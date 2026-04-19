Cá voi xuất hiện ở vùng biển Mũi Né

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đoạn video, con cá voi dài hơn 5m, bơi nổi lững lờ trên mặt nước, thi thoảng ngoi lên mặt biển.
Cá voi bơi lội vùng biển Mũi Né.
Xung quanh, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú, liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. Một du khách chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 10h trưa 18/4, trong lúc đang lướt sóng tại khu vực biển này thì phát hiện con cá voi bất ngờ xuất hiện. Cá voi được ngư dân gọi kính trọng, xem như vị thần Nam Hải che chở người đi biển.
Trước đó, tại vùng biển Phú Quý cũng xuất hiện đàn cá voi gần 100 con. Theo các ngư dân địa phương, đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực vẫn còn duy trì được sự ổn định, trong lành.
How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.
We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.