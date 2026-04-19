Cá voi xuất hiện ở vùng biển Mũi Né

Đoạn video ghi lại cảnh cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng thu hút nhiều người quan tâm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển Mũi Né, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đoạn video, con cá voi dài hơn 5m, bơi nổi lững lờ trên mặt nước, thi thoảng ngoi lên mặt biển.

Xung quanh, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú, liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. Một du khách chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 10h trưa 18/4, trong lúc đang lướt sóng tại khu vực biển này thì phát hiện con cá voi bất ngờ xuất hiện. Cá voi được ngư dân gọi kính trọng, xem như vị thần Nam Hải che chở người đi biển.

Trước đó, tại vùng biển Phú Quý cũng xuất hiện đàn cá voi gần 100 con. Theo các ngư dân địa phương, đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực vẫn còn duy trì được sự ổn định, trong lành.