Nguyên nhân cá chết nổi trắng mặt hồ điều hoà CV1, Hà Nội

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa CV1 chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài rồi xuất hiện mưa lớn đột ngột.

Cá chết trắng mặt hồ CV1.

Theo đơn vị này, thời gian qua Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, sau đó xuất hiện mưa lớn đột ngột trong các ngày 28, 29 và 30/5. Lượng nước mưa lớn với nhiệt độ thấp đổ trực tiếp xuống hồ đã khiến môi trường nước thay đổi nhanh chóng, gây hiện tượng “sốc nhiệt” làm cá chết hàng loạt.

Ngoài ra, hồ CV1 là hồ điều hòa nên khi mưa lớn, hệ thống cửa phai sẽ mở để tiếp nhận nước từ khu vực xung quanh. Trong quá trình này, một phần nước thải sinh hoạt hòa lẫn nước mưa cũng chảy vào hồ, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và tác động đến sinh vật trong hồ.

Cũng theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã vớt sạch cá chết tại hồ CV1 và đang triển khai công tác làm sạch nước trong hồ.

Cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

Như đã đưa tin, những ngày gần đây, hàng loạt cá chết nổi trắng mặt hồ CV1, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân quanh khu vực công viên không khỏi bức xúc và ngán ngẩm. Dọc bờ kè, xác cá nổi lềnh bềnh ken đặc, bị sóng và gió tấp dạt vào mép nước. Xen lẫn là đủ loại rác thải sinh hoạt như hộp xốp, chai nhựa, túi nylon, thức ăn thừa… tạo thành từng mảng đặc quánh cùng lớp váng đục phủ kín mặt hồ.

Dưới nền nhiệt cao của mùa hè, xác cá phân hủy nhanh chóng khiến mùi tanh thối lan rộng khắp khu vực. Nhiều người đi tập thể dục hoặc ngang qua công viên phải bịt kín khẩu trang, vội vã rời đi vì không chịu nổi không khí ô nhiễm bốc lên từ mặt nước.

Trước tình trạng nghiêm trọng trên, lực lượng công nhân môi trường và thoát nước đã được huy động khẩn cấp để xử lý sự cố. Dọc bờ hồ, công nhân mặc đồ bảo hộ kín mít, liên tục dùng vợt cán dài vớt xác cá và rác thải đưa lên bờ.