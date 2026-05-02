Tin mới vụ khách Thái tố bị 'hét giá' cây kem 100.000 đồng ở Nha Trang

  • Thứ bảy, 2/5/2026 15:48 (GMT+7)
Sau phản ánh của du khách Thái Lan về việc bị "chặt chém" khi mua kem dịp lễ, lực lượng chức năng địa phương đã tạm giữ xe kem của người bán hàng rong để xử lý theo quy định.

Công an phường Nha Trang kiểm tra giấy tờ của người bán kem. Ảnh: Phường Nha Trang.

Chiều ngày 2/5, sau khi lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang phối hợp cùng phường Nha Trang rà soát, phía phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (Khánh Hòa) thông tin tổ kiểm tra liên ngành của phường đã xử lý người bán bị tố "chặt chém" du khách Thái Lan 100.000 đồng/cây kem tại bãi biển Nha Trang.

Qua xác minh, người bán kem là ông P.T.D. (55 tuổi, thường trú Gia Lai), thường buôn bán ở công viên bờ biển, đối diện đường Tuệ Tĩnh.

Tuy nhiên, khu vực công viên bờ biển Nha Trang cấm hàng rong nên việc ông D. đến buôn bán là vi phạm quy định. Trước mắt, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe bán kem và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết với tiêu đề "Cảnh báo!! Ngày đầu tiên đi du lịch mà đã gặp chuyện tệ" của du khách Miki Mil (đến từ Bangkok, Thái Lan) đăng tải vào sáng cùng ngày.

Du khách này kể rằng đã gọi một xe bán kem dạo lại mua khi dạo biển. Khi cô hỏi giá cả, người bán không trả lời, mà nhanh tay làm kem. Sau đó, người bán báo giá 100.000 đồng khiến nữ du khách rất sốc, vì xem những video review khác mức giá không cao đến vậy.

Nha Trang anh 1

Hình ảnh nữ du khách Thái Lan mua kem tại Nha Trang sáng ngày 2/5. Ảnh: Miki Mil.

Nhận thấy giá đắt đỏ, nữ du khách định không lấy kem, nhưng người bán bắt đầu đập thùng kem, giơ tờ 50.000 đồng để báo giá lại. Cuối cùng, vì kem tan gần hết, cô đành trả 50.000 đồng (khoảng 60 baht).

"Đi du lịch chưa đến một tiếng đã bị lừa, mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh. Quan trọng là kem dở, không ngon", cô viết.

Hình ảnh này khiến người địa phương đồng loạt bày tỏ bức xúc dưới bình luận, mong chính quyền địa phương xử lý nghiêm vì gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang trong mắt du khách.

Trúc Hồ

Nha Trang Nha Trang du lịch Nha Trang chặt chém phường Bắc Nha Trang bán kem dạo du khách Thái Lan dịp lễ 30/4-1/5 du khách nước ngoài Khánh Hòa người bán kem

