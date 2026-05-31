Thông tuyến phân đoạn 27 km cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Sau hơn 700 ngày đêm thi công, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài 17 km. Tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng . Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào tháng 9/2026.

Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như “bão giá” nguyên vật liệu.

Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết: “Với các hạng mục còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực để triển khai, phấn đấu đến 30/9 hoàn thành toàn bộ dự án, cố gắng rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận, giảm tải rất nhiều cho tuyến quốc lộ 1A hiện đã quá tải. Trên cơ sở tiến độ được xây dựng rất chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn, chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, hơn 1.300 máy móc, thiết bị, tổ chức trên 130 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án”.

Phân đoạn 27 km đầu tuyến hoàn thành đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác đến phường Kỳ Lừa, giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hiện hữu. Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào tháng 9/2026.

Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27km

Ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Nhà đầu tư và Ban quản lý chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/9, rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký. Khi tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác sử dụng sẽ giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A hiện hữu, khi hiện nay lượng xe đang rất đông, đặc biệt vào thời điểm cuối giờ chiều và tối. Khi thông toàn bộ tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, vận tải hàng hóa từ các tỉnh phía Nam lên các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn, góp phần phát triển KTXH, gia tăng các dịch vụ logistics trên địa bàn”.