Khách kể khoảnh khắc bắt gặp cá voi săn mồi trên biển Phú Yên

Cảnh cặp cá voi săn mồi trên biển Đắk Lắk gây sửng sốt Hai con cá voi dài khoảng 7-10 m xuất hiện kiếm ăn gần đảo Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 8h ngày 15/5, Võ Văn Điệu, hướng dẫn viên địa phương tại khu vực Cù Lao Mái Nhà - làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) quay lại khoảnh khắc 2 con cá voi đang kiếm ăn cách bờ khoảng hơn 300 m.

Thời điểm đó, đoàn khách của anh đang tham quan đảo thì bất ngờ bắt gặp cá voi xuất hiện gần thuyền. Trên tàu có hơn 20 du khách, ngoài ra còn khoảng 4 thuyền khác hoạt động xung quanh khu vực. Hai con cá voi liên tục ngoi lên, lặn xuống và há miệng đớp đàn cá nhỏ trong khoảng 10 phút. Con lớn dài khoảng 10 m, con còn lại khoảng 7 m, đều có màu đen.

Anh cho biết bản thân từng vài lần nhìn thấy cá voi ngoài biển nhưng đều ở khoảng cách xa. Đây là lần gần nhất anh cùng đoàn khách được tiếp cận loài vật này.

"Tôi và đoàn khách trên tàu đều rất phấn khích và nhiều cảm xúc khi thấy cá voi săn mồi gần như vậy. Nhiều người lần đầu tiên trong đời được tận mắt thấy cá voi khi đi du lịch biển Việt Nam nên rất thích thú", anh Điệu nói với Tri Thức - Znews.

Đại diện phòng Văn hóa - Xã hội xã Ô Loan xác nhận cặp cá voi xuất hiện tại vùng biển gần Hòn Lao Mái Nhà của thôn Phước Đồng. Khoảng 2-3 năm gần đây, cá voi thường xuất hiện tại khu vực này vào mùa hè. Người dân địa phương gọi loài vật này là "cá Ông" với sự tôn kính.

Cá voi là loài động vật biển cỡ lớn, từ lâu được ngư dân Việt Nam xem như vị thần bảo hộ trên biển. Tại nhiều địa phương ven biển, khi cá voi chết dạt vào bờ, người dân vẫn tổ chức mai táng và thờ cúng theo phong tục truyền thống.

Nhiều năm qua, cá voi liên tục xuất hiện tại các vùng biển miền Trung như Quy Nhơn, Tuy Hòa và Nha Trang. Theo các chuyên gia, điều này phần nào phản ánh nguồn thức ăn và môi trường biển tại khu vực đang có dấu hiệu tích cực hơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tàu du lịch giữ khoảng cách an toàn khi gặp cá voi, không tiếp cận quá gần hoặc khai thác thủy sản quanh khu vực cá xuất hiện để tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của loài vật.

Khoảnh khắc cá voi săn mồi trên biển gần làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) ngày 15/5. Ảnh: Mỹ Hà.

Cù Lao Mái Nhà còn được gọi là đảo Robinson của Phú Yên cũ bởi diện tích chỉ khoảng 1,2 km2. Nơi đây sở hữu bãi biển sạch trong, những rặng san hô nhiều màu sắc và dãy núi đá xen lẫn rừng cây tầng thấp. Mức giá thuê cano ra cù lao khoảng 100.000-200.000 đồng/người.

Đặt chân đến Cù Lao Mái Nhà, du khách có thể trải nghiệm tắm biển, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô hoặc picnic trong ngày, cắm trại qua đêm. Bãi trước có một số lều tạm của người dân để phục vụ cho việc mua hải sản, chế biến thức ăn và đi vệ sinh.

Bãi sau mang vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá, hang động tự nhiên, thích hợp để ngắm hoàng hôn và chụp ảnh. Ngoài ra, tại đây còn có hồ nước tự nhiên, hình thành từ vết lõm đọng nước trên bề mặt đá. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước hoặc tham gia bắt ốc, câu cá cùng người dân địa phương.

Cù Lao Mái Nhà được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ hoang sơ, thích hợp để ngắm hoàng hôn và chụp ảnh. Ảnh: Điệu Võ.

Theo anh Điệu, tour Cù Lao Mái Nhà thường khởi hành từ làng chài Phước Đồng - nơi nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi sống. Du khách có thể ghé chợ cá từ khoảng 5h sáng để tham quan, mua hải sản rồi mang ra đảo chế biến.

Hòn đảo được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ hoang sơ, gần như không có cư dân sinh sống lâu dài. Các dịch vụ du lịch trên đảo chủ yếu do người dân làng chài ra phục vụ theo ngày.