đầu tư dự án đạt 296 tỷ rupee (khoảng 3,13 tỷ USD ). Sân bay từng dự kiến khai trương vào tháng 9/2024 nhưng đã nhiều lần trì hoãn trước khi chính thức sẵn sàng hoạt động vào cuối tuần qua.

TS. Subhash Goyal, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về du lịch, hàng không và dịch vụ lưu trú, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC), cho biết Delhi, Agra và Jaipur sẽ tạo thành "tam giác vàng" quen thuộc với du khách lần đầu đến Ấn Độ.

Ấn Độ không giấu tham vọng cạnh tranh với các thị trường du lịch hàng đầu thế giới. Những đô thị lớn như Paris, Bắc Kinh hay New York đều có ít nhất hai sân bay nhằm giảm tải lưu lượng hành khách. Mục tiêu của sân bay Noida là kết nối khu vực Delhi mở rộng và phía Tây Uttar Pradesh với các thành phố trong nước và quốc tế.

"Máy bay sẽ bay từ đây đến khắp thế giới và sân bay này cũng sẽ trở thành biểu tượng cho một Uttar Pradesh phát triển. Noida sẵn sàng chào đón toàn thế giới", Thủ tướng Narendra Modi nói.

Quầy làm thủ tục check-in và kiểm tra hải quan tại sảnh đi, sân bay quốc tế Noida. Ảnh: Sunil Ghosh/Hindustan Times.

Giới chức kỳ vọng dự án sẽ giúp giảm tải cho sân bay quốc tế Indira Gandhi vốn đang quá tải. Tuy vậy, ngành hàng không Ấn Độ vẫn gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu tăng trưởng.

Chuyên gia hàng không Sanjay Lazar cảnh báo sân bay mới không phải "liều thuốc vạn năng", nhất là trong bối cảnh giao thông kết nối với thủ đô còn hạn chế.

Dù vậy, Ấn Độ vẫn theo đuổi tham vọng phát triển hàng không, với ông Modi là người dẫn dắt. Tại lễ ra mắt sân bay Navi Mumbai năm ngoái, ông cho biết năm 2014, Ấn Độ có 74 sân bay; hơn một thập kỷ sau, con số đã vượt 160 và tiếp tục tăng.

"Ngành hàng không Ấn Độ đang bùng nổ và xu hướng này sẽ kéo dài ít nhất trong hai thập kỷ tới", ông Lazar nhận định.

Hình ảnh từ trên cao về toàn cảnh diện mạo của sân bay quốc tế Noida sau khi hoàn thành. Ảnh: NIA.