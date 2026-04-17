Bali ngập rác

Người dân Bali phải đốt rác trong vườn nhà khi các điểm tập kết quá tải, nhưng giải pháp tạm thời này chẳng những không gỡ được nút thắt rác thải, mà còn làm tăng nguy cơ ô nhiễm.

Một người đàn ông mang giỏ đi giữa những đống rác, phần lớn là rác thải nhựa và rác sinh hoạt, trên một bãi biển ở làng chài thuộc tỉnh Banten, Indonesia.

Người dân trên đảo Bali (Indonesia) đang phải đốt rác trong vườn nhà sau khi bãi rác Suwung ngừng tiếp nhận chất thải hữu cơ từ ngày 1/4. Đây là hệ quả trực tiếp của việc bãi rác lớn này sắp chạm ngưỡng công suất tối đa, trong khi hòn đảo chưa có phương án thay thế để xử lý lượng rác phát sinh mỗi ngày, theo Bloomberg.

Suwung nằm cách sân bay quốc tế Denpasar khoảng 10 km về phía đông bắc. Trước đây, bãi rác này xử lý khoảng 1.000 tấn rác mỗi ngày. Khi thông báo dừng nhận rác hữu cơ, chính quyền cho biết mục tiêu là chuyển loại rác này đến các nơi có thể ủ phân hoặc xử lý phù hợp hơn. Nhưng trên thực tế, do thiếu hạ tầng thay thế, phần áp lực lớn nhất lại dồn về khu dân cư.

Rác hữu cơ là bài toán đặc biệt nan giải với Bali. Loại rác này gồm rác sinh hoạt, nông sản hư hỏng và thức ăn thừa từ hộ dân, khách sạn, câu lạc bộ bãi biển, chiếm khoảng 2/3 tổng lượng rác thải trên đảo. Không chỉ chiếm tỷ lệ lớn, rác hữu cơ khi chôn lấp còn tạo ra khí metan, một loại khí nhà kính góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu.

Khi Suwung không còn tiếp nhận loại rác này, nhiều hộ dân gần như không còn cách nào khác ngoài việc tự đốt rác. Một phần rác khác bị đổ xuống sông hoặc ven đường.

Ravinjay Kuckreja, cư dân sống lâu năm ở thủ phủ Denpasar, cho biết cứ 3 đến 4 ngôi nhà trên phố sẽ có một nhà tự đốt rác. Theo ông, các điểm thu gom rác trong khu dân cư cũng đang quá tải.

Rác thải nhựa và rác sinh hoạt, dọc theo bờ biển Jakarta, Indonesia, tháng 6/2023.

Tại các khu dịch trên đảo, tình trạng "ngập ngụa" rác ít hơn, bởi một số doanh nghiệp có hệ thống xử lý rác riêng. Tuy vậy, diễn biến tại Suwung tiếp tục cho thấy cuộc khủng hoảng rác thải ở Bali đang ngày một nặng nề. Trong nhiều năm qua, hòn đảo này phải vật lộn với năng lực thu gom, xử lý rác còn yếu, đặc biệt là rác nhựa.

Hệ quả là rác nhựa xuất hiện dày đặc ở sông ngòi và vùng biển ven bờ. Đến mùa gió mùa, lượng rác này bị cuốn dạt lên các bãi biển, làm xấu đi hình ảnh của Bali, nơi được xem là biểu tượng du lịch của Indonesia.

Trước sức ép đó, Quỹ đầu tư quốc gia Danantara của Indonesia công bố kế hoạch xây dựng các cơ sở đốt rác phát điện tại Denpasar và hàng chục thành phố khác trên cả nước. Riêng tại Bali, Danantara hợp tác với Công ty Bảo vệ Môi trường Chiết Giang Weiming của Trung Quốc để phát triển một nhà máy dự kiến vận hành vào cuối năm 2027.

Thống đốc Bali I Wayan Koster gọi dự án này là “ngọn hải đăng của hy vọng”. Dù vậy, ông thừa nhận từ nay đến khi các nhà máy đi vào hoạt động, Bali vẫn sẽ tiếp tục bị rác thải bủa vây. Theo ông, đây là một nghịch lý lớn với một điểm đến du lịch toàn cầu, nơi từ lâu được xem là bộ mặt của Indonesia trong mắt du khách quốc tế.

Trong lúc chờ giải pháp dài hạn, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ gia đình phân loại rác tại nguồn và tự ủ phân hữu cơ để giảm áp lực cho hệ thống. Song, ngay cả lãnh đạo Bali cũng thừa nhận việc triển khai trên thực tế không dễ.

Theo Cơ quan Thống kê Bali, năm 2025, hòn đảo này đón 6,95 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,72% so với năm 2024.