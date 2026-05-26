Cá voi trở lại vịnh Nha Trang

Cá voi xuất hiện tại khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang sáng 26/5. Đơn vị quản lý đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với hệ sinh thái biển địa phương.

Cá voi xuất hiện trở lại ở vịnh Nha Trang Sau ven biển Cù Lao Mái Nhà (tỉnh Đắk Lắk), cá voi được bắt gặp xuất hiện tại vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong sáng 26/5.

Ban Quản lý (BQL) vịnh Nha Trang cho biết một cá thể cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang, trong sáng 26/5. Đơn vị đánh giá sự xuất hiện của cá voi là tín hiệu đáng mừng đối với môi trường sinh thái của vịnh.

Để đảm bảo an toàn cho cá voi và hạn chế tác động đến tập tính tự nhiên của loài, BQL đề nghị các tổ chức, cá nhân và phương tiện hoạt động trên vịnh tuân thủ các biện pháp bảo vệ. Các phương tiện cần giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi, không tiếp cận gần hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động tự nhiên của loài.

Đơn vị cũng yêu cầu không điều khiển tàu thuyền đuổi theo, chặn đầu, cố tình lái phương tiện vào giữa đàn cá hoặc tách cá mẹ khỏi con nếu đi theo cặp. Đối với các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch, cơ quan quản lý đề nghị không tụ tập đông quanh khu vực có cá voi, giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng quan sát để tránh gây căng thẳng cho cá thể động vật.

BQL cũng khuyến cáo không sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn. Cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp. Do đó, tiếng ồn phát ra từ động cơ tàu, flycam hay loa phát thanh có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của loài.

Cá voi xuất hiện ở biển vịnh Nha Trang, ngày 28/7/2024. Ảnh: V.P.

Cơ quan này đề nghị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khách du lịch và người điều khiển phương tiện về trách nhiệm bảo vệ cá voi cùng các loài động vật biển hoang dã.

Trong trường hợp phát hiện cá voi hoặc động vật biển quý hiếm, người dân được khuyến cáo thông báo ngay cho BQL để phối hợp bảo vệ. BQL kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay bảo tồn động vật biển, cho biết các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Năm ngoái, chỉ trong một tuần vào tháng 7, cá voi lớn 2 lần xuất hiện ở khu vực Hòn Mun thuộc khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Thời điểm này, cơ quan chức năng cũng yêu cầu người dân, du khách không làm phiền hoạt động của cá voi.

Cá voi săn mồi trên biển gần làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) ngày 15/5. Ảnh: Mỹ Hà.

Thời gian qua, cá voi liên tục xuất hiện ở vùng biển Đắk Lắk. Trước đó, từ sáng 15/5, tại khu vực Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk), hai con cá voi Bryde (tên khoa học là Balaenoptera edeni hoặc Balaenoptera brydei) dài khoảng 10 m xuất hiện và kiếm ăn cách bờ hơn 300 m.

Theo UBND xã Ô Loan, việc cá voi xuất hiện, nổi lên mặt nước săn mồi tại vùng biển này là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, cho thấy môi trường sinh thái biển đang có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, qua phản ánh, một số tàu cá, ca nô, phương tiện thủy, du khách và nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần để quay phim, chụp ảnh cá voi săn mồi. Thậm chí, có trường hợp tăng tốc, bám đuổi cá voi, gây ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt tự nhiên và môi trường sống của loài động vật quý hiếm này.

UBND xã Ô Loan khuyến cáo người dân, ngư dân và du khách không điều khiển phương tiện bám đuổi hoặc bao vây khu vực cá voi xuất hiện. Các phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ, tuyệt đối không chặn hướng di chuyển của cá voi.

Khoảnh khắc cá voi săn mồi trên biển gần làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) ngày 15/5. Ảnh: Mỹ Hà.

Cá voi Bryde là loài sống gần bờ, xuất hiện nhiều ở vùng biển Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, đặc biệt quanh khu vực vịnh Thái Lan. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Riêng tại Phú Yên, tần suất cá voi Bryde xuất hiện ngày càng dày trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Đây là loài động vật biển cỡ lớn, thuộc họ cá voi lưng gù, dễ nhận biết nhờ 3 đường gờ chạy dọc đỉnh đầu và nhiều nếp gấp ở vùng cổ họng. Chúng có kích thước trung bình khoảng 13,5 m và nặng khoảng 15,5 tấn, ăn cá bơi theo bầy, chẳng hạn như cá cơm, cá trích và cá sardine.

Cá voi từ lâu được ngư dân Việt Nam xem như vị thần bảo hộ trên biển, gọi là "cá Ông" với sự tôn kính. Tại nhiều địa phương ven biển, khi cá voi chết dạt vào bờ, người dân vẫn tổ chức mai táng và thờ cúng theo phong tục truyền thống.

Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Nơi đây được cho là "một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới" khi chứa đựng hầu hết hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới, trong đó rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển được cho là những hệ sinh thái tiêu biểu.

Đặc biệt, với 40% san hô tạo rạn trên toàn thế giới, khu vực này được đánh giá là có tầm quan trọng quốc tế và có mức độ đa dạng sinh học cao nhất ở Việt Nam.

