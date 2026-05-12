Thực đơn nào chờ ông Trump tại quốc yến Bắc Kinh?

Quốc yến dành cho ông Trump tại Bắc Kinh được cho là sẽ ưu tiên các món dễ ăn, thanh nhẹ nhưng vẫn đủ tinh tế để thể hiện nghệ thuật ngoại giao bàn ăn của Trung Quốc.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh trong tuần này, một trong những chủ đề được giới quan sát đặc biệt chú ý không chỉ là chương trình nghị sự chính trị, mà còn là thực đơn quốc yến mà Trung Quốc dành cho vị khách nổi tiếng có khẩu vị giản dị bậc nhất Nhà Trắng, theo SCMP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Bắc Kinh, năm 2017. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, ông Trump từng được phục vụ thực đơn gồm gà Kung Pao, súp gà dừa, bò sốt cà chua và cá mú hấp. Theo truyền thông Mỹ thời điểm đó, Bắc Kinh đã cố gắng cân bằng giữa việc thể hiện bản sắc ẩm thực Trung Hoa và chiều theo sở thích ăn uống quen thuộc của ông Trump - người nổi tiếng yêu thích thức ăn nhanh, steak chín kỹ và Diet Coke.

Lần này, giới đầu bếp và chuyên gia ẩm thực Trung Quốc cho rằng nếu ông Trump quay lại Bắc Kinh, thực đơn quốc yến nhiều khả năng vẫn sẽ được thiết kế theo hướng “ngoại giao mềm”, tức dung hòa khẩu vị phương Tây với phong cách ẩm thực truyền thống Trung Quốc.

Đầu bếp Shi Jun, bậc thầy ẩm thực Hoài Dương với hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ các sự kiện ngoại giao cấp cao, cho biết nguyên tắc quan trọng nhất của quốc yến là tạo cảm giác thoải mái cho thực khách thay vì phô diễn kỹ thuật nấu nướng.

“Trong các bữa tiệc ngoại giao, tôi sẽ chọn khoảng 50% món phương Tây và 50% món Trung Quốc”, ông nói. “Quốc yến thực chất cũng là một hình thức đàm phán. Hai bên cần tìm điểm cân bằng, kể cả trên bàn ăn”.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc để tham dự buổi quốc yến năm 2017. Ảnh: Reuters.

Theo Shi Jun, với một vị khách như ông Trump, các đầu bếp Trung Quốc sẽ ưu tiên những món có hương vị nhẹ, dễ ăn, kết cấu mềm và không quá xa lạ với khẩu vị Mỹ. Những món quá cay, quá nồng hoặc mang hình thức “thử thách” với thực khách phương Tây nhiều khả năng sẽ không xuất hiện.

Thực đơn tại một buổi tiệc chiêu đãi ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh năm 2017 được người sáng lập Xiaomi, Lei Jun, đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Ông cho rằng một trong những lựa chọn phù hợp có thể là món “sư tử đầu” - thịt viên hầm nổi tiếng của ẩm thực Hoài Dương. Món ăn này có kết cấu mềm, vị thanh và thường được xem là đại diện cho triết lý cân bằng của trường phái Hoài Dương, vốn từ lâu được Trung Quốc sử dụng trong các quốc yến.

Ẩm thực Hoài Dương bắt nguồn từ tỉnh Giang Tô và được xem là một trong “Tứ đại ẩm thực Trung Hoa”. Không cay nồng như Tứ Xuyên hay quá đậm vị như một số trường phái khác, Hoài Dương nổi tiếng nhờ sự tinh tế, thanh nhẹ và chú trọng kỹ thuật chế biến.

Từng tham gia phục vụ Hội nghị G20 tại Hàng Châu năm 2016, ông Shi Jun cho biết việc chuẩn bị quốc yến ở cấp độ này gần giống một chiến dịch quân sự.

“Mọi nguyên liệu đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt, mọi công đoạn tính toán chính xác từng phút”, ông kể.

Theo ông, điều quan trọng nhất trong một quốc yến không phải tạo ra món ăn cầu kỳ nhất, mà là tránh mọi sai sót có thể khiến khách cảm thấy khó chịu hoặc không quen thuộc.

Trong khi đó, đầu bếp trẻ Cheng Jixiang - người vừa giành giải Michelin Young Chef Award 2026 tại Bắc Kinh - cho rằng thực đơn dành cho ông Trump nếu có cũng sẽ phản ánh xu hướng mới của ẩm thực Trung Quốc: giữ bản sắc truyền thống nhưng linh hoạt hơn trong cách tiếp cận quốc tế.

Theo Cheng, các đầu bếp hiện nay không còn muốn biến quốc yến thành màn trình diễn quá xa cách, mà hướng tới cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thực khách nước ngoài.

Giới quan sát nhận định thực đơn quốc yến sẽ tiếp tục là một phần của “ngoại giao bàn ăn” mà Trung Quốc sử dụng từ lâu trong các cuộc tiếp đón nguyên thủ.