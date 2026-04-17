Kỳ đà hoa quý hiếm bò vào phòng ngủ người dân ở Cà Mau

  • Thứ sáu, 17/4/2026 21:00 (GMT+7)
Ngày 17/4, UBND xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã thực hiện bàn giao một cá thể kỳ đà hoa cho lực lượng kiểm lâm địa phương để chăm sóc và làm thủ tục tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, một hộ dân trên địa bàn đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng sau khi phát hiện loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm này bất ngờ xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình.

Con kỳ đà hoa quý hiếm đi vào phòng ngủ của gia đình anh Lâm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 16/4, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm (ở khóm 1, xã Trần Văn Thời) bất ngờ phát hiện một con kỳ đà lớn đang "trốn" phía trong phòng ngủ. Với ý thức bảo vệ động vật hoang dã và lo ngại con vật có thể bị xâm hại hoặc gây nguy hiểm nếu đi lạc, gia đình anh Lâm đã tạm thời giữ lại và nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương.

Kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn, đây là một cá thể kỳ đà hoa (còn gọi là kỳ đà nước) giống cái, có trọng lượng xấp xỉ 2,8 kg và chiều dài thân hơn 1,2 m. Đáng chú ý, loài này được xếp vào nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vị trí phát hiện cá thể này nằm cách khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20 km. Hiện, lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận, theo dõi sức khỏe của con vật trước khi đưa trở lại rừng tự nhiên.

Trần Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

