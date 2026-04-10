Vinpearl kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới với Vinhomes Pearl Bay

Sau hơn hai thập kỷ kiến tạo hệ sinh thái và xác lập vị thế dẫn đầu, Vinpearl đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt.

Không chỉ mở rộng quy mô, thương hiệu này chuyển dịch sang mô hình phát triển đa thương hiệu, đa phân khúc, đồng thời tăng tốc hợp tác vận hành quốc tế. Năm 2026 được xác định là năm bản lề, với Vinhomes Pearl Bay Nha Trang là dự án tiên phong, mở ra chương mới trong hành trình nâng tầm Vinpearl trên bản đồ du lịch - nghỉ dưỡng toàn cầu.

Làn sóng mới tái định hình thị trường nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới - nơi lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở tài nguyên, mà chuyển sang năng lực vận hành và chất lượng trải nghiệm.

Nha Trang - Khánh Hòa là thị trường phản chiếu rõ nét xu hướng này với 16,4 triệu lượt khách năm 2025 và đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong năm 2026. Sự bứt phá không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn dịch vụ, khả năng vận hành và tính đồng bộ trong trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới với chiến lược mở rộng danh mục khách sạn và đẩy mạnh hợp tác vận hành quốc tế trong 3 năm tới. Doanh nghiệp từng bước chuyển dịch sang mô hình đa thương hiệu, đa phân khúc, hướng đến chuẩn hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island.

Chiến lược này được xây dựng trên nền tảng tích lũy hơn hai thập kỷ. Từ năm 2022, Vinpearl từng bước nâng chuẩn vận hành thông qua hợp tác cùng tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá và Marriott. Đến năm 2025, hệ thống phục vụ khoảng 13,4 triệu lượt khách, tạo nên quy mô đủ lớn và được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi nền tảng được hoàn thiện, Vinpearl bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi cấu trúc thương hiệu và năng lực vận hành trở thành lợi thế cốt lõi. Đây cũng là tiền đề để doanh nghiệp mở rộng hợp tác toàn cầu, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đa thương hiệu.

Hoàn thiện cấu trúc thương hiệu bằng hợp tác quốc tế

Trong lộ trình 3 năm tới, Vinpearl tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế nhằm mở rộng danh mục thương hiệu và gia tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Đáng chú ý, Wyndham Hotels & Resorts - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, với hơn 8.000 khách sạn tại 95 quốc gia - được xem là đối tác chiến lược tiềm năng trong giai đoạn này. Không chỉ mang lại độ phủ thương hiệu toàn cầu, Wyndham còn hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn vận hành đồng bộ, từ quản lý, dịch vụ đến mạng lưới khách hàng quốc tế. Đây là yếu tố không chỉ nâng cấp chất lượng dịch vụ, mà còn trực tiếp nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng chuẩn mực ngày càng cao của tầng lớp khách hàng tinh hoa.

Vinpearl mở rộng hợp tác tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay.

Các hợp tác quốc tế không dừng ở cấp độ thương hiệu, mà được triển khai cụ thể tại từng dự án - nơi tiêu chuẩn toàn cầu được hiện thực hóa trong vận hành thực tế. Trong đó, Vinhomes Pearl Bay là dự án tiên phong cho chiến lược này.

Vinhomes Pearl Bay - chuẩn sống tinh hoa hòa nhịp kinh tế

Tọa lạc tại số 9 Trần Phú - quỹ đất ven biển trung tâm hiếm hoi còn lại của Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay không chỉ được định vị là “tọa độ sống mới của giới thượng lưu”, mà còn mở ra không gian kinh doanh sôi động. Tại đây, mỗi sản phẩm vừa mang giá trị tích sản, vừa có khả năng khai thác nhờ sức hút du lịch mạnh mẽ.

Hệ tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn góp phần hình thành “thành phố trong thành phố”, nơi cư dân có thể sống, làm việc, kinh doanh và nghỉ dưỡng trong cùng không gian. Hệ thống phố thương mại chủ đề Little Tokyo, Little Shanghai, chuỗi boutique hotel cùng bộ sưu tập công viên, thể thao, chăm sóc sức khỏe và các không gian cộng đồng được quy hoạch đồng bộ, tạo nên nhịp sống - kinh doanh sôi động suốt ngày đêm.

Vinhomes Pearl Bay kết nối trực tiếp đến quần thể du lịch Vinpearl Hòn Tre.

Điểm nổi bật của Vinhomes Pearl Bay nằm ở khả năng đón dòng khách thực. Từ ga cáp treo kế cận, dự án kết nối trực tiếp đến quần thể du lịch Vinpearl Hòn Tre, Hòn Tằm - nơi hội tụ hệ thống nghỉ dưỡng, giải trí và sự kiện quy mô lớn, duy trì lượng khách ổn định quanh năm.

Trong cấu trúc này, hệ thống khách sạn mini do Vinpearl phát triển đóng vai trò như “thỏi nam châm” hút khách, liên tục bổ sung lưu lượng du khách chất lượng cao cho toàn khu. Khi kết hợp thương hiệu quản lý quốc tế, dòng khách không chỉ dừng ở nội địa mà còn mở rộng sang tệp khách quốc tế, với thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao.

Sự tham gia của thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, vì vậy, mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc nâng cấp dịch vụ. Đây là yếu tố giúp tiêu chuẩn vận hành toàn cầu trở thành một phần của trải nghiệm, đồng thời mở ra khả năng kết nối trực tiếp mạng lưới khách hàng quốc tế. Với sản phẩm thương mại - dịch vụ, điều này đồng nghĩa lợi thế rõ rệt về nguồn khách, khả năng khai thác vượt trội và độ ổn định dài hạn trong kinh doanh.

Nếu vị trí và tiện ích tạo nên nền tảng, thì hệ vận hành và dòng khách chính là yếu tố quyết định giá trị. Vinhomes Pearl Bay vì vậy còn là điểm đến kinh tế sôi động, nơi chuẩn sống tinh hoa gắn liền khả năng vận hành thực và tiềm năng khai thác bền vững.

Đây cũng là khác biệt cốt lõi giúp dự án vượt lên khỏi mô hình bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống, trở thành hệ sinh thái sống - kinh doanh - trải nghiệm vận hành theo chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm Nha Trang.

Chiến lược mới cho thấy Vinpearl không đơn thuần mở rộng quy mô, mà đang từng bước tái định vị trong chuỗi giá trị du lịch toàn cầu.

Việc hợp tác thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới tạo nền tảng để các dự án được phát triển theo chuẩn quốc tế ngay từ đầu. Đồng thời, hệ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu được áp dụng xuyên suốt giúp gia tăng tính bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Đây chính là bước chuyển mang tính định vị, đưa Vinpearl từ thương hiệu nghỉ dưỡng dẫn đầu trở thành hệ sinh thái du lịch - lưu trú vận hành theo chuẩn toàn cầu, với năng lực bứt phá trên bản đồ quốc tế.