Bali còn lại gì sau vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại?

Hàng loạt vụ án nghiêm trọng, có yếu tố người nước ngoài, khiến hình ảnh "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali bị lung lay. Chuyên gia cho rằng mức độ ngày càng phức tạp và bạo lực hơn.

Du khách Igor Komarov check-in cùng bạn gái tại Bali trước khi bị sát hại. Ảnh: Yeva Mishalova/Instagram.

Ngày 23/3, du khách Hà Lan 49 tuổi bị hai người đi xe máy đâm tử vong trước mặt bạn gái khi đang dắt chó đi dạo gần nơi lưu trú ở Bali. Nghi phạm được cho là người Brazil và đã rời khỏi Indonesia.

Động cơ vụ tấn công chưa được xác định. Tuy nhiên, việc hung thủ không lấy tài sản khiến cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người có chủ đích, tội danh có thể bị tử hình theo luật Indonesia.

Cuối tháng 2, người dân phát hiện các phần thi thể của Igor Komarov, 28 tuổi, con trai một ông trùm người Ukraine, trên bãi biển Ketewel, Bali. Đoạn video lan truyền cho thấy nạn nhân bị đánh đập và cầu cứu gia đình, trong khi nhóm tấn công yêu cầu khoản tiền chuộc 10 triệu USD .

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN BALI GIAI ĐOẠN 2018-2025 Nguồn: Cơ quan Thống kê Indonesia - BPS Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 6.07 6.28 1.07 0 2.16 5.27 6.33 6.95

Cam kết đảm bảo an toàn

Chuỗi vụ việc nghiêm trọng này đang làm lung lay hình ảnh Bali như một điểm đến nhiệt đới yên bình. Theo nhận định của SCMP, một số vụ có liên quan đến nghi phạm nước ngoài và mang dấu hiệu của tội phạm có tổ chức hoặc được lên kế hoạch từ trước, làm dấy lên lo ngại hòn đảo du lịch của Indonesia đang trở thành nơi các băng nhóm quốc tế giải quyết mâu thuẫn.

Các chuyên gia cho rằng những vụ án này không phản ánh xu hướng gia tăng về số lượng tội phạm tại Bali, mà chủ yếu cho thấy tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Tội phạm tại Bali dường như gia tăng về tính chất, nhưng không tăng về số lượng. Người Indonesia vẫn chiếm phần lớn trong các vụ phạm tội", Gede Made Suardana, giáo sư luật và tội phạm học tại Đại học Udayana, nhận định.

Du khách ngắm hoàng hôn tại bãi biển Canggu ở Bali, Indonesia, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, với công chúng, các vụ án gần đây có thể tạo cảm giác Bali trở nên nguy hiểm hơn, khi nhiều vụ được thực hiện bài bản, thậm chí mang dáng dấp các vụ ám sát thuê.

"Tôi kêu gọi người dân báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi phạm pháp hoặc đáng ngờ liên quan đến người nước ngoài. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho hòn đảo", Giám đốc điều tra tội phạm Bali I Gede Adhi Mulyawarman khẳng định.

Theo Ian Wilson, giảng viên về chính trị và an ninh tại Đại học Murdoch (Australia), một số đối tượng có thể tìm đến Bali để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, một phần do nhận thức rằng hệ thống pháp luật Indonesia "nhẹ tay" hơn so với các quốc gia như Australia.

"Bali từng được xem là nơi có thể làm bất cứ điều gì và có thể 'giải quyết' vấn đề bằng tiền. Nhưng điều này không đúng, như các vụ bắt giữ gần đây cho thấy", ông nói.

Du khách đến sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai tại Badung, Bali, Indonesia, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Thực tế, các vụ án liên quan đến người nước ngoài tại Bali không mới. Tháng 6 năm ngoái, công dân Australia Zivan Radmanovic bị bắn chết tại một biệt thự thuê ở Badung khi đang tổ chức sinh nhật.

Trước đó, 3 công dân Australia bị tuyên án từ 12-16 năm tù vì liên quan đến vụ án, được cho là đã bay từ Australia sang Bali để thực hiện hành vi phạm tội.

Trấn an du khách

Số vụ việc liên quan đến người nước ngoài tại Bali có xu hướng gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, có 309 người nước ngoài liên quan đến các vụ phạm tội, vượt mức 226 của cả năm trước đó.

Dù vậy, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Indonesia vẫn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, với tỷ lệ giết người chỉ 0,3 trên 100.000 dân vào năm 2022. Báo cáo của Cơ quan Thống kê Indonesia cũng cho thấy Bali vẫn là một trong những tỉnh an toàn nhất, với tỷ lệ người trở thành nạn nhân tội phạm thấp nhất cả nước.

Du khách quốc tế tham quan đền Besakih, Bali, Indonesia. Ảnh: Travel Detik.

Năm ngoái, hòn đảo đón 6,95 triệu lượt khách, tăng gần 10% so với năm 2024. Theo khuyến cáo của chính phủ Australia trên website du lịch Smartraveller, Bali nhìn chung vẫn an toàn cho du khách, nhưng cần thận trọng với tai nạn xe máy, tội phạm vặt và các vấn đề liên quan đến đồ uống có cồn.

Luật sư hình sự Indonesia Simon Nahak cho rằng du khách không nên quá lo lắng trước các thông tin về tội phạm nghiêm trọng gần đây. Theo ông, pháp luật Indonesia có trách nhiệm bảo vệ mọi công dân nước ngoài.

Bali cũng có hệ thống luật tục và lực lượng an ninh cộng đồng, góp phần duy trì trật tự, trong khi người dân địa phương rất thân thiện với du khách.

"Không cần quá lo sợ vì an ninh tại Bali vẫn được đảm bảo", ông nhấn mạnh.