Vinpearl Equestrian Cup 2025 - đột phá của thể thao cưỡi ngựa Việt Nam

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc mới cho thể thao cưỡi ngựa Việt Nam, mà còn mở ra kỷ nguyên hội nhập quốc tế cho bộ môn cưỡi ngựa của nước nhà.

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên (Hải Phòng) vừa trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu thích bộ môn cưỡi ngựa. Bởi nơi đây lần đầu tiên tổ chức Vinpearl Equestrian Cup 2025 - giải đấu cưỡi ngựa chuyên nghiệp và quy mô, quy tụ hơn 100 kỵ sĩ cùng những tuấn mã xuất sắc đến từ nhiều câu lạc bộ danh tiếng.

Không khí sôi động, tranh tài mãn nhãn trên đường đua

Ngay từ những giây phút đầu, bầu không khí tại Vinhomes Royal Island bùng nổ khi các vận động viên cùng tuấn mã thiện chiến nhập cuộc. Đường đua chuẩn quốc tế trở thành tâm điểm của hàng nghìn ánh mắt chăm chú theo dõi. Từng bước di chuyển, từng cú phi nước đại đều khiến người xem nín thở theo dõi, rồi vỡ oà cảm xúc.

Hải Anh, thành viên một CLB ngựa tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi chưa từng chứng kiến giải đấu cưỡi ngựa nào chuyên nghiệp và hấp dẫn đến vậy. Các pha tranh tài mãn nhãn, tạo cảm giác như đang sống giữa lễ hội thể thao đỉnh cao của thế giới".

Giải đấu Vinpearl Equestrian Cup 2025 quy tụ hơn 100 kỵ sĩ cùng những tuấn mã xuất sắc.

Các phần thi vượt chướng ngại vật, kỹ thuật cá nhân và đồng đội diễn ra dồn dập, liên tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Mỗi vận động viên đều mang trong mình tinh thần thép, sự tập trung tối đa và kỹ năng điều khiển ngựa điêu luyện, góp phần tạo nên bức tranh sống động và hào hứng của giải đấu cưỡi ngựa chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật nhất của mùa giải năm nay là lần đầu tiên bộ môn nhảy sào (Show jumping) theo chuẩn quốc tế được tổ chức trên sân đấu Việt. Không khí trường đua càng trở nên náo nhiệt khi các kỵ sĩ cùng tuấn mã tự tin chinh phục rào cao. Từng lượt thi đấu đều khiến cả khán đài hồi hộp, rồi bùng nổ trước màn nhảy sào đẹp mắt - nơi người và ngựa cùng "bay" qua thử thách, mở ra chuẩn mực mới cho thể thao cưỡi ngựa nước nhà.

Song hành với chất lượng vận động viên là sự hiện diện của hội đồng giám khảo quốc tế danh tiếng, gồm các trọng tài dày dạn kinh nghiệm đến từ Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc tế (FEI). Nhờ sự giám sát chặt chẽ, từng phần thi đều tuân thủ đúng quy chuẩn của liên đoàn, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp tối đa. Chính tinh thần quốc tế, cách đánh giá nghiêm túc và khách quan đã giúp vận động viên trẻ Việt Nam tiếp cận sâu hơn với kỹ thuật cưỡi ngựa hàng đầu, đồng thời nâng tầm giải đấu trong mắt cộng đồng chuyên môn.

Giải đấu có sự xuất hiện của hội đồng giám khảo đến từ Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc tế.

Bên cạnh đường đua, toàn bộ khu vực hậu cần - từ trường đua, khu chăm sóc ngựa đến tiện ích phục vụ vận động viên và khán giả - được đầu tư đồng bộ. Nhờ vậy, sự kiện mang đến trải nghiệm ấn tượng, tạo nền móng cho giải đấu quy mô lớn trong tương lai. Sự xuất hiện của vận động viên nhí và kỵ sĩ nữ lần đầu tranh tài cũng mang lại sức sống mới, mở ra kỳ vọng cho tương lai phát triển của bộ môn cưỡi ngựa tại Việt Nam.

Mở ra kỷ nguyên hội nhập cho thể thao cưỡi ngựa ở Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc thăng hoa trên sân đấu, Vinpearl Equestrian Cup 2025 còn khẳng định vai trò tiên phong khi góp phần xây dựng sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế dành cho câu lạc bộ cưỡi ngựa tại Việt Nam. Việc giải đấu quy tụ hàng trăm vận động viên phong trào và chuyên nghiệp, tổ chức theo chuẩn quốc tế đã tạo đà cho sự phát triển bền vững của cộng đồng yêu ngựa trong nước.

Vinpearl Horse Academy, đơn vị tổ chức giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, phát triển thể thao cưỡi ngựa hàng đầu Việt Nam. Đơn vị không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác, chương trình đào tạo bài bản, đồng thời tạo điều kiện giao lưu và học hỏi giữa vận động viên Việt Nam và bạn bè quốc tế. Các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm cưỡi ngựa cho trẻ em, giao lưu huấn luyện viên quốc tế... góp phần lan tỏa tinh thần thể thao quý tộc, thúc đẩy hình thành cộng đồng yêu ngựa ngày càng lớn mạnh.

Giải đấu Vinpearl Equestrian Cup 2025 tạo đà cho sự phát triển bền vững của cộng đồng yêu ngựa trong nước.

Vinpearl Equestrian Cup 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên, nhưng giá trị mà giải đấu để lại vượt ngoài cuộc tranh tài đơn thuần. Sự kiện đặt nền móng cho việc hình thành sân chơi chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các CLB đua ngựa tiếp cận trực tiếp chuẩn mực tổ chức, thi đấu của thế giới.

Nhờ đó, cộng đồng thể thao cưỡi ngựa Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng vào sân chơi toàn cầu, góp phần đưa thể thao cưỡi ngựa quốc gia phát triển vững mạnh, khẳng định vị thế mới trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Các vận động viên đạt giải thưởng trong Vinpearl Equestrian Cup 2025.

Thành công của Vinpearl Equestrian Cup 2025 là minh chứng cho tiềm năng vươn xa của ngành thể thao cưỡi ngựa nước nhà. Đồng thời, giải đấu khẳng định tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của Vinpearl Horse Academy, góp phần mở ra kỷ nguyên mới hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập cho thể thao cưỡi ngựa Việt Nam.