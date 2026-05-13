Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Bắc Kinh bất chấp việc bị Trung Quốc trừng phạt

Theo cách giải thích của Bắc Kinh, các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sỹ Mỹ, chứ không áp dụng với ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh trong chuyến công du quan trọng trong tuần này, dù hiện vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc từ năm 2020.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 xác nhận với Fox News rằng ông Rubio sẽ tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào ông vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, theo cách giải thích của Bắc Kinh, các biện pháp trừng phạt này chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sỹ Mỹ, chức vụ ông nắm giữ khi bị trừng phạt, chứ không áp dụng với ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hiện nay.

Trung Quốc lần đầu áp đặt trừng phạt đối với ông Rubio cùng nhiều quan chức Mỹ khác vào tháng 7/2020.

Tháng 8/2020, Trung Quốc tiếp tục trừng phạt ông Rubio để đáp trả các biện pháp của Mỹ liên quan tới Luật An ninh Quốc gia mới tại Hong Kong (Trung Quốc).

Dù tồn tại căng thẳng ngoại giao, ông Rubio dường như vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc. Ngày 30/4 vừa qua, ông Rubio đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, gọi quan hệ Mỹ-Trung là “mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới”.