CEO Nvidia nhập đoàn công du Trung Quốc của ông Trump vào phút chót

Việc CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ tham gia chuyến công du Trung Quốc của ông Trump làm dấy lên kỳ vọng về đối thoại công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự bổ nhiệm vào phút chót và đã được nhìn thấy lên máy bay Không Lực Một trong một chuyến quá cảnh ở Alaska, theo Bloomberg.

Tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc lần này còn có hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, trong đó có Elon Musk. Tuy nhiên, cho đến tối 12/5, danh sách vẫn chưa xuất hiện tên ông Huang.

Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết lịch trình của CEO Nvidia đã thay đổi vào phút cuối và “mọi thứ đơn giản là trùng khớp đúng thời điểm”. Nvidia sau đó xác nhận CEO Jensen Huang sẽ tham gia chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Trump trong tuần này.

“Ông Jensen tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền”, đại diện Nvidia cho biết trong email gửi báo SCMP.

CEO Nvidia Jensen Huang lên chuyên cơ Không lực Một tại điểm dừng tiếp nhiên liệu ở Alaska để tham gia chuyến công du Trung Quốc cùng ông Trump. Ảnh: X.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết trong chặng dừng tiếp nhiên liệu tại Anchorage, Alaska trên đường tới Bắc Kinh - nơi ông Trump không rời máy bay, ông Huang đã lên Không lực Một. Quan chức này cũng xác nhận CEO Tesla và SpaceX Elon Musk có mặt trên chuyên cơ tổng thống.

Theo danh sách Nhà Trắng công bố hôm 11/5, có 17 CEO Mỹ được mời tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng chuyến đi. Con số này ít hơn đáng kể so với chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của ông Trump, khi có tới 27 lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi tham dự.

Việc ông Huang không xuất hiện trong danh sách ban đầu đã làm dấy lên đồn đoán rằng Washington chưa thực sự sẵn sàng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, CEO Nvidia từng nói ông sẽ tham gia chuyến đi “nếu được mời”.

Bà Laila Khawaja, Giám đốc nghiên cứu tại Gavekal Technologies, nhận định việc ông Huang được bổ sung vào phút chót phản ánh nhiều hơn những nỗ lực vận động hành lang của CEO hãng chip Mỹ, thay vì cho thấy Washington thay đổi lập trường tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

“Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ là vấn đề phức tạp và nhạy cảm về chính trị, khó có khả năng đạt đột phá lớn trong một hội nghị ngắn ngày”, bà nói. “Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ nêu vấn đề hạn chế công nghệ, nhưng khả năng Washington gỡ bỏ các lệnh hạn chế hiện vẫn rất thấp”.

Theo bà Khawaja, một nội dung còn nằm trên bàn đàm phán là GPU H200 của Nvidia - dòng chip đã được Mỹ cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa được Bắc Kinh cấp phép nhập khẩu.

“Nếu các cuộc thảo luận tại hội nghị diễn ra thuận lợi, Trung Quốc có thể cho phép nhập khẩu hạn chế H200 và coi đây là bằng chứng cho thấy thị trường nước này vẫn duy trì sự cởi mở”, bà nhận định.

Danh sách doanh nhân ban đầu của Nhà Trắng gồm CEO Apple Tim Cook, Elon Musk, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO GE Aerospace Larry Culp, CEO Cargill Brian Sikes, CEO Micron Sanjay Mehrotra cùng Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm Cristiano Amon.

Ngoài ra còn có Dina Powell McCormick - Chủ tịch kiêm Phó chủ tịch Meta Platforms, CEO Illumina Jacob Thaysen và CEO Coherent Jim Anderson.

Người phát ngôn Cisco cho biết CEO Chuck Robbins cũng được mời tham gia chuyến đi, nhưng không thể góp mặt do công ty công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.