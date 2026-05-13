Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

CEO Nvidia nhập đoàn công du Trung Quốc của ông Trump vào phút chót

  • Thứ tư, 13/5/2026 10:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ tham gia chuyến công du Trung Quốc của ông Trump làm dấy lên kỳ vọng về đối thoại công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự bổ nhiệm vào phút chót và đã được nhìn thấy lên máy bay Không Lực Một trong một chuyến quá cảnh ở Alaska, theo Bloomberg.

Tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc lần này còn có hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, trong đó có Elon Musk. Tuy nhiên, cho đến tối 12/5, danh sách vẫn chưa xuất hiện tên ông Huang.

Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết lịch trình của CEO Nvidia đã thay đổi vào phút cuối và “mọi thứ đơn giản là trùng khớp đúng thời điểm”. Nvidia sau đó xác nhận CEO Jensen Huang sẽ tham gia chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump trong tuần này.

“Ông Jensen tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền”, đại diện Nvidia cho biết trong email gửi báo SCMP.

CEO Nvidia anh 1

CEO Nvidia Jensen Huang lên chuyên cơ Không lực Một tại điểm dừng tiếp nhiên liệu ở Alaska để tham gia chuyến công du Trung Quốc cùng ông Trump. Ảnh: X.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết trong chặng dừng tiếp nhiên liệu tại Anchorage, Alaska trên đường tới Bắc Kinh - nơi ông Trump không rời máy bay, ông Huang đã lên Không lực Một. Quan chức này cũng xác nhận CEO Tesla và SpaceX Elon Musk có mặt trên chuyên cơ tổng thống.

Theo danh sách Nhà Trắng công bố hôm 11/5, có 17 CEO Mỹ được mời tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng chuyến đi. Con số này ít hơn đáng kể so với chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của ông Trump, khi có tới 27 lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi tham dự.

Việc ông Huang không xuất hiện trong danh sách ban đầu đã làm dấy lên đồn đoán rằng Washington chưa thực sự sẵn sàng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, CEO Nvidia từng nói ông sẽ tham gia chuyến đi “nếu được mời”.

Bà Laila Khawaja, Giám đốc nghiên cứu tại Gavekal Technologies, nhận định việc ông Huang được bổ sung vào phút chót phản ánh nhiều hơn những nỗ lực vận động hành lang của CEO hãng chip Mỹ, thay vì cho thấy Washington thay đổi lập trường tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

“Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ là vấn đề phức tạp và nhạy cảm về chính trị, khó có khả năng đạt đột phá lớn trong một hội nghị ngắn ngày”, bà nói. “Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ nêu vấn đề hạn chế công nghệ, nhưng khả năng Washington gỡ bỏ các lệnh hạn chế hiện vẫn rất thấp”.

Theo bà Khawaja, một nội dung còn nằm trên bàn đàm phán là GPU H200 của Nvidia - dòng chip đã được Mỹ cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa được Bắc Kinh cấp phép nhập khẩu.

“Nếu các cuộc thảo luận tại hội nghị diễn ra thuận lợi, Trung Quốc có thể cho phép nhập khẩu hạn chế H200 và coi đây là bằng chứng cho thấy thị trường nước này vẫn duy trì sự cởi mở”, bà nhận định.

Danh sách doanh nhân ban đầu của Nhà Trắng gồm CEO Apple Tim Cook, Elon Musk, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO GE Aerospace Larry Culp, CEO Cargill Brian Sikes, CEO Micron Sanjay Mehrotra cùng Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm Cristiano Amon.

Ngoài ra còn có Dina Powell McCormick - Chủ tịch kiêm Phó chủ tịch Meta Platforms, CEO Illumina Jacob Thaysen và CEO Coherent Jim Anderson.

Người phát ngôn Cisco cho biết CEO Chuck Robbins cũng được mời tham gia chuyến đi, nhưng không thể góp mặt do công ty công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

Tổng thống Trump lên đường đến Trung Quốc, nói không cần Bắc Kinh giúp trong vấn đề Iran

Phát biểu trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không nghĩ mình cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh với Iran.

2 giờ trước

Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Bắc Kinh bất chấp việc bị Trung Quốc trừng phạt

Theo cách giải thích của Bắc Kinh, các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sỹ Mỹ, chứ không áp dụng với ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hiện nay.

5 giờ trước

Thực đơn nào chờ ông Trump tại quốc yến Bắc Kinh?

Quốc yến dành cho ông Trump tại Bắc Kinh được cho là sẽ ưu tiên các món dễ ăn, thanh nhẹ nhưng vẫn đủ tinh tế để thể hiện nghệ thuật ngoại giao bàn ăn của Trung Quốc.

20 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

CEO Nvidia Donald Trump Trung Quốc Mỹ Pháp Boeing Jensen Huang ông Trump Trung Quốc Elon Musk chip Tim Cook Boeing

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My canh bao co the noi lai tan cong Iran hinh anh

Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran

2 giờ trước 10:03 13/5/2026

0

Ông Trump tuyên bố Iran sẽ bị “hủy diệt” nếu đàm phán thất bại, trong khi Lầu Năm Góc xác nhận Washington đã chuẩn bị các kịch bản leo thang quân sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý