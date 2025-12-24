Dấu ấn tiên phong của Vinpearl Safari Phú Quốc trong hành trình 10 năm

Giữa rừng nhiệt đới nguyên sinh ở Phú Quốc, một ý tưởng ra đời: Xây dựng Safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, nơi ranh giới của con người và thiên nhiên như được xóa nhòa.

Theo đại diện thương hiệu, hành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc là câu chuyện về những bước đi tiên phong, cách nâng niu sự sống và cam kết với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên.

Khai mở chuẩn mực mới

Tháng 12/2015, Vinpearl Safari Phú Quốc chính thức mở cửa, đưa hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài vào không gian mở trên đảo ngọc. Với ý tưởng "nhốt người, thả thú", nơi đây đặt nền móng cho cách tiếp cận mới: Du khách lùi lại vai trò trung tâm, để bước vào thế giới nơi con người chỉ là người ghé thăm, còn đàn thú tự do mới là chủ nhân của không gian rộng mở.

Những ngôi nhà được kiến tạo bằng trái tim và chuẩn sống xanh cho "cư dân" hoang dã.

Mỗi thảm cỏ và triền đồi được thiết kế theo chuẩn mực: Tôn trọng và tái tạo sinh cảnh nguyên bản của từng loài. Hành trình của Vinpearl Safari không dừng lại ở việc đưa động vật về Phú Quốc. Từ chuồng sắt, khu linh trưởng được thay thế bằng hòn đảo cây xanh. Đồng cỏ rộng 16 ha được kiến tạo để mô phỏng sát thực nhất sinh cảnh để đàn tê giác quý hiếm thỏa sức rong chơi; loài bò sát được chăm sóc trong hệ không gian chuyên biệt, thiết kế theo nhu cầu sinh học.

Từ chuồng nuôi khép kín đến hệ sinh thái mở, phúc trạng động vật trở thành nền tảng vận hành, định hình nên vương quốc hoang dã phát triển suốt hơn một thập kỷ.

Nơi mầm sống hoang dã được chào đón và tiếp nối

Đội ngũ chăm sóc - từ bác sĩ thú y đến nhân viên chăm sóc động vật - dành sự trân trọng cho từng cá thể. Họ trở thành "cha mẹ đỡ đầu" thực thụ, thức trắng đêm chăm từng cữ sữa cho thú non mồ côi, học cách hiểu từng tính cách để nuôi dưỡng "đứa con" của mình. Họ gọi tên những "em bé" bằng cái tên thân thương như Phú, Quốc, Hiếu, Thảo, Mây, Sữa… Trong thế giới ấy, những "em bé" hoang dã cũng biết nũng nịu, gắn bó và đáp lại. Chính mối gắn kết ấy trở thành hồn cốt làm nên một Safari khác biệt.

Mối liên kết đặc biệt và tình thương của những "cha mẹ đỡ đầu".

Bé Sữa, chú tê giác sinh ra tại Safari, từng đối diện thử thách từ những ngày đầu đời khi không được mẹ ruột chấp nhận. Để đảm bảo sự phát triển ổn định cho thú con, đội ngũ chăm sóc phải "nuôi hộ", tìm một tê giác cái khác làm "mẹ thay thế". Quyết định ấy đã giúp Sữa sớm thích nghi và lớn lên khỏe mạnh giữa rừng xanh.

Cũng từ sự thấu hiểu ấy, chú vượn cáo đuôi khoang hiếm Sứt được giữ lại sự sống khi mới 10 ngày tuổi, chưa thể tự bú sữa. Mỗi 2 tiếng, anh Thanh Phong, cán bộ chăm sóc động vật tại Vinpearl Safari, lại kiên nhẫn bón sữa cho Sứt, đồng thời tạo cảm giác an toàn bằng một chú gấu bông mô phỏng hình ảnh vượn cáo mẹ. Nhờ sự chăm sóc bền bỉ, Sứt dần cứng cáp, tập leo trèo và hòa nhập trở lại.

Còn với Surya, cô đười ươi Sumatra may mắn sống sót sau tai nạn đuối nước, sự hồi phục không chỉ dừng ở thể trạng. Hiểu tâm lý nhạy cảm của loài, anh Văn Duy ở lại khu chăm sóc riêng, đồng hành cùng Surya trong những ngày quan trọng nhất. Sự hiện diện ấy giúp cô đười ươi dần ổn định và trở lại nhịp sống tự nhiên.

Những phép màu từ "nhà hộ sinh" trên đảo, nơi sự sống sinh sôi từng mùa.

Vinpearl Safari Phú Quốc dần trở thành "nhà hộ sinh" hạnh phúc của thế giới hoang dã. Mỗi mùa sinh sản, hàng trăm cá thể non chào đời. Từ đầu năm tới nay, nơi đây đón thêm 325 thành viên nhí. "Mát tay" đỡ đẻ thành công cho những loài nhạy cảm bậc nhất như tê giác trắng, hổ Bengal, vượn má vàng hay hắc tinh tinh không chỉ là niềm vui, mà là minh chứng cho môi trường sống lý tưởng - nơi sự sống được tôn trọng và chào đón.

Hành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc

Sau 10 năm vận hành, Vinpearl Safari Phú Quốc cho thấy sự dịch chuyển trong vai trò của mình. Từ sản phẩm du lịch trải nghiệm, mô hình dần được định vị như không gian sống và bảo tồn động vật hoang dã. Đó là nơi các yếu tố nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển quần thể được đặt trong khuôn khổ dài hạn.

Các tiêu chuẩn nuôi dưỡng tại Safari Phú Quốc được xây dựng theo hướng tiếp cận khoa học - từ chế độ dinh dưỡng, điều kiện sống đến công tác thú y và theo dõi hành vi. Tình trạng sức khỏe và khả năng sinh trưởng của động vật được đánh giá tích cực qua các đợt kiểm tra chuyên môn. Điều này thể hiện ở khả năng thích nghi ổn định và sự xuất hiện của các thế hệ sinh sản trong môi trường bán hoang dã.

Từ 3.000 cá thể ban đầu, Vinpearl Safari Phú Quốc hiện là ngôi nhà chung của hơn 4.000 cá thể, hơn 200 loài, trong đó có trên 40 loài nguy cấp, quý hiếm. Mỗi cá thể là mảnh ghép trong bức tranh đa dạng sinh học đang được gìn giữ như nguồn gene sống cho thế hệ mai sau.

Thiên đường bảo tồn và kho tàng di sản sinh học quy tụ đa dạng nguồn gen quý.

Bên cạnh chăm sóc "cư dân bản địa", Vinpearl Safari còn tích cực tham gia chương trình bảo tồn quốc tế. Tiêu biểu là việc "nhập tịch" cho cặp đười ươi Sumatra Suaq - Surya từ vườn thú Leipzig (Đức), biến Phú Quốc thành quê hương thứ hai của một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới.

Song song đó, chương trình bảo tồn gà lôi lam mào trắng được triển khai cùng Hội Chim Trĩ Thế giới, Tổ chức Thiên nhiên Việt và vườn thú Berlin Tierpark. Chương trình hướng tới nhân giống và tái thả loài chim đặc hữu quý hiếm này về tự nhiên Việt Nam, cho thấy Vinpearl Safari Phú Quốc là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học có tầm ảnh hưởng khu vực.

Các lớp học trải nghiệm và chương trình giáo dục môi trường khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn trong thế hệ trẻ.

Là đơn vị tiên phong và nòng cốt của Hiệp hội Vườn thú Việt Nam, Vinpearl Safari chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc động vật trên toàn quốc. Hành trình 10 năm cũng được khẳng định bằng dấu mốc quốc tế đáng tự hào: Gia nhập Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA), đăng cai hội nghị SEAZA lần thứ 27, được Blooloop vinh danh top 2 châu Á và ghi dấu ấn trong kho tàng hình ảnh The Photo Ark của National Geographic.

Vinpearl Safari tạo dấu ấn trên bản đồ bảo tồn thế giới. Ảnh chụp bởi National Geographic, tháng 8/2024.

Khi ESG trở thành nền tảng cho mô hình safari đặt bảo tồn làm trung tâm

Khi ESG dần trở thành một trong những tiêu chí quan trọng của phát triển bền vững, Vinpearl Safari Phú Quốc cho thấy cách tiếp cận mang tính thực tiễn. Các tiêu chuẩn này được tích hợp trực tiếp vào hoạt động vận hành, thay vì tồn tại như hệ quy chiếu mang tính quản trị.

Ở khía cạnh môi trường, Safari tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên theo hướng dài hạn. Ở khía cạnh xã hội, mô hình safari được thiết kế để đưa con người, đặc biệt là thế hệ trẻ được tương tác trực tiếp với thiên nhiên, qua đó hình thành nhận thức về bảo tồn thông qua trải nghiệm, thay vì tiếp cận bằng thông tin một chiều.

ESG tại Vinpearl Safari không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá, mà trở thành một phần của cách Safari vận hành và kết nối với cộng đồng.

Sau 10 năm hoạt động, Vinpearl Safari Phú Quốc định hình vai trò trong chiến lược dài hạn của Vinpearl. Với nền tảng phát triển mô hình Safari gắn với bộ tiêu chí ESG được áp dụng vào bảo tồn, vận hành và thiết kế trải nghiệm tại Phú Quốc cho thấy hiệu quả: Vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, vừa tạo sức hút với du khách. Từ nền tảng thực tiễn, chuẩn mực vận hành và tiếp cận ESG được sử dụng làm cơ sở để Vinpearl phát triển chuỗi safari tiếp theo, nổi bật trong tương lai gần là hai dự án Cần Giờ và Hạ Long Xanh.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng quan tâm đến trải nghiệm gắn với thiên nhiên và yếu tố bền vững, Vinpearl Safari được kỳ vọng phát triển theo hướng cân bằng giữa khai thác du lịch và trách nhiệm môi trường. Đây cũng là hướng đi đang nhận được sự quan tâm của du khách trong nước lẫn quốc tế.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lưu Chí Hiếu, Tổng quản lý Vinpearl Safari Phú Quốc, khẳng định: "Mười năm là chặng đường đáng tự hào của Vinpearl Safari Phú Quốc, nhưng chắc chắn không dừng lại ở đó. Những cột mốc đã qua sẽ trở thành nền tảng và là bệ phóng cho hành trình xa hơn, vì màu xanh vĩnh cửu".

Từ vùng đất hoang sơ, một "vương quốc xanh" được kiến tạo - nơi sự sống được chăm sóc, cuộc đời được bảo tồn, và hy vọng về tương lai bền vững. Một thập kỷ qua không phải là điểm dừng, mà là nền tảng cho bước tiến xa hơn phía trước.