Bạn gái của con trai ông trùm Ukraine bị sát hại ở Bali hiện ra sao?

Blogger Yeva Mishalova đăng tải video khóc nghẹn và chia sẻ đau xót sau khi cảnh sát xác nhận thi thể tìm thấy ở Bali là của bạn trai cô.

Igor Komarov bị bắt cóc và sát hại khi đang du lịch Bali với bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram.

Blogger người Ukraine Yeva Mishalova gần đây đăng tải nhiều bài viết bất ổn trên mạng xã hội sau khi nhà chức trách Indonesia xác nhận các phần thi thể tìm thấy tại Bali thuộc về bạn trai cô, Igor Komarov, người mất tích sau vụ bắt cóc chấn động Bali. Anh được cho là con trai của Sergei Komarov, nhân vật có tiếng trong giới tội phạm tại thành phố Kramatorsk, Ukraine.

Trong story Instagram hôm 6/3, Mishalova chia sẻ bức ảnh chụp chung với Komarov trong chuyến du lịch Bali kèm lời nhắn: "Em biết chắc rằng anh sẽ nhìn thấy điều này. Cuộc đời của em. Em yêu anh", theo trang tin UNN của Ukraine.

Sau đó, nữ blogger tiếp tục đăng tải đoạn video vừa nói vừa khóc nghẹn trước camera. Cô cho biết: "Tôi sẽ quay lại khi có đủ sức".

Ở một chia sẻ khác, Mishalova gửi lời cảm ơn những người đã nhắn tin động viên và bày tỏ sự cảm thông với cô trong thời gian qua. Cô nói điều quan trọng nhất lúc này là hy vọng Komarov hiểu được tình cảm của mình.

"Tôi chắc rằng Komarov đã xem story trước đó và biết tôi yêu anh ấy. Cảm ơn mọi người vì những lời động viên và chia buồn. Cảm ơn tất cả đã viết và cảm thông với tôi", nữ blogger bộc bạch.

Yeva Mishalova bật khóc khi nói về bạn trai. Ảnh cắt từ clip.

Mishalova cho biết trong nhiều ngày qua, cô vẫn liên tục nhắn tin cho Komarov trên Telegram, hy vọng bạn trai có thể thấy.

Hôm 8/3, cô đăng bức ảnh được tặng hoa kèm dòng trạng thái: "Anh ấy biết là không thể để tôi thiếu hoa vào ngày 8/3".

Trước khi Komarov bị bắt cóc và sát hại, anh đang đi nghỉ tại Bali (Indonesia) cùng Mishalova. Ngày 14/2, nữ blogger đăng bức ảnh chụp hai người với chú thích: "14 February, love you everyday" (tạm dịch: 14/2, yêu anh mỗi ngày).

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng bài đăng có gắn địa điểm này có thể đã vô tình tiết lộ vị trí của cặp đôi cho những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan điều tra về nghi vấn này.

Mishalova vẫn chưa xóa bức ảnh khỏi trang cá nhân. Trong những ngày sau khi Komarov mất tích, cô vẫn đăng một số nội dung từ Bali.

Ngày 20/2, tức khoảng 5 ngày sau khi Komarov được cho là bị bắt cóc, Mishalova đăng một clip quảng bá sản phẩm chăm sóc da, cùng một đoạn video khác ghi lại cảnh cô nhảy múa tại Savaya, một câu lạc bộ bãi biển nổi tiếng ở Bali, theo News.com.au. Hiện cô đã khóa phần bình luận trang cá nhân và không phản hồi các câu hỏi từ truyền thông.

Theo thông tin điều tra của cảnh sát Bali, Igor Komarov bị bắt cóc ngày 15/2 khi đang lái xe máy tại khu vực Jimbaran, thuộc huyện Badung của Bali. Nhân chứng và dữ liệu điều tra cho thấy vụ bắt cóc do nhiều người thực hiện, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau. Các nhà điều tra tin rằng đây là một chiến dịch được tổ chức chặt chẽ.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát Indonesia xác định có tới 7 nghi phạm, gồm một người nước ngoài mang ký hiệu CH và 6 người khác có tên viết tắt RM, BK, AS, VN, SM và DH. Hiện tất cả bị đưa vào danh sách truy nã của Indonesia, đồng thời cảnh sát cũng phát lệnh truy nã đỏ của Interpol để phối hợp truy tìm trên phạm vi quốc tế.