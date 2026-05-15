Khỉ và nhân viên sở thú Trung Quốc 'giật tóc' nhau gây sốt

  Thứ sáu, 15/5/2026 12:58 (GMT+7)
Đoạn video ghi lại cảnh khỉ nhện và nhân viên chăm sóc "giật tóc" qua lại tại vườn thú Trung Quốc khiến nhiều người thích thú vì biểu cảm đồng điệu và sự thân thiết tự nhiên.

Đoạn video ghi lại cảnh một con khỉ nhện tay đen và nhân viên chăm sóc "giật tóc" nhau đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhân vật chính là Đậu Đậu, khỉ nhện tay đen giống cái sống tại Vườn thú Hoang dã Thượng Hải. Theo Sina, Đậu Đậu được nhân viên chăm sóc nuôi từ nhỏ nên có mối quan hệ rất gần gũi với người này.

Trong video, Đậu Đậu chủ động đưa tay nắm tóc nhân viên chăm sóc rồi không chịu buông. Người chăm sóc sau đó cũng nhẹ nhàng nắm phần đầu của con vật. Cả hai giữ nguyên tư thế giằng co, cùng cau mày và mím môi với biểu cảm gần như giống hệt nhau, khiến nhiều người bật cười.

Màn tương tác diễn ra nhẹ nhàng như một trò đùa quen thuộc giữa hai bên. Nhiều người xem nhận xét đây là khoảnh khắc thể hiện rõ sự gắn bó giữa động vật và người chăm sóc. "Biểu cảm giống hệt nhau", một tài khoản bình luận. Trong khi đó, một người khác cho rằng "đây là kiểu thân thiết chỉ có khi được nuôi dưỡng từ nhỏ".

Vườn thú cho biết Đậu Đậu là cá thể khỉ nhện duy nhất trong khu được tự do hoạt động. Mỗi ngày, con vật thường xuất hiện gần khu vực nhà hàng Hổ để tương tác với du khách, cuối tuần còn tham gia đón khách tại cổng vào.

Khỉ nhện tay đen Đậu Đậu là "ngôi sao" tại Vườn thú Hoang dã Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo nhân viên vườn thú, con vật có tính cách dạn dĩ, thường chủ động tiếp xúc với khách tham quan, thậm chí giúp chải tóc, nắm tay hoặc chơi xích đu cùng du khách. Đậu Đậu thu hút du khách nhờ đôi tay chân dài và bộ lông đen đặc trưng. Con vật hiện được xem là một trong những "ngôi sao mạng xã hội" nổi tiếng nhất của công viên.

Đậu Đậu thuộc loài khỉ nhện tay đen, nhóm linh trưởng sống trên cây ở các khu rừng nhiệt đới châu Mỹ. Loài này có tay chân dài, di chuyển nhanh nhẹn như nhện nên được gọi là khỉ nhện.

Điểm đặc biệt nhất của chúng là chiếc đuôi dài có khả năng cầm nắm, được ví như "cánh tay thứ 5". Phần gốc đuôi rất khỏe, cơ bắp phát triển, trong khi mặt dưới ở phần cuối đuôi không có lông mà thay bằng lớp da dày với cấu trúc giống vân tay người giúp chúng bám chắc vào cành cây và treo toàn bộ cơ thể. Do đó, khỉ nhện thường xuyên đu mình hoặc treo ngược trên cây.

Trò chơi yêu thích của Đậu Đậu là "chơi xích đu" cùng du khách.

Đậu Đậu khoảng 3,5 tuổi, giai đoạn được nhân viên chăm sóc mô tả là "tràn đầy năng lượng và tò mò với mọi thứ xung quanh". Từ cây cối trong công viên cho đến hành động của khách tham quan đều khiến con vật thích thú khám phá.

Trò chơi yêu thích nhất của Đậu Đậu là "đánh đu" cùng du khách. Con vật thường chủ động đặt hai tay lên tay của nhân viên chăm sóc hoặc khách tham quan, sau đó bật nhẹ chân và đung đưa cơ thể như đang chơi xích đu. Nếu chưa thấy đủ vui, nó sẽ tiếp tục tìm "du khách may mắn" tiếp theo để chơi cùng.

Sau khi Đậu Đậu nổi tiếng trên mạng xã hội, ngày càng nhiều du khách tìm tới vườn thú chỉ để gặp nó. Con vật cũng tỏ ra khá dạn dĩ trước đám đông, thường tạo dáng cho khách chụp ảnh và chủ động tương tác. Một trong những điều được du khách chú ý là Đậu Đậu rất "quan tâm ngoại hình". Con vật thường chỉnh lại phần lông trên đầu trước khi chụp ảnh.

Ngoài tính cách hoạt bát, Đậu Đậu còn nổi tiếng ham ăn. Chuối, nho và táo đỏ là những món yêu thích của nó. Mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, nó thường tỏ ra phấn khích tới mức "không muốn rời đi". Dù vậy, nhân viên chăm sóc cho biết khẩu phần ăn của Đậu Đậu vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt theo chế độ dinh dưỡng riêng.

Đậu Đậu có tính cách dạn dĩ, thường xuyên tiếp xúc gần với du khách.

Đan Châu

Ảnh: Vườn thú Hoang dã Thượng Hải

