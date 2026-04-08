Sau 6 năm, một loài chim quý hiếm đã trở lại Tràm Chim

Bồ nông chân xám là loài chim quý hiếm, nguy cấp, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.

Chim bồ nông chân xám quý hiếm xuất hiện tại Vườn Quốc gia Tràm Chim sau 6 năm vắng bóng. Ảnh: TTXVN.

Ngày 8/4, ông Đoàn Văn Nhanh, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), cho biết đàn chim bồ nông chân xám vừa xuất hiện tại khu A1 sau 6 năm vắng bóng.

Đây là khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đàn chim bồ nông chân xám gồm 6 cá thể, đáp xuống khu vực đầm lầy để kiếm ăn. Bồ nông chân xám là loài chim quý hiếm, nguy cấp, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới do suy giảm nghiêm trọng số lượng.

Loài này có đặc điểm nhận dạng chân màu xám, chiều dài thân từ 1,2 đến 1,4 m; chân có màng bơi; mỏ dài với túi da lớn bên dưới có thể giãn rộng để chứa cá. Chúng thường sống và kiếm ăn theo đàn.

Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, đàn bồ nông chân xám xuất hiện và lưu trú tại một số phân khu trong Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Đây là loài chim nước di cư có yêu cầu cao về môi trường sống, đặc biệt ưa thích những khu vực có không gian thoáng, nguồn thức ăn dồi dào và ít bị tác động. Vì vậy, sự quay trở lại của loài chim này cho thấy điều kiện sinh thái tại Tràm Chim đang từng bước cải thiện.

Những năm gần đây, Vườn Quốc gia Tràm Chim triển khai nhiều giải pháp phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước. Từ năm 2024-2026, vườn tổ chức đốt cỏ chủ động nhiều lần với tổng diện tích khoảng 1.000 ha để giải quyết lớp thực bì; cày xới đất; tiêu diệt các loài thực vật ngoại lai xâm hại; kiểm soát độ pH của đất...

Nổi bật là trong 3 năm qua, Vườn Quốc gia Tràm Chim tiến hành quản lý và điều tiết mực nước hợp lý theo từng mùa, không giữ mực nước cao quanh năm trong vườn. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp hệ sinh thái động vật, thực vật nơi đây dần phục hồi, phát triển.

Sự điều tiết thủy văn hợp lý góp phần quan trọng giúp hệ sinh thái rừng tràm hồi sinh, phát triển mạnh mẽ. Các quần thể hoa hoàng đầu ấn, lúa ma cùng những loài thủy sinh đặc trưng của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười xưa kia đã xuất hiện trở lại ở Tràm Chim như: hoa nhĩ cán tím, nhĩ cán vàng (rong trứng), hoa súng trắng.

“Đất lành chim đậu,” gần đây, nhiều loài chim quý hiếm như giang sen, quắm đầu đen, chim cà kheo và nhiều loài chim di cư khác đã chọn Vườn Quốc gia Tràm Chim làm điểm dừng chân, tìm thức ăn và sinh sản. Đặc biệt, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Tràm Chim ghi nhận sự xuất hiện trở lại của một số cá thể sếu đầu đỏ.

Chim bồ nông chân xám quý hiếm xuất hiện tại Vườn Quốc gia Tràm Chim sau 6 năm vắng bóng. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Bùi Thanh Phong, Phó giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, vườn đã thực hiện quản lý mực nước theo quy luật tự nhiên nên hệ sinh thái của vườn đã phục hồi khá tốt.

Xác định công tác quản lý thủy văn thích ứng với điều kiện tự nhiên là vấn đề rất quan trọng, thời gian tới, căn cứ vào cơ sở khuyến nghị của các nhà khoa học, Vườn sẽ tiếp tục điều tiết mực nước phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho động thực vật phát triển.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích hơn 7.313 ha, là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về đa dạng sinh học. Tràm Chim được quốc tế công nhận là khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có 139 loài thực vật với 6 kiểu quần xã đặc trưng gồm: Sen, lúa ma, năng, cỏ ống, mồm mốc và rừng tràm; hơn 250 loài chim nước, trong đó có 22 loài quý hiếm; 67 loài cá; 174 loài thực vật phiêu sinh và 110 loài động vật phiêu sinh.