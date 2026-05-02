Bali 'lung lay'

Trận động đất mạnh tại Nhật Bản đang khiến Indonesia, đặc biệt là "thiên đường du lịch" Bali, gia tăng lo ngại về nguy cơ "siêu động đất" có thể đạt độ lớn 9,0.

Du khách đi dạo trên bãi biển tại Badung, Bali, tháng 9/2021.

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 20/4 đã làm dấy lên quan ngại tại Indonesia, trong đó có đảo du lịch Bali - khu vực nằm trên cùng "vành đai lửa" Thái Bình Dương. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), xác suất xảy ra "siêu động đất" được ước tính khoảng 1%, cao hơn mức 0,1% thông thường.

Đáng chú ý, trước đó chỉ vài ngày, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng đã đưa ra cảnh báo mới về nguy cơ xảy ra một trận động đất "megathrust" với cường độ lên tới 9,0 độ richter tại Bali, theo SCMP.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), "megathrust" xảy ra khi một mảng kiến tạo bị kẹt dọc đứt gãy trượt xuống dưới mảng khác, tạo ra những trận động đất cực lớn. Ngoài ra, các trận động đất nhỏ hơn cũng thường xuyên xảy ra trong lớp vỏ phía trên hoặc dưới các mảng kiến tạo.

Theo The Bali Sun, Bali cùng với các đảo Sumba và Flores được dự báo là những khu vực có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu xảy ra động đất megathrust dọc đứt gãy Sumba. Tuy nhiên, BMKG nhấn mạnh các cảnh báo này chỉ mang tính đánh giá rủi ro, không phải dự báo thời điểm xảy ra động đất.

Theo các nhà nghiên cứu, một trận siêu động đất tại Indonesia "chỉ còn là vấn đề thời gian", tuy nhiên hiện chưa có công nghệ nào có thể dự đoán chính xác thời điểm xảy ra. Do đó, BMKG thường xuyên phát cảnh báo để người dân và du khách chủ động ứng phó.

Du khách dạo bước trên bãi biển ở Nusa Dua, Bali, Indonesia, năm 2022.

Bản đồ nguồn động đất và nguy cơ địa chấn năm 2024 của Indonesia xác định 14 điểm nóng megathrust quanh quần đảo, tăng so với 13 điểm vào năm 2017. Trong đó, hai khu vực được đánh giá "quá hạn" về nguy cơ là eo biển Sunda gần Bali (lần gần nhất xảy ra năm 1757) và khu vực Mentawai-Siberut (lần gần nhất năm 1797).

Theo The Bali Sun, riêng trong năm 2025, Bali ghi nhận 547 trận động đất. Indonesia hiện được xem là quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, đứng đầu trong các thống kê toàn cầu, trong khi Nhật Bản xếp thứ 3.

Các chuyên gia cho biết phần lớn các trận động đất nhỏ không gây thiệt hại đáng kể và thường xảy ra ngoài khơi. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo và kế hoạch ứng phó tại từng khu vực vẫn được duy trì, bao gồm hướng dẫn sơ tán tại các cơ sở lưu trú và khu du lịch.

BMKG cũng khuyến nghị người dân và du khách tại Bali cần nắm rõ các tuyến thoát hiểm, quy trình ứng phó thiên tai tại nơi lưu trú, nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố địa chấn hoặc sóng thần. Mỗi cơ sở lưu trú tại đây đều có quy trình sơ tán và kế hoạch ứng phó khẩn cấp riêng.

Riêng du khách quốc tế được khuyến cáo nên mua bảo hiểm du lịch toàn diện, hiểu rõ phạm vi được và không được chi trả trong trường hợp khẩn cấp, cũng như cách thức tiếp cận hỗ trợ khi cần thiết.

Tình nguyện viên dọn dẹp trại chó tại Bali sau khi nơi này bị lũ nhấn chìm vì mưa lớn, tháng 9/2025.