Cảnh báo không trèo 'sống ảo' trên cổng Tò Vò ở Lý Sơn

Chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo du khách không leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh giữa bối cảnh lượng khách đổ về Lý Sơn tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Du khách check-in tại Cổng Tò Vò, Lý Sơn. Ảnh: @bing29496.

Ngày 30/4, UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo, đề nghị du khách không leo trèo lên vòm đá nham thạch cổng Tò Vò để chụp ảnh. Theo địa phương, hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách mà còn có thể làm hư hại di tích quốc gia độc đáo của đảo.

Cổng Tò Vò từ lâu là một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất ở Lý Sơn. Vòm đá bazan đen nổi bật bên nền nước biển xanh, kết hợp với hình dáng tự nhiên như một cây cầu đá, tạo nên khung cảnh đặc biệt, nhất là vào thời điểm hoàng hôn. Khi ánh sáng xuyên qua vòm đá, nơi đây thường thu hút đông du khách đến chụp ảnh.

Theo chính quyền địa phương, bề mặt đá gồ ghề khiến du khách dễ trượt ngã. Đáng lo hơn, kết cấu đá tự nhiên của cổng Tò Vò không được hình thành để chịu áp lực trực tiếp từ việc leo trèo, đứng hoặc tạo dáng trên đỉnh vòm.

Cách hoạt động leo trèo, giẫm đạp lên vòm đá nham thạch Cổng Tò Vò để chụp ảnh được cảnh báo là có thể làm hư hai di tích quốc gia. Ảnh: @dotrantuanlinh.

Ngày 1/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết việc cảnh báo du khách không leo trèo lên Cổng Tò Vò đã được địa phương thực hiện từ năm 2017 bằng hình thức đặt biển tại khu vực này. Trong bối cảnh lượng khách đến đảo ngày càng tăng, chính quyền tiếp tục nhắc lại khuyến cáo để bảo vệ cảnh quan và di sản.

Đặc biệt, năm 2025, Cổng Tò Vò được xếp hạng di tích quốc gia. Theo ông Huy, việc bảo vệ danh thắng này vì thế cần được siết chặt hơn, nhất là vào các đợt cao điểm du lịch.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Lý Sơn tiếp tục là điểm đến hút khách. Toàn bộ 119 cơ sở lưu trú trên đảo đã kín phòng từ sớm. Lượng khách được dự báo tăng cao, có ngày cao điểm vượt 3.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường và các dấu tích địa chất trên hòn đảo núi lửa.

“Du khách ghé đảo Lý Sơn du lịch phải tuân thủ các bảng hướng dẫn, cảnh báo. Không được leo trèo lên Cổng Tò Vò chụp ảnh, vừa nguy hiểm vừa có thể làm hư hỏng di sản. Địa phương mong du khách chung tay bảo vệ danh thắng”, ông Huy nói.

Cổng Tò Vò từ lâu được xem là hình ảnh biểu tượng của du lịch Lý Sơn và là điểm check-in quen thuộc của du khách khi ra đảo. Vòm đá tự nhiên này cao khoảng 2-3 m, dài khoảng 9 m, là phần tiếp nối của dải đá bazan ven bờ kéo dài hàng chục mét. Theo các tư liệu địa chất, Cổng Tò Vò hình thành từ dung nham núi lửa phun trào cách đây hàng triệu năm. Khi gặp nước biển lạnh, dung nham đông cứng nhanh, tạo thành lớp đá bazan đặc với nhiều khe nứt tự nhiên. Qua hàng nghìn năm, sóng biển, gió và thủy triều liên tục bào mòn các phần đá yếu, khoét rỗng phần giữa, trong khi phần đá cứng hơn còn lại, tạo nên dáng vòm đặc trưng hiện nay. Năm 2025, khu vực Cổng Tò Vò được xếp hạng di tích quốc gia, với tổng diện tích bảo vệ khoảng 26.000 m². Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch kéo dài 3 ngày (25-27/4), đặc khu Lý Sơn ghi nhận khoảng 7.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.