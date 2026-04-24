Đảo An Bình ở Lý Sơn lột xác ngoạn mục trong diện mạo mới

Với những tín đồ đam mê xê dịch, Lý Sơn là điểm đến không thể bỏ lỡ. Những khung cảnh biển miền Trung Việt Nam trong xanh như tranh vẽ, nụ cười chất phác mộc mạc của người dân đảo, hay hương tỏi thơm nồng có mặt trong món ăn đậm đà vị biển… Tất cả tạo nên hành trình đáng nhớ cho du khách.

Đặc biệt trong mùa hè năm nay, đảo bé An Bình đang trở thành “hiện tượng” check-in của khách du lịch nhờ màn lột xác thay đổi diện mạo cực kỳ ấn tượng. Những ngôi nhà dầm mưa dãi nắng, ngóc ngách loang lổ rong rêu - nay được khoác lên lớp áo mới rực rỡ hơn, cùng với loạt điểm nhấn bích hoạ mang đậm dấu ấn của làng biển.

Đây chính là kết quả của dự án cải tạo ngoại thất quy mô lớn toàn đảo An Bình do nhãn hàng sơn Dulux (thuộc công ty AkzoNobel) phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn thực hiện.

Đại diện nhãn hàng sơn Dulux, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cắt băng khánh thành bàn giao dự án.

Dự án bao gồm việc khoác lớp sơn ngoại thất mới cho gần 90 hộ dân, trường học và Lăng Ông. Bên cạnh đó, dự án cũng phục hồi các không gian cộng đồng, tác phẩm bích họa đã xuống cấp và thực hiện hơn 20 bức bích họa mới nhằm tạo diện mạo đổi khác, tươi sáng hơn cho cung đường chính tại đảo bé An Bình.

Toàn bộ dự án được thực hiện từ hơn 10.000 lít sơn Dulux với tông màu chủ đạo là bộ ba sắc xanh trong “Màu Dulux của năm 2026” - Xanh thanh âm. Không chỉ làm đẹp, sơn ngoại thất Dulux còn bảo vệ những căn nhà của người dân An Bình chống chọi trước thời tiết khắc nghiệt của biển đảo.

Nhờ những căn nhà sơn màu xanh, đảo An Bình trở thành xu hướng check-in được giới trẻ yêu thích. Dự án trở thành một trong những cú hích giúp phát triển du lịch địa phương.

Bạn Thanh An, khách du lịch đến đảo bé An Bình, chia sẻ: “Quay lại đảo bé sau gần 4 năm, mình thật sự bất ngờ với diện mạo mới: Một An Bình tươi sáng và rực rỡ hơn cùng nhiều tiềm năng về du lịch”.

Nếu có kế hoạch du lịch mùa hè năm nay, du khách có thể đến với đảo bé An Bình để hòa mình vào không khí làng biển và sở hữu những tấm ảnh check-in siêu đáng yêu.