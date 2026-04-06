Du khách 'làm hư' đàn khỉ ở bán đảo Sơn Trà

Trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, hình ảnh những đàn khỉ xuất hiện ven đường, bám theo du khách không còn xa lạ. Tuy nhiên, phía sau sự thích thú là một thực trạng đáng lo ngại.

Những ngày gần đây, khi thời tiết nắng nóng gay gắt, bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến lý tưởng để người dân và du khách tham quan, tránh nóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn vô tư mang theo đồ ăn thừa, thức ăn chế biến sẵn để cho khỉ ăn, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường.

Nhiều người dân và du khách vẫn vô tư cho khỉ ăn chỉ để quay video, chụp ảnh, bất chấp những hệ lụy tiềm ẩn.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường lên Sơn Trà, không khó để bắt gặp cảnh du khách dừng xe, mở túi thức ăn rồi gọi khỉ đến. Từ bánh mì, trái cây cho đến đồ ăn vặt, tất cả đều trở thành “mồi nhử” khiến những đàn khỉ nhanh chóng kéo đến. Một số người còn chủ động chìa thức ăn ra để chụp ảnh, quay video, xem đó như một trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, điều này đang vô tình tạo ra những hệ lụy khó lường. Việc được cho ăn thường xuyên khiến khỉ dần mất đi bản năng kiếm ăn trong tự nhiên, trở nên phụ thuộc vào con người. Không ít con khỉ bắt đầu có hành vi tiếp cận gần, thậm chí giật đồ ăn trên tay du khách.

Đàn khỉ giành giật thức ăn và ăn tất cả những gì nhặt được.

Bạn Quỳnh Trang - một du khách có mặt ở Sơn Trà - cho biết: “Nhiều người mang theo đồ ăn để cho khỉ, lâu dần khiến chúng hình thành thói quen. Hễ thấy ai cầm túi hay đồ ăn là chúng lao tới, có khi còn giật rất nhanh khiến nhiều người hoảng sợ”.

Không chỉ du khách mà một số người dân cũng tham gia cho khỉ ăn với tâm lý “thương” hoặc muốn gần gũi với động vật. Thế nhưng, chính sự tốt bụng này lại khiến môi trường sống tự nhiên của khỉ bị xáo trộn. Thay vì kiếm ăn trong rừng, chúng dần tụ tập ven đường, phụ thuộc vào nguồn thức ăn từ con người.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại thức ăn không phù hợp như đồ ngọt, đồ chế biến sẵn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của khỉ. Về lâu dài, điều này có thể làm suy giảm khả năng sinh tồn của chúng trong môi trường tự nhiên.

Người dân và du khách tụ tập lại để xem, thậm chí vây quanh các đàn khỉ.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết tình trạng các đàn khỉ hoang dã kéo xuống đường giao thông tìm kiếm thức ăn đã xuất hiện từ năm 2018 và gia tăng rõ rệt từ năm 2020 đến nay. Điều này kéo theo hệ lụy khi một bộ phận người dân, du khách vô tư cho khỉ ăn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến vệ sinh môi trường và mỹ quan du lịch.

Để hạn chế và tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng trên, ban quản lý đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền đến người dân và du khách; kiến nghị các cơ quan chức năng ban hành chế tài xử phạt đối với hành vi cho động vật hoang dã ăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị lữ hành phổ biến rõ những tác hại của việc này. Tuy nhiên, do một bộ phận người dân và du khách vẫn chưa tuân thủ khuyến cáo, tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

Mặc dù đã có biển cảnh báo không cho khỉ ăn, nhưng nhiều du khách vẫn phớt lờ quy định.

Thời gian tới, ban quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản lý, tuyên truyền, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, giám sát nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường du lịch tại bán đảo Sơn Trà.