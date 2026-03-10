Du lịch Bali 'chịu đòn' sau vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại

Vụ bắt cóc, sát hại con trai ông trùm Ukraine dấy lên lo ngại về an ninh du lịch ở Bali, "hòn đảo thiên đường" nổi tiếng của Indonesia.

Du khách Ihor Komarov check-in cùng bạn gái tại Bali trước khi bị sát hại. Ảnh: Yeva Mishalova/Instagram.

Theo nền tảng phân tích rủi ro tài chính Meyka, vụ bắt cóc và nghi án sát hại Ihor Komarov đang thu hút sự chú ý trong các cuộc thảo luận về an ninh du lịch, nhất là tại Australia - thị trường gửi khách lớn nhất đến Bali.

"Nếu một vụ việc nghiêm trọng xảy ra, nhận thức rủi ro của du khách có thể tăng lên, ngay cả khi điều kiện chung vẫn ổn định", nền tảng này nhận định trên News.com.au.

Theo Meyka, các hãng hàng không, đại lý du lịch và công ty bảo hiểm thường theo dõi sát phản ứng của thị trường sau những sự kiện gây chú ý. Sau các tin tức nổi bật, một số trường hợp hủy chuyến hoặc yêu cầu tư vấn bảo hiểm có thể xuất hiện.

TỔNG LƯỢNG DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN DUBAI TỪ 2018-2025 Nguồn: Cơ quan Thống kê Indonesia - BPS Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 6.07 6.28 1.07 0 2.16 5.27 6.33 6.95

"Người tốt sẽ đến, nhưng kẻ xấu cũng vậy"

Sự việc chấn động cũng làm dấy lên lo ngại về hoạt động của các mạng lưới tội phạm nước ngoài tại Bali, tương tự vụ công dân Australia Zivan Radmanovic bị bắn chết tại một biệt thự sang trọng năm ngoái trong một vụ tống tiền thất bại.

Theo cảnh sát Bali, năm ngoái trên đảo cũng xảy ra 2 vụ bắt cóc con tin khác, gồm một người đàn ông châu Á và một người Nga. Cả hai sau đó được thả sau khi chuyển tiền điện tử cho kẻ bắt cóc. Cảnh sát cho biết các nghi phạm trong cả hai vụ đều đến từ cùng quốc gia với nạn nhân.

Phát ngôn viên cảnh sát Bali giải thích các băng nhóm nước ngoài không hẳn đặt căn cứ tại Bali, mà chỉ cử người đến đảo để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nhằm vào đồng hương của họ. Các nhóm này lợi dụng quy trình nhập cảnh tương đối dễ dàng, sau đó hòa lẫn vào dòng khách du lịch đông đảo.

Du khách đến sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai tại Badung, Bali, Indonesia, năm 2022. Ảnh: Reuters.

"Sau Covid-19, để phục hồi du lịch Bali, chính phủ đã mở cửa rất rộng. Khi mở cửa, người tốt sẽ đến, nhưng kẻ xấu cũng vậy", ông nói trên tờ Antara News.

Ông cũng so sánh rằng nếu muốn đến châu Âu, du khách thường phải trải qua nhiều bước kiểm tra như chứng minh tài chính, trong khi đó việc nhập cảnh Bali dễ dàng hơn nhiều.

Năm 2023, Thống đốc Bali Wayan Koster từng đề xuất chính phủ Indonesia hủy chính sách visa khi đến (visa-on-arrival) đối với du khách Nga và Ukraine vì cho rằng họ gây ra nhiều vấn đề.

Đây là loại visa được cấp tại cửa khẩu hoặc sân bay của quốc gia đến sau khi du khách hạ cánh hoặc nhập cảnh. Visa-on-arrival mang lại sự thuận tiện bởi không cần thực hiện các thủ tục xin visa rườm rà trước chuyến đi.

Tuy nhiên đề xuất này không được chấp thuận. Sau đó, cảnh sát đã triệt phá một đường dây ma túy Ukraine - Nga tại Bali. Mới đây, hai công dân Nga cũng bị bắt vì bị cáo buộc vận hành một phòng thí nghiệm ma túy trên đảo.

Cảnh sát Bali cho biết đang làm việc với các lãnh sự quán nước ngoài tại Bali, đề nghị họ chủ động cảnh báo nếu những cá nhân có tiền án hoặc nguy cơ gây rối chuẩn bị đến đảo.

Du khách ngắm hoàng hôn tại bãi biển Canggu ở Bali, Indonesia, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Trấn an

Trước đó, Bộ Du lịch Indonesia cũng đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường giám sát sự hiện diện và hoạt động của du khách nước ngoài tại Bali.

"Chúng tôi cùng chính quyền tỉnh Bali và lực lượng đặc nhiệm sẽ có biện pháp cứng rắn đối với du khách vi phạm quy định nhằm đảm bảo an toàn và sự phát triển bền vững của ngành du lịch tại Bali", đại diện Bộ cho biết.

Cơ quan này đã phổ biến các quy định "Do's and Don'ts" (Nên và Không nên) dành cho du khách, thành lập đơn vị cảnh sát hành chính du lịch chuyên trách, tăng cường vai trò của Đội giám sát người nước ngoài (PORA) trong việc theo dõi hoạt động của người nước ngoài tại Bali.

Ngoài ra, cơ quan này đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển cơ sở lưu trú du lịch, gồm khách sạn và biệt thự, cũng như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hoạt động của các cơ sở giải trí tại khu vực Sarbagita (gồm Denpasar, Badung, Gianyar và Tabanan).

Du khách đi dạo trên bãi biển Bali, Indonesia, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Du lịch Indonesia Ni Luh Puspa đã kiểm tra tình hình an toàn và an ninh tại một số điểm du lịch lớn ở Bali trước cao điểm du lịch. Theo bà, đợt kiểm tra nhằm bảo đảm các điểm đến sẵn sàng đón lượng khách tăng cao, duy trì an toàn và sự thoải mái cho du khách.

"Bên cạnh việc theo dõi tình hình hiện tại, chúng tôi cũng bảo đảm các điểm du lịch sẵn sàng trước kỳ nghỉ Eid al-Fitr (lễ nhịn ăn), nhất về mặt an toàn và an ninh cho du khách. Trong giai đoạn này, chúng tôi dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh", bà Puspa nói.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) chi nhánh Bali, "đảo thiên đường" đón gần 7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 9,72% so với năm 2024. Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi bất chấp những bất định của kinh tế toàn cầu.

Australia tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của Bali với 1,63 triệu lượt khách, tiếp theo là Ấn Độ (569.260 lượt) và Trung Quốc (537.380 lượt).