Hết trăn trở giá vé tàu khi tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn chạy lại

Sau hơn 2 năm tạm dừng, tàu cao tốc Phú Quốc Express hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi), giảm giá vé trước thềm cao điểm du lịch 30/4-1/5 để thu hút du khách.

Tàu cao tốc 2 thân Phú Quốc Express 5 vận hành tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Ảnh: Phú Quốc Express.

Chiều ngày 26/3, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cho biết đã được phép hoạt động trở lại tuyến tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) sau hơn 2 năm tạm dừng. Dự kiến tàu chạy lại từ ngày 10/4.

Trước tình hình xăng, dầu biến động, giá vé tàu giảm tối thiểu 20% so với trước đây và cam kết giữ nguyên mức giá trong 10 năm nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách.

Đơn vị đưa vào khai thác 2 tàu cao tốc gồm Phú Quốc Express 5, đáp ứng nhu cầu phục vụ lên đến gần 300 hành khách/chuyến và Phú Quốc Express 27.

Mùa cao điểm tần suất khai thác 10 chuyến/ngày (5 chuyến đi và 5 chuyến về), mùa thấp điểm duy trì 4 chuyến/ngày (2 chuyến đi và 2 chuyến về). Hoạt động vận hành được đảm bảo ổn định mỗi ngày, trừ trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

Giá vé áp dụng chung là 160.000 đồng cho người lớn, 128.000 đồng cho trẻ em (6-11 tuổi) và người già từ 60 tuổi và 100.000 đồng cho người khuyết tật. Vé VIP có giá 216.000 đồng/vé. Hướng dẫn viên du lịch có thẻ và đăng ký tàu mua với giá 80.000 đồng/vé. Tất cả chưa bao gồm phí dịch vụ cảng, nhà ga.

Riêng người dân sinh sống và làm việc tại đặc khu có giá vé ưu đãi hơn, dao động 100.000-144.000 đồng/vé. Đơn vị cũng tăng thêm 2 vé miễn phí mỗi năm, dành chỗ ưu tiên cho các trường hợp cần di chuyển khẩn cấp, phục vụ điều trị y tế trên đất liền.

Khung cảnh tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Blog Của Rọt.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý cảng rà soát toàn bộ các loại giá dịch vụ đang áp dụng tại cảng, kịp thời điều chỉnh những bất cập, xây dựng mức giá hợp lý, đúng quy định. Các đơn vị vận tải tự bán vé phải bảo đảm thuận tiện cho người dân, tránh tình trạng đầu cơ, đẩy giá, nhất là trong dịp cao điểm.

Trước đó, tháng 7/2023, Phú Quốc Express từng khai trương tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, nhưng sau đó phải tạm dừng từ tháng 11/2023 đến nay. Nguyên nhân đến từ việc đơn vị không thể tự do bán vé theo quy định của pháp luật, mà phải theo quy định của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ngãi. Các tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn bắt buộc sử dụng duy nhất phần mềm bán vé của cảng.

Trước đó, đối với khách du lịch, tuyến tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng giá vé từ 207.000 đồng/vé lên 237.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, từ ngày 18/3, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông, chủ đôi tàu khách Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông, đã giảm 10.000 đồng. Hiện vé có giá 227.000 đồng/vé đối với tàu Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình, An Vĩnh Express, Super Biển Đông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh, Quảng Ngãi có 2 tuyến vận tải thủy nội địa phục vụ du lịch là Sa Kỳ - Lý Sơn và đảo Lớn - đảo Bé. Trong đó, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn sở hữu 4 tàu cao tốc vận tải hành khách, năng lực 3.000 lượt khách/ngày.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.



