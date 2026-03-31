Chiang Mai ô nhiễm không khí nhất thế giới

Ngày 31/3, Chiang Mai (Thái Lan) tiếp tục trở thành thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới. Địa điểm này vẫn đang chìm trong lớp sương mù dày đặc.

Một người phụ nữ đứng trên đài quan sát, nhìn về phía thành phố Chiang Mai đang bị bao phủ bởi bụi mịn, ngày 27/3. Ảnh: Panumet Tanraksa.

Theo Bangkok Post, lúc 10h ngày 31/3, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại thành phố Chiang Mai ở mức 239, với nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 163,5 microgram/m³.

Trước đó một ngày, Chiang Mai cũng là thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới. Báo cáo của IQAir cho thấy AQI lúc 10h ngày 30/3 tại thành phố phía Bắc Thái Lan này đạt 263, mức "rất không lành mạnh". Nồng độ PM2.5 đo được 188 microgam/m³.

Theo dữ liệu ảnh vệ tinh từ Gistda, tỉnh Chiang Mai cũng dẫn đầu cả nước về số lượng điểm nóng ô nhiễm không khí, với 480 điểm vào 29/3, sau đó giảm còn 89 điểm vào 30/3 và tăng trở lại vào ngày 31/3 với 303 điểm. Đây đều là những khu vực chịu ảnh hưởng của cháy rừng tự nhiên thường xảy ra trong mùa khô và việc đốt cỏ của nông dân.

Điểm tích cực duy nhất là tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại Chiang Mai được dự báo sẽ giảm nhẹ vào cuối ngày và có thể tiếp tục cải thiện ít nhất đến ngày 2/4.

Một chiếc trực thăng đang lấy nước từ một hồ chứa để dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Sri Lanna vào ngày 30/3. Ảnh: Trung tâm Điều hành Phòng chống và Giảm nhẹ cháy rừng khu vực 3.

Trước đó, rạng sáng ngày 29/3, một đám cháy rừng bùng phát trở lại gần hồ chứa Mae Pha Nae ở huyện San Kamphaeng, tỉnh Chiang Mai. Gió mạnh bất ngờ thổi bùng trở lại những đám cháy tưởng chừng đã được dập tắt.

Lãnh đạo địa phương và người dân đã cùng với các quan chức nhanh chóng khống chế đám cháy.

Ở quận Mae Taeng gần đó, một cơ sở lưu trú chia sẻ hình ảnh ngọn núi xung quanh bị bao phủ bởi khói lửa cháy rừng. Bài đăng cho biết dù người dân và chính quyền địa phương đã liên tục dập lửa và tạo các đường ngăn cháy, gió mạnh vẫn khiến những tàn lửa âm ỉ bùng phát trở lại giữa đêm.



Đại diện một cơ sở lưu trú đăng tải bức ảnh ngọn núi bị bao phủ trong khói lửa. Ảnh: Bangkok Post.

Chiang Mai từ lâu đã được xem là một trong những điểm đến giàu bản sắc nhất nhì xứ chùa Vàng. Nơi này chinh phục du khách bằng nhịp sống chậm rãi, những ngôi chùa cổ kính, các khu chợ đêm rực rỡ và không gian thiên nhiên thanh bình.

Tuy vậy, dù được xem là “thủ phủ du lịch phía Bắc”, Chiang Mai thực tế chỉ đón một phần nhỏ trong tổng lượng hàng chục triệu du khách quốc tế đến Thái Lan mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, nước này đón khoảng 32,9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, trong khi Chiang Mai đạt khoảng 4 triệu lượt, tương đương 12,1%.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 6.7 0.82 11.15 28.04 35.55 32.97