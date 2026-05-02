Hai điểm đến đón lượng khách 'đông chưa từng thấy' dịp 30/4

Huế và Cát Bà ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm du lịch văn hóa và biển đảo.

Cảnh đông đúc tại Đại nội Huế trong thời gian tổ chức chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, Huế ghi nhận lượng khách tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại nội và hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Sở Du lịch TP. Huế cho biết doanh thu bán vé vào cửa đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng ngày 1/5, doanh thu đạt hơn 4,2 tỷ đồng , vượt kỷ lục thiết lập một ngày trước đó (hơn 3,7 tỷ đồng ). Đây là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong một ngày tại điểm di tích này.

Cùng với đó, xu hướng mua vé trực tuyến gia tăng rõ rệt. Trong ngày 1/5, lượng vé online đạt hơn 1.000 vé, góp phần giảm tải áp lực tại quầy bán trực tiếp và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, lý giải sức hút của địa phương đến từ các hoạt động quảng bá điểm đến, sản phẩm trải nghiệm theo xu hướng và sự gia tăng của nhóm khách tự túc cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu. Sau thành công của chương trình "Hoàng cung huyền ảo", Huế tiếp tục tổ chức "Dạ yến Hoàng cung" trong Đại nội.

Phà ra đảo Cát Bà chật cứng du khách và phương tiện trong ngày 30/4. Ảnh: Cat Ba Transport.

Trong khi đó, Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cũng ghi nhận lượng khách "đông chưa từng thấy". Hòn đảo đón khoảng 70.350 lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo trong mùa cao điểm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cát Hải cho biết toàn bộ hệ thống vận chuyển ra đảo Cát Bà, gồm phà và cáp treo, đều hoạt động hết công suất và quá tải. Các bãi tắm như bãi tắm Cát Cò luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Dữ liệu từ các đầu mối vận chuyển như bến phà, tàu cao tốc, cáp treo và các hãng vận tải cho thấy tổng lượng khách đến Cát Bà trong ngày đều tăng mạnh so với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó. Công suất phòng lưu trú trên đảo gần như kín chỗ ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ.

Bãi tắm trên đảo Cát Bà đón lượng khách "khủng" dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: UBND đặc khu Cát Hải.

Để giảm ùn tắc, từ ngày 25/4-3/5 và các ngày cuối tuần từ 9/5 đến hết 30/9, phà Đồng Bài tạm dừng tiếp nhận ôtô con và xe tải theo chiều ra đảo trong khung giờ 9-13h. Nhiều du khách lựa chọn di chuyển bằng cáp treo sang bến Phù Long, sau đó trung chuyển bằng xe buýt vào trung tâm đảo.

Một trong những yếu tố giúp Cát Bà hút khách là sự trở lại của chợ đêm sáng tạo khai trương từ ngày 25/4 với quy mô mở rộng. Khu vực này bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm như biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, DJ, múa lửa, pháo hoa, tạo không khí lễ hội sôi động về đêm.

Bên cạnh đó, các tour tham quan vịnh Lan Hạ bằng kayak, trải nghiệm làng chài Việt Hải hay trekking tại Vườn quốc gia Cát Bà tiếp tục thu hút đông đảo du khách, nhất là khách quốc tế và nhóm khách trẻ ưa khám phá thiên nhiên.

