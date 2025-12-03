Hệ thống khách sạn Vinpearl lùi giờ check-in xuống 15h

Vinpearl thông báo điều chỉnh giờ nhận phòng xuống 15h từ năm 2026, trong khi đa số khách sạn tại Việt Nam vẫn áp dụng check-in 14h và check-out 12h.

Ngày 2/12, hệ thống khách sạn này thông báo điều chỉnh thời gian nhận phòng, áp dụng từ năm 2026.

Theo thông báo, giờ check-in sẽ chuyển sang 15h thay vì 14h như hiện nay, trong khi giờ trả phòng (check-out) 12h vẫn giữ nguyên.

Đơn vị cho biết áp dụng toàn bộ khách sạn mang thương hiệu, ngoại trừ Vinpearl Luxury Nha Trang. Việc thay đổi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng và đảm bảo trải nghiệm lưu trú nhất quán theo tiêu chuẩn toàn hệ thống.

Chính sách này áp dụng cho các booking đặt mới từ 24/12 và có ngày nhận phòng từ 1/1/2026. Các đặt phòng trước thời điểm 24/12 không bị ảnh hưởng.

Thông tin nêu trên gây bất ngờ với nhiều du khách bởi trên thế giới và tại Việt Nam, phần lớn khách sạn quy định giờ nhận phòng từ 14h. Khoảng thời gian 2 tiếng so với giờ check-out là khung giờ dọn dẹp, kiểm tra phòng. Thời gian vệ sinh mỗi phòng dao động 15-60 phút tùy tình trạng.

Khu vực sân golf tại Vinpearl Nha Trang. Ảnh: ĐVCC.

Theo Travel and Leisure, khung giờ check-in 14h và check-out 12h giúp khách sạn tối ưu hóa quy trình vận hành, tạo thuận tiện cho khách.

Khoảng thời gian hai giờ buổi trưa được dành cho việc vệ sinh, thay chăn ga, lau dọn bề mặt, bổ sung đồ dùng và kiểm tra hoạt động của thiết bị như tivi, điều hòa, tủ lạnh. Phòng tắm là khu vực mất thời gian dọn nhất, thường được xử lý cuối cùng.

Đối với khách hàng có nhu cầu nhận phòng sớm, nhiều khách sạn hỗ trợ khi còn phòng trống và có yêu cầu trước. Một số nơi thu phí check-in sớm, khoảng 50% giá phòng với thời gian 5-9h và 30% giá phòng từ 9-14h.

Tương tự, việc trả phòng muộn phụ thuộc vào lượng phòng trống của ngày hôm sau. Nếu còn phòng, các khách sạn thường tính 30% giá phòng khi trả lúc 13-15h, 50% giá phòng từ 15-18h và 100% giá phòng nếu trả sau 18h.

Một số lưu ý khi nhận và trả phòng:

Khi đặt phòng, khách nên tìm hiểu kỹ thông tin về khách sạn và tham khảo đánh giá từ khách đã ở

Mỗi khách sạn có quy định riêng về giờ nhận - trả phòng, do đó nếu cần nhận sớm hoặc trả muộn, nên trao đổi trước để tránh phát sinh

Trong trường hợp đã trả phòng nhưng chưa cần rời đi, thuê phòng theo giờ là giải pháp tiết kiệm nếu khách sạn cung cấp dịch vụ này, thường rẻ hơn phí trả phòng muộn