Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng hiện diện khu vực

Vinpearl ký kết hợp tác với CAITO và Klook mở rộng hiện diện thương hiệu, quảng bá du lịch, golf, MICE và trải nghiệm tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng tới du khách Philippines.

Các MoU (biên bản ghi nhớ) được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Philippines.

Trong đó, hợp tác với CAITO hướng tới gia tăng nhận diện thương hiệu Vinpearl trong cộng đồng doanh nghiệp lữ hành tại Philippines, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển các sản phẩm lưu trú, vui chơi và MICE tại Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng. CAITO hiện là một trong những tổ chức kết nối du lịch hàng đầu tại Philippines với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành rộng khắp trong khu vực.

Với Klook, nền tảng du lịch trải nghiệm hàng đầu châu Á, Vinpearl và VinWonders hướng tới mở rộng hợp tác chiến lược trong hoạt động phân phối, truyền thông và quảng bá du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm, đặc biệt là Philippines và Đông Nam Á.

Hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hiện diện của hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders tại các thị trường quốc tế quan trọng, đồng thời thúc đẩy hình ảnh du lịch Việt Nam trên các nền tảng du lịch và truyền thông số toàn cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bà Maria Cristina Aldeguer-Roque - Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines chứng kiến các ký kết hợp tác thoả thuận giữa Vinpearl và các đối tác lữ hành - du lịch số hàng đầu Philippines.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết: "Thông qua các thỏa thuận tại Philippines cùng chuỗi hoạt động hợp tác tại Thái Lan và Singapore, Vinpearl kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy dòng khách du lịch chất lượng cao đến Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các thị trường trong khu vực ASEAN và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Với hệ sinh thái toàn diện gồm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, golf và thương mại dịch vụ, Vinpearl cam kết tiếp tục tiên phong kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Ông Michelle Ho, Giám đốc Điều hành Klook Philippines, cho biết: "Vinpearl đang sở hữu một hệ sinh thái du lịch – giải trí độc đáo hàng đầu trong khu vực hiện nay, với khả năng phát triển đồng bộ giữa lưu trú, công viên chủ đề và các trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí đặc sắc. Chúng tôi tin tưởng việc đồng hành cùng Vinpearl sẽ tiếp tục gia tăng sức hút của Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng đối với khách du lịch trong khu vực".

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan và Singapore, Vinpearl đã ký kết các MoU với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix nhằm mở rộng hệ thống phân phối quốc tế cho các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm.

Cùng với các thỏa thuận tại Philippines, chuỗi ký kết với các đối tác hàng đầu khu vực trong lĩnh vực hàng không, lữ hành, du lịch số và phân phối du lịch cho thấy Vinpearl đang từng bước hoàn thiện mạng lưới phát triển thị trường quốc tế tại Đông Nam Á.

Không chỉ mở rộng hệ sinh thái đối tác, các hợp tác còn tạo nền tảng để Vinpearl gia tăng hiện diện tại các thị trường trọng điểm, tiếp cận hiệu quả hơn các dòng khách quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.