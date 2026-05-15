CEO Nvidia ăn mì tương đậu giữa phố Bắc Kinh

CEO Nvidia Jensen Huang gây chú ý khi mặc áo da giữa thời tiết gần 30 độ C, ăn mì tương đậu trên phố Bắc Kinh, thử món nước đậu lên men nổi tiếng.

Trong chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ chuyến dạo phố và thưởng thức ẩm thực Bắc Kinh, theo Bloomberg.

Chiều 15/5, ông Jensen Huang xuất hiện tại khu Nam La Cổ Hạng, quận Đông Thành, Bắc Kinh. Dù nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 30 độ C, ông vẫn mặc chiếc áo da đen quen thuộc.

Jensen Huang lần lượt ghé các địa điểm nổi tiếng như quán mì Zhajiangmian số 69 Xưởng Gạch và cửa hàng bánh truyền thống Daoxiangcun để thưởng thức đặc sản địa phương. Nhân viên quán mì cho biết đoàn của CEO Nvidia có khoảng hơn 10 người và lưu lại gần 30 phút trước khi tiếp tục đi dạo quanh khu phố cổ.

Ông Jensen Huang ăn mì tương đậu, thoải mái chụp ảnh cùng người dân địa phương. Ảnh: Sina.

Do quán quá đông khách và không còn chỗ ngồi, Jensen Huang đứng ngay trước cửa để ăn mì tương đậu kiểu Bắc Kinh. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ông ăn một miếng rồi tỏ ra bất ngờ, liên tục khen món ăn "quá ngon". CEO Goldman Sachs cũng được nhìn thấy đứng cạnh ông lúc đó.

Ngoài mì tương đậu, Jensen Huang còn cầm theo đồ uống của thương hiệu trà sữa Mixue khi đi dạo phố. Một số người dùng mạng xã hội cho biết ông còn chia bánh của tiệm Daoxiangcun cho người qua đường.

Tuy nhiên, phản ứng gây chú ý nhất lại đến khi ông thử "đậu chua Bắc Kinh" - món nước đậu lên men truyền thống có mùi vị khá đặc biệt. Sau khi uống một ngụm do người đi đường đưa, Jensen Huang lập tức nhăn mặt và hỏi: "Đây là món gì vậy?". Biểu cảm của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người dùng.

Ông Huang nhăn mặt khi thử nước đậu phụ lên men tại phố cổ Nam La, Bắc Kinh. Ảnh: Sina.

Sau chuyến ghé thăm bất ngờ của CEO Nvidia, lượng khách đến quán bình dân nơi ông Huang thưởng thức mì trộn đã tăng vọt. Chủ quán cũng tận dụng hiệu ứng, treo biển "Mì tương đậu Bắc Kinh ông Jensen Huang từng ăn" ở vị trí dễ thấy trong cửa hàng.

Quán mì này từng được Michelin Bib Gourmand giới thiệu. Theo mô tả của Michelin, món ăn gồm mì trộn với sốt thịt heo và tương đậu nành đậm vị, ăn kèm dưa leo bào sợi, củ cải và rau xanh. Thực khách được khuyên thêm tỏi ngâm và sốt cay vị thì là để tăng hương vị.

Ông Jensen Huang là một trong 16 doanh nhân trong "phái đoàn nghìn tỷ đô" tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc. Sự xuất hiện của CEO Nvidia thu hút nhiều chú ý khi ông được xem là biểu tượng của cuộc đua AI toàn cầu, trong bối cảnh công ty Nvidia vẫn chịu các rào cản xuất khẩu chip từ cả Washington lẫn Bắc Kinh.

Tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO Nvidia sau khi tham dự lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.