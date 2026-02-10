Hòn Tre bùng nổ mùa Tết với bộ ba ‘siêu phẩm giải trí’ chưa từng có

Vinpearl chính thức ra mắt bộ ba “siêu phẩm giải trí” hoàn toàn mới tại VinWonders Nha Trang.

Sự xuất hiện đồng loạt của những “kỳ quan giải trí” cùng chuỗi trải nghiệm lễ hội Tết mang đậm bản sắc văn hóa Việt mở ra một mùa du xuân sôi động, khác biệt và giàu cảm xúc.

Bộ ba “kỳ quan” giải trí mới đổ bộ VinWonders Nha Trang

Ngày 6/2, VinWonders Nha Trang chính thức khoác lên mình diện mạo mới khi ra mắt bộ ba siêu phẩm giải trí mới gồm đồi Lễ Hội, Thủy cung Vương Quốc Hải Thần và Lốc Xoáy Liên Hoàn, thổi bùng cảm hứng du xuân cho du khách khi đến đảo Hòn Tre.

Con lắc vô cực - top trò chơi cảm giác mạnh mới ra mắt tại đồi Lễ Hội.

Nằm giữa VinWonders Nha Trang, đồi Lễ Hội (Festive Hill) trở thành điểm khởi động đầy hứng khởi cho mùa vui chơi đầu năm. Tổ hợp 15 trò chơi cảm giác mạnh đẳng cấp thế giới, với 6 trò đầu tiên ra mắt từ ngày 6/2, mang đến không gian rực rỡ sắc màu cùng chuỗi trải nghiệm tốc độ, xoay và rơi đầy kịch tính. Đây là điểm hẹn dành cho những du khách yêu thích tinh thần phiêu lưu, chinh phục và muốn “đánh thức” nguồn năng lượng tích cực cho năm mới theo cách bùng nổ nhất.

Chương trình biểu diễn Tiên cá được đưa vào hoạt động trở lại tại khu Thủy cung.

Nếu đồi Lễ Hội mang đến nhịp vui sôi động, Thủy cung Vương Quốc Hải Thần lại mở ra một không gian hoàn toàn khác của hành trình du xuân: Nhẹ nhàng, thư thái nhưng không kém phần choáng ngợp. Đường hầm kính 360 độ dài 100 m cùng 5 phân khu trưng bày theo chủ đề dẫn dắt du khách bước vào thế giới đại dương sống động của hơn 100 loài quý hiếm với gần 15.000 cá thể sinh vật biển. Những khoảnh khắc tương tác tại bể hải cẩu duy nhất trong hệ thống VinWonders hay các show biểu diễn tiên cá, cho cá ăn được dàn dựng công phu mang đến trải nghiệm phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các gia đình trong những ngày đầu năm.

Hải cẩu thu hút sự quan tâm của du khách khi tham quan thủy cung.

Điểm bùng nổ mạnh mẽ nhất của mùa Tết năm nay tại VinWonders Nha Trang gọi tên Lốc Xoáy Liên Hoàn (Tornado Adventure) - đường trượt nước lốc xoáy quy mô top 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách được thử thách cảm giác rơi tự do vào tâm lốc nước khổng lồ, nơi tốc độ, độ cao và lực xoáy kết hợp tạo nên trải nghiệm đầy phấn khích.

Khi những siêu phẩm giải trí mới đồng loạt vận hành, VinWonders Nha Trang tiếp tục mở rộng trải nghiệm vui chơi theo chiều sâu, gia tăng cảm xúc khám phá cho du khách. Trên quy mô hơn 50 ha, với 6 phân khu trò chơi và hơn 100 hoạt động kéo dài từ ngày sang đêm, điểm đến này vẫn giữ vai trò tâm điểm du lịch mỗi dịp Tết. Riêng mùa xuân 2026, bộ ba siêu phẩm mới trở thành mảnh ghép hoàn thiện, giúp hành trình khám phá “vũ trụ giải trí” trên đảo Hòn Tre thêm liền mạch, hấp dẫn và đáng nhớ.

Nối dài niềm vui bất tận tại VinWonders Nha Trang

Song hành cùng các hoạt động vui chơi là chuỗi show trình diễn chủ đề Tết diễn ra liên tục. Không gian VinWonders được phủ đầy sắc xuân với những minishow rộn ràng, gian hàng ẩm thực đậm hương vị Tết và các trò chơi dân gian gắn kết gia đình. Cao trào cảm xúc đến vào buổi tối, khi Tata Show - vở diễn thực cảnh triệu đô cùng Đêm Hội Khai Xuân và màn pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời đảo Hòn Tre, tạo nên khoảnh khắc giao thoa giữa lễ hội truyền thống và giải trí hiện đại.

Lễ hội hoa tulip - nét đặc trưng của đảo Hòn Tre vào dịp Tết hàng năm.

Bên cạnh những kỷ lục giải trí mới, không gian xuân tại VinWonders Nha Trang năm nay còn được tô điểm bởi lễ hội hoa tulip tại đồi Vạn Hoa. Hàng chục nghìn bông tulip khoe sắc giữa khung cảnh vịnh biển tạo nên một “mùa xuân Âu châu” rực rỡ giữa lòng đảo nhiệt đới, trở thành điểm dừng chân thư thái và tọa độ check-in nổi bật trong hành trình du xuân.

Trọn vẹn hành trình du xuân vạn trải nghiệm

Không chỉ là tâm điểm giải trí, Vinpearl tiếp tục đưa đảo Hòn Tre trở thành tổ hợp trải nghiệm trọn gói, kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Sở hữu vị trí độc bản trên vịnh Nha Trang, Vinpearl mang đến hệ thống lưu trú đa dạng, từ resort biệt lập đến khách sạn cao tầng, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đây, du khách còn được tìm về với sự thư giãn nguyên bản, phục hồi năng lượng đầu năm thông qua liệu trình “Tinh hoa cỏ cây Việt”, đón bình minh đầu năm mới tại hồ bơi vô cực hay thưởng thức những ly cocktail hoàn hảo của Beach Club. Bên cạnh đó, chuỗi nhà hàng đặc sắc hứa hẹn tạo nên điểm chạm cảm xúc nơi mỗi du khách, từ phong vị ẩm thực Á - Âu hiện đại đến mâm cỗ Tết truyền thống.

Không gian nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao của hệ thống khách sạn Vinpearl trên đảo Hòn Tre.

Việc trình làng loạt sản phẩm giải trí mới ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực không ngừng của Vinpearl trong việc nâng tầm điểm đến và làm mới trải nghiệm du lịch. Với sự kết hợp giữa những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ, không khí lễ hội rộn ràng và hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn vẹn, VinWonders Nha Trang khẳng định vị thế tâm điểm du xuân dịp Tết - nơi mỗi chuyến đi đầu năm đều mở ra những cảm xúc tròn đầy bên gia đình và người thân.