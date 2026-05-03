Cảnh báo khỉ hoang cắn khách gần Mũi Điện, Phú Yên

  • Chủ nhật, 3/5/2026 05:31 (GMT+7)
Xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) đã cắm biển cảnh báo khỉ hoang nguy hiểm dọc tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà đến danh thắng Mũi Điện sau trường hợp 5 du khách bị khỉ tấn công.

Ngày 2/5, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cho biết khỉ hoang dã xuất hiện chủ yếu trên đường đến Mũi Điện, đoạn gần rừng phòng hộ, cách danh thắng khoảng 3 km.

Sau khi 5 du khách bị khỉ hoang tấn công trên đường đi tham quan vào ngày 28 và 29/4, xã đã cử cán bộ đến kiểm tra, cắm biển cảnh báo trên tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà vào ngày 30/4, đặc biệt là đoạn gần Bãi Tiên (nơi tập trung nhiều khỉ hoang dã).

Theo ông Tuấn, xã sẽ phát thêm loa di động cảnh báo vào khung giờ cao điểm, bởi du khách thường dừng lại chụp ảnh trên tuyến đường. Đồng thời phối hợp với kiểm lâm để theo dõi, không để khỉ tiếp cận người dân và du khách.

Biển cảnh báo trên tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà. Ảnh: Thị Xã Đông Hòa Phú Yên.

Khỉ hoang tiềm ẩn nguy cơ tấn công bất ngờ khi bị kích động. Để vừa bảo vệ bản thân, vừa giúp khỉ sống đúng tự nhiên, khi đi vào tuyến đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà, du khách tuyệt đối không lại gần, chọc ghẹo hay cho khỉ ăn. Khoảng cách an toàn tối thiểu với con vật là 2 m.

Trước đó, ngày 28 và 29/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận 5 du khách bị khỉ cắn ở gần Mũi Điện. Các trường hợp nhập viện được xử lý vết thương, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ định tiêm phòng phù hợp. Trong đó, một bé trai 9 tuổi bị đa chấn thương ở cẳng chân trái, vết thương sâu, nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại, cần theo dõi sát và tiêm huyết thanh kháng dại.

Sáng ngày 30/4, một du khách ổn định và xuất viện. Hai người khác vẫn điều trị nội trú để theo dõi.

Đại diện bệnh viện cũng đưa ra cảnh báo vết cắn của khỉ hoang không thể chủ quan, vì có thể gây tổn thương phần mềm, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh dại và nhiều bệnh truyền nhiễm.

Nếu bị khỉ cắn hoặc cào cấu, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iod và đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý, tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại kịp thời.

Du khách chờ đón bình minh tại Mũi Điện vào tháng 7/2025. Ảnh: Quang Anh.

Mũi Điện hay mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) là điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, cùng với mũi Đôi của Khánh Hòa. Cảnh quan khu vực này gây ấn tượng bởi những vách núi dựng đứng, gành đá trầm tích nhô ra vịnh biển, bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh.

Giá vé vào cổng là 20.000 đồng đối với du khách ngoại tỉnh và 10.000 đồng với khách nội tỉnh. Để đến Mũi Điện, du khách phải leo bộ 30-45 phút xuyên núi rừng.

Trúc Hồ

