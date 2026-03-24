Nhiều sinh vật biển quý hiếm liên tiếp dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Sáng 24/3, tại khu vực biển Ngãnh Tam Tân, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, người dân địa phương phát hiện một con rùa biển quý hiếm, nặng khoảng 20 kg dạt vào bờ.

Rùa biển nặng gần 20 kg dạt vào biển Ngãnh Tam Tân (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: baolamdong.vn.

Ngay khi phát hiện cá thể rùa biển, người dân địa phương đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Đại diện Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện các loài động vật biển quý hiếm dạt vào bờ, người dân cần giữ nguyên hiện trạng, hạn chế tác động và liên hệ ngay với lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy trình.

Cũng trong sáng cùng ngày (24/3), tại khu vực phường Mũi Né, người dân tiếp tục bắt gặp một con cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng) trôi dạt vào bờ. Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều người dân địa phương và du khách hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh.

Theo thông tin ban đầu, con cá có chiều dài thân khoảng hơn 2 m, dẹt, màu bạc sáng đặc trưng, phần vây lưng có màu đỏ kéo dài. Thời điểm xuất hiện, con cá vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều người dân địa phương cho biết, cá mái chèo là loài cá hiếm, thường sống ở vùng nước sâu từ 200 tới 1.000 m và rất ít khi xuất hiện gần bờ. Việc loài cá này dạt vào bờ được đánh giá là hiện tượng bất thường, có thể do biến động của môi trường, thay đổi nhiệt độ, dòng hải lưu hoặc tác động của các yếu tố tự nhiên khác. Ngoài ra, cũng có thể cá bị suy yếu hoặc gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo tập quán của ngư dân địa phương, cá mái chèo sau khi phát hiện thường được tổ chức chôn cất trang trọng tại các khu vực ven biển, thể hiện tín ngưỡng và sự tôn trọng.

Trước đó, vào chiều 22/3, một con cá mái chèo kích thước khoảng 4 m cũng đã trôi dạt vào bờ tại vùng biển Dinh Thầy Thím, thuộc xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Việc liên tiếp ghi nhận rùa biển và cá mái chèo xuất hiện gần bờ trong những ngày qua đang khiến nhiều người dân quan tâm.