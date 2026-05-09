Khỉ Punch nổi tiếng bị mẹ bỏ rơi, phải ôm thú bông giờ ra sao?

Từng bị mẹ bỏ rơi và chỉ biết bám chặt một con thú bông đười ươi để tìm cảm giác an toàn, khỉ Punch nay trở thành "ngôi sao mạng xã hội", thu hút hàng nghìn du khách tới sở thú.

Hình ảnh khỉ Punch bên thú nhồi bông tại một sở thú ở Nhật Bản, sau khi nó bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Ảnh: The Guardian.

Đến giờ cho ăn tại khu "Núi Khỉ" ở vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, tiếng kêu inh ỏi vang lên khi 56 con khỉ macaque (khỉ đuôi dài) tranh nhau táo, khoai lang và bắp cải do nhân viên chăm sóc mang tới.

Ít phút sau, "ngôi sao" nổi tiếng nhất khu nuôi xuất hiện. Đó là Punch, khỉ macaque Nhật Bản 9 tháng tuổi từng gây sốt mạng xã hội sau khi bị mẹ bỏ rơi lúc mới sinh và luôn ôm chặt một con thú bông đười ươi để tìm cảm giác an toàn.

"Nhìn nó kìa. Cháu rất muốn được ôm Punch", David Lena, 11 tuổi, du khách người Tây Ban Nha đang tham quan sở thú cùng bố mẹ, nói trên New York Times. Punch liên tục xoay người, nhảy bật lên không trung, treo ngược ăn bánh quy rồi bám lấy tay nhân viên chăm sóc khi chạy quanh khu nuôi nhốt.

Du khách cố gắng nhận biết Punch trong đàn khỉ. Ảnh: New York Times.

Punch giờ ra sao?

Câu chuyện của Punch bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Khi đó, vườn thú cho biết khỉ mẹ đã bỏ con sau ca sinh khó giữa đợt nắng nóng. Đến tháng 1, Punch được đưa trở lại đàn nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập do không có mẹ dẫn dắt. Nó thường chơi một mình và ít tương tác với các con khỉ khác.

Tại Nhật Bản, Punch được gọi trìu mến là "Punch-kun", cách gọi thân mật dành cho bé trai. Hình ảnh nó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, xuất hiện trên áo phông "Team Punch", sticker và mô hình đồ chơi.

Mẫu thú bông đười ươi giống món đồ Punch thường ôm cũng cháy hàng tại Ikea. Hàng trăm người gửi thư và tranh vẽ tới vườn thú để động viên con khỉ nhỏ.

Những món quà và lời nhắn động viên được gửi đến Punch từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: New York Times.

Sự nổi tiếng kéo theo lượng lớn du khách tới chụp ảnh mỗi ngày cùng vô số câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, từ tin đồn Punch "có bạn gái" cho tới các màn châm biếm trong chương trình hài Mỹ như Saturday Night Live hay The Daily Show.

Tuy nhiên, Punch dường như thích nghi khá tốt với sự chú ý này. Sau nhiều tháng, nó dần hòa nhập với đàn và kết bạn với cả con người lẫn những con khỉ khác. Punch cũng không còn ôm thú bông mọi lúc như trước, dù vẫn ngủ cùng món đồ này mỗi đêm. Vườn thú hiện chuẩn bị 2 con thú bông để thay phiên vệ sinh hàng ngày.

Mỗi ngày, hàng nghìn người vẫn tìm tới sở thú Ichikawa để tận mắt nhìn thấy "con khỉ meme" ngoài đời thực.

Punch gần như không quan tâm tới đám đông. Nó dành phần lớn thời gian chơi với dây xích treo trên đá, ngồi để các con khỉ lớn chải lông hoặc đôi khi "trộm" đồ ăn của những con khác trong đàn.

Punch (bên trái) dần hòa nhập vào đàn và kết bạn với cả khỉ lẫn người. Ảnh: New York Times.

Hiện tượng "chữa lành"

Giữa thời điểm thế giới ngập tràn tin tức về chiến tranh, biến đổi khí hậu hay giá cả leo thang, nhiều người xem Punch như biểu tượng của sự kiên cường và chữa lành tinh thần.

Riko Kusumoto, 23 tuổi, đi xe buýt đêm từ Kobe tới Chiba chỉ để gặp Punch. Cô còn mang theo một con thú bông giống của con khỉ. "Khi nhìn Punch-kun, tôi không còn nghĩ về chiến tranh hay vật giá tăng nữa. Tôi chỉ nghĩ 'cố lên nhé Punch' và cảm thấy rất ấm áp", cô nói.

Yuko Tanaka, 66 tuổi, cho biết bà xúc động trước nghị lực của Punch sau khi bị bỏ rơi và bắt nạt. "Nó không bỏ cuộc mà vẫn sống hết mình. Điều đó khiến tôi rất cảm động", bà nói.

Con đười ươi nhồi bông của IKEA được phơi khô trong khu vực dành cho nhân viên của sở thú. Ảnh: New York Times.

Sự nổi tiếng của Punch cũng giúp thay đổi tình hình tài chính của vườn thú Ichikawa, nơi từng gặp khó khăn vì thâm hụt ngân sách và thiếu khách tham quan.

Kể từ khi câu chuyện của Punch được đăng tải lên mạng xã hội hồi tháng 2, vườn thú đã nhận hơn 200.000 USD tiền quyên góp. Lượng khách tham quan trong tháng 3 tăng gần gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 90.000 lượt.

Ban đầu, nhân viên sở thú không nghĩ Punch sẽ tạo nên hiệu ứng lớn như vậy. "Hiện có một khỉ con trong khu nuôi nhốt đang ôm thú bông. Tên của nó là Punch và là con đực. Mong mọi người dõi theo quá trình trưởng thành của Punch", sở thú viết trên mạng xã hội X hôm 5/2.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều lời động viên từ khắp thế giới. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện nuôi nhốt tại "Núi Khỉ" - khu vực được xây dựng bằng đá nhân tạo và thiếu bóng râm.

Sự nổi tiếng của Punch đã làm thay đổi vận mệnh của vườn thú thành phố Ichikawa, nơi trước đây phải đối mặt với thâm hụt ngân sách và khó khăn trong việc thu hút khách tham quan. Ảnh: New York Times.

Một số người hâm mộ phản ứng sau khi xuất hiện video cho thấy Punch bị những con khỉ lớn kéo lê và đánh. Các tổ chức bảo vệ động vật, trong đó có PETA, kêu gọi chuyển chú khỉ tới khu bảo tồn chuyên biệt.

Vườn thú nhiều lần lên tiếng bảo vệ quá trình giúp Punch hòa nhập trở lại với đàn, cho rằng đây là hành vi tự nhiên trong xã hội loài linh trưởng. Takashi Yasunaga, người phụ trách vườn thú, cho biết mục tiêu lớn nhất là hỗ trợ Punch và "mang lại cho nó cuộc sống tốt nhất có thể".

Shumpei Miyakoshi là một trong những nhân viên chăm sóc chính của Punch. Anh hiện vẫn cho chú khỉ uống sữa và thường bị Punch bám lấy cánh tay trong giờ ăn.

"Nó đã thay đổi rất nhiều. Tôi hy vọng một ngày nào đó Punch sẽ quên tôi và sống như một con khỉ bình thường trong đàn", anh nói.

Takashi Yasunaga tại văn phòng làm việc. Ảnh: New York Times.

