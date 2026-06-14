Vì sao cá voi liên tục lộ diện ở Hòn Khô?

Cá voi Bryde - "gã khổng lồ" của đại dương - gần đây liên tục xuất hiện trên mặt nước và săn mồi sát bờ biển Hòn Khô thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Những ngày qua, người dân và du khách tại vùng biển Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) phấn khích khi liên tục được chứng kiến sự xuất hiện của một con cá voi Bryde, được mệnh danh là "gã khổng lồ" của đại dương. Chúng liên tục nổi trên mặt nước, săn mồi sát bờ biển.

Sự quay trở lại của loài cá voi này không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú mà còn là tín hiệu cho thấy môi trường biển ở Gia Lai đang được duy trì tốt.

Hình ảnh cá voi Bryde xuất hiện tại vùng biển Hòn Khô được anh Đặng Văn Hải ghi nhận chiều 12/6.

Theo lời kể của anh Đặng Văn Hải (34 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Đông) - người ghi được hình ảnh cá voi Bryde vào chiều 12/6 - con cá voi xuất hiện sát bờ biển Hòn khô có chiều dài ước tính khoảng 10-12 mét, nặng hàng chục tấn.

"Giữa làn nước biển trong xanh của Hòn Khô, chú cá voi liên tục ngoi lên mặt nước, há miệng săn mồi và phun những cột nước trắng xóa lên không trung. Việc thấy cá voi ngoài khơi xa là bình thường, nhưng việc cá voi quay trở lại và vào sát bờ đảo Hòn Khô để kiếm ăn chứng tỏ nguồn thức ăn tại vùng biển Gia Lai dồi dào", anh Hải cho hay.

Không riêng gì anh Hải, nhiều người dân và du khách cũng may mắn ghi lại những khoảnh khắc đắt giá của sinh vật lớn nhất đại dương bơi lội tự do, thân thiện ngay gần thuyền của khách du lịch.

Cá voi Bryde xuất hiện tại vùng biển Hòn Khô có chiều dài ước tính khoảng 10-12 mét, nặng hàng chục tấn.

Theo các chuyên gia sinh học biển, cá voi Bryde là loài có tập tính di cư, việc chúng xuất hiện thường xuyên tại các vùng biển cận bờ tỉnh Gia Lai như Nhơn Hải, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), Vũng Bồi - Đề Gi (xã An Lương) không phải là ngẫu nhiên.

Đây là mùa các loài cá nhỏ như cá cơm, cá nục và các loại phù du phát triển mạnh mẽ. Nguồn thức ăn dồi dào này chính là "thỏi nam châm" thu hút cá voi đến kiếm ăn.

Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng cho thấy hệ sinh thái biển tại Gia Lai đang được bảo vệ tốt. Khi dòng hải lưu sạch và nguồn thức ăn phong phú, đại dương sẽ được đón những "người bạn lớn" quay trở về.

Sự kiện cá voi xuất hiện liên tục hàng năm đã mở ra sức hút mới cho du lịch biển tại Gia Lai. Thay vì chỉ tắm biển hay lặn ngắm san hô thông thường, du khách giờ đây có thêm cơ hội trải nghiệm cảm giác ngắm cá voi hoang dã, một sản phẩm du lịch cao cấp vốn chỉ phổ biến ở nước ngoài.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Gia Lai đưa ra những khuyến cáo quan trọng với du khách và người dân đi biển khi vô tình bắt gặp cá voi.

Cần giữ khoảng cách an toàn, các tàu thuyền không được tiếp cận quá gần (tối thiểu 100 mét) để tránh làm cá voi hoảng sợ hoặc va chạm gây bị thương.

Khi phát hiện cá voi ở gần, phương tiện nên thả trôi hoặc tắt máy để giảm tiếng ồn. Tuyệt đối không xả rác, giữ gìn môi trường biển sạch sẽ để bảo vệ chuỗi thức ăn của cá voi.