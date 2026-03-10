Hiểm họa đăng ảnh du lịch từ vụ con trai ông trùm Ukraine bị sát hại

Sau vụ con trai ông trùm Ukraine bị bắt cóc và sát hại tại Bali, nhiều chuyên gia cảnh báo việc đăng ảnh du lịch lên mạng xã hội có thể vô tình để lộ vị trí cho tội phạm.

Du khách Ihor Komarov check-in cùng bạn gái tại Bali trước khi bị sát hại. Ảnh: Yeva Mishalova/Instagram.

Cảnh sát Indonesia xác định các phần thi thể, gồm đầu và nhiều bộ phận khác, được phát hiện tại cửa sông ở Bali là của Ihor Komarov, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine.

Người này bị một nhóm tội phạm phục kích và bắt cóc ngày 15/2 trong một chiến dịch mang tính "quân sự" tại Jimbaran. Đây là khu vực ven biển nổi tiếng ở Bali, nơi có nhiều du khách Nga và Ukraine sinh sống hoặc nghỉ dưỡng.

Theo một số nguồn tin quốc tế, Komarov là con trai của Sergey Komarov, biệt danh "Komar", người được truyền thông Ukraine mô tả là nhân vật có ảnh hưởng trong các mạng lưới kinh doanh ngầm và tội phạm tại khu vực Donetsk và Dnipro.

Theo News.com.au, Komarov đến Bali du lịch cùng bạn gái Mishalova, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 200.000 người theo dõi trên tài khoản Instagram.

Một số suy đoán cho rằng bức ảnh Mishalova đăng vào ngày Valentine, một ngày trước khi Komarov bị bắt cóc, có thể đã vô tình tiết lộ vị trí của nạn nhân. Bức ảnh chụp hai người kèm dòng chữ: "14 February, love you everyday". Đến nay, Mishalova vẫn chưa xóa bài đăng này và tiếp tục chia sẻ nội dung từ Bali.

Bạn gái Mishalova liên tục đăng ảnh du lịch Bali cùng Ihor Komarov. Ảnh: Yeva Mishalova/Instagram.

Trong các bài phân tích sau vụ án, nhiều chuyên gia cho rằng trường hợp này minh họa rủi ro khi đăng ảnh du lịch theo thời gian thực trên mạng xã hội. Khi ảnh gắn địa điểm hoặc thời gian đăng bài trùng với hành trình, tội phạm có thể xác định chính xác vị trí của du khách.

Với những người có hồ sơ công khai trên mạng xã hội, nhất là người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng hoặc giới siêu giàu, thông tin này có thể bị lợi dụng để theo dõi hoặc lên kế hoạch tấn công.

Ngoài ra, các chuyên gia an toàn du lịch tại Anh từng cảnh báo việc chia sẻ hình ảnh kỳ nghỉ trên mạng xã hội đôi khi trở thành "lời mời" đối với tội phạm.

Theo họ, những bức ảnh khoe chuyến đi tưởng chừng chỉ mang tính chia sẻ cá nhân nhưng có thể vô tình cung cấp thông tin cho các băng nhóm trộm cắp có tổ chức. Các chuyên gia cho biết tội phạm hiện không chỉ khảo sát khu dân cư mà còn theo dõi các nền tảng như Instagram, Facebook hay TikTok để tìm mục tiêu.

Những bài đăng về kỳ nghỉ có thể giúp chúng xác định những ngôi nhà đang bỏ trống. Xu hướng này được cho là góp phần làm gia tăng khoảng 35% số vụ trộm liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia du lịch Nadia Gyane, các băng nhóm trộm cắp hiện sử dụng nhiều phương thức có hệ thống để khai thác thông tin từ mạng xã hội. Một trong những cách phổ biến là theo dõi geotag (gắn định vị hoặc vị trí địa lý vào hình ảnh) hoặc tính năng check-in, giúp xác định chính xác vị trí người đăng và suy ra ngôi nhà của họ đang không có người.

Tội phạm cũng theo dõi các hashtag phổ biến như #holiday, #vacationmode hay #travelgram để tìm kiếm mục tiêu. Ngoài ra, chúng còn đối chiếu thời gian đăng bài với lịch nghỉ lễ hoặc kỳ nghỉ của trường học để dự đoán khoảng thời gian gia đình vắng nhà.

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy hôm 26/2. Ảnh: East2West.

Các chuyên gia khuyến nghị du khách nên thay đổi cách đăng tải để đảm bảo an toàn. Quy tắc quan trọng nhất là chỉ đăng ảnh sau khi đã trở về nhà, thay vì chia sẻ ngay khi đang đi du lịch.

Người dùng cũng nên tắt tính năng định vị hoặc gắn thẻ địa điểm trong camera và các ứng dụng mạng xã hội trước chuyến đi. Ngoài ra, nên điều chỉnh quyền riêng tư, tránh để bài đăng ở chế độ công khai nếu không cần thiết.

Chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế đăng ảnh có thể vô tình để lộ số nhà, tên đường hoặc các đặc điểm nhận diện khu vực sinh sống. "Chuyến du lịch trong mơ không nên trở thành cơ hội cho kẻ trộm", Gyane nói, cho rằng chỉ cần thận trọng hơn khi chia sẻ thông tin trực tuyến cũng có thể giảm đáng kể rủi ro.